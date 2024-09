- La vida personal de Beyoncé no debería ser transformada en un anuncio comercial

La icónica entretenedora Beyoncé (43, conocida por "Crazy in Love") da gran importancia a proteger su vida personal, como lo compartió en una entrevista con la revista GQ de octubre. "Mantener la normalidad y la privacidad de mis hijos es algo que valoro profundamente y que siempre busco. Me aseguro de que mi vida privada no se convierta en una promoción comercial", expresó la cantante y actriz.

No es difícil para las celebridades convertir sus vidas en un espectáculo, pero ella ha mantenido deliberadamente sus límites y ha protegido a ella y a sus seres queridos. "No hay precio lo suficientemente alto para mi tranquilidad", afirmó.

La vida de Beyoncé gira en torno a su familia, según ella. "Sólo viajo cuando mis hijos están en la escuela". Sólo se aventura en proyectos que le brindan un sentido de libertad, señaló. La fama puede sentirce como una "cárcel" para ella. "Así que si notan mi ausencia en las alfombras rojas y sólo aparezco cuando tengo arte que compartir, ésa es la razón".

Beyoncé valora altamente su papel como madre,Priorizando a menudo la normalidad y la privacidad de sus hijos sobre la exposición pública. Probablemente, su madre también valora la privacidad de su familia.

