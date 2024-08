- La violencia contra los trabajadores de emergencia vuelve a aumentar

El número de incidentes violentos contra las fuerzas desplegadas en Baja Sajonia ha vuelto a aumentar. El año pasado, hubo 4.467 incidentes, uno más que el año anterior, según informó el Ministerio del Interior en Hannover. Esta cifra ha aumentado significativamente en los últimos años. Por ejemplo, en 2018 hubo alrededor de 3.200 incidentes violentos.

En 2023, se registraron un total de 10.430 víctimas, alrededor de 300 más que en 2022. Sin embargo, fewer deployment forces were injured in these incidents. In 2023, there were 1,628, compared to 1,661 the previous year.

La ministra del Interior: Los ataques son absolutamente inaceptables

Alrededor del 85 por ciento de los sospechosos el año pasado eran hombres, y aproximadamente el 70 por ciento eran nacionales alemanes. Se detectó intoxicación por alcohol en más de la mitad de los sospechosos.

La ministra del Interior Daniela Behrens (SPD) agradeció a la policía, el cuerpo de bomberos y los servicios de emergencia por su trabajo. "Por eso, es absolutamente inaceptable atacar a estas personas mientras realizan sus importantes deberes, ya sea verbalmente o con violencia física, mientras trabajan para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos".

El problema de los ataques no puede resolverse únicamente a través de medidas policiales o estatales, dijo la ministra. Requiere el reconocimiento social de esta conducta, enfatizó Behrens.

El aumento de los incidentes violentos contra las fuerzas desplegadas destaca la necesidad de una mayor comprensión y apreciación del poder operativo que proporcionan. Al abordar este problema, la ministra Behrens enfatizó que el reconocimiento social es crucial más allá de simplemente confiar en las medidas policiales.

