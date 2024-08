- La vida deslumbrante de un primitivo vienés

Con una bendita edad de 91 años y sorprendentemente, el empresario de Viena Richard "Mörtel" Lugner (1932-2024) falleció hoy, lunes 12 de agosto, en su villa en el distrito de Döbling de Viena. Según el "Kronen Zeitung", se intentó un rescate por la mañana, pero fue infructuoso.

Boda solo semanas antes de su muerte

El hombre a menudo comparado con Donald Trump (78) en el mundo de la construcción y la propiedad inmobiliaria, al menos en Viena, deja atrás a su sexta esposa. Solo semanas antes de su muerte, Lugner se casó con Simone "Bienchen" Reilaender (42) el 1 de junio en el ayuntamiento de Viena. La pareja había hecho público su relación en 2021.

Su boda, acompañada de una gran algarabía mediática, fue bendecida con buen tiempo en este verano lluvioso. Tal como estaba planeado, la pareja llegó en un Mercedes vintage azul cielo abierto a la oficina de registro, donde la ceremonia estaba prevista para las 2 pm.

Mörtel y las mujeres: "Bienchen" sigue a "Mausi", "Spatzi", "Hasi" y compañía

Entre los aproximadamente 50 invitados a la ceremonia estaba la cuarta esposa de Lugner, Christina "Mausi" Lugner (59). La pareja estuvo casada de 1991 a 2007 y tuvo una hija, Jacqueline, en 1993.

Su última esposa antes de "Bienchen", la número cinco, fue Cathy Schmitz, conocida como "Spatzi", de Wittlich en la Eifel, 57 años más joven que él. Se casaron en el Schloss Schönbrunn en septiembre de 2014 y se divorciaron en noviembre de 2016. "Cuando escuché la triste noticia de tu muerte esta mañana, me quedé impactada. Richard, también parecías inmortal para mí. Tu energía, tu determinación, tu valentía eran inspiradoras y contagiosas. Te agradezco desde el fondo de mi corazón por el tiempo maravilloso que pasamos juntos, por todo lo que me enseñaste sobre la vida. No serás olvidado. Que Dios te bendiga. DESCANSE EN PAZ", escribió en Instagram.

Lugner se casó por primera vez en 1961. Con su novia de la infancia, Christine Gmeiner, tuvo dos hijos en 1963 y 1966. La pareja se separó después de 17 años juntos. Su segundo matrimonio duró de 1979 a 1983. La relación con su tercera esposa, Susanne Dietrich, terminó trágicamente cuando ella cayó en coma después de una cirugía estética y murió poco después del divorcio.

Entre sus matrimonios, "Mörtel" presentó a varias otras mujeres con apodos afectuosos a su lado: Bettina "Hasi" Kofler (2008), Sonja "Käfer" Schönanger (2008-2009), Nina "Bambi" Bruckner (2009), Anastasia "Katzi" Sokol (2009-2013), Bahati "Kolibri" Venus (2013-2014).

Además de Jacqueline y sus dos hijos del primer matrimonio, Lugner deja atrás a otra hija.

Cómo obtuvo su apodo

Pero no solo sus novias tenían un apodo; Lugner era conocido como "Mörtel". Este apodo se lo dio el periodista de la calle más famoso de Viena, Michael Jeannée.

Richard Lugner ha construido, entre otras cosas, la primera mezquita de Viena y un centro comercial nombrado en su honor, Lugner City. Esto lo hizo rico, y utilizó su energía para volverse aún más así.

Lugner y el Baile de la Ópera de Viena

Lo demostró durante décadas en el Baile de la Ópera de Viena, el punto culminante del carnaval y la vida social de Viena. Año tras año, Lugner aparecía en su atuendo habitual - esmoquin y bombín - con su famosa sonrisa. A su lado, siempre tenía a una mujer famosa a la que invitaba a su palco (por una tarifa).

Estando con estrellas como Joan Collins, Sophia Loren, Ivana Trump, Faye Dunaway, Claudia Cardinale, Pamela Anderson, Grace Jones, Brigitte Nielsen, Goldie Hawn, Elle Macpherson o Ornella Muti en el foco. Su última acompañante fue en febrero de este año la actriz estadounidense Priscilla Presley (79).

90º cumpleaños en la Sala Ceremonial del Palacio de Hofburg de Viena

Richard Lugner ha arreglado su mundo a su gusto, no solo entre Lugner City con complejo cinematográfico y Mausi Market, como nombró el área gastronómica después de su cuarta exesposa. Sigue presente aquí y en todos los distritos de la capital austriaca.

Incluso está representado en el museo de cera local de Madame Tussauds en el Prater de Viena. Por supuesto, con zapatos de charol, frac y bombín, que Mörtel mismo donó. "No veo diferencia entre yo y la figura", dijo.

El pasado octubre, organizó una gran celebración para la familia, amigos y compañeros en la Sala Ceremonial del Palacio de Hofburg de Viena, donde una vez los emperadores de Austria gobernaron el mundo k&k. Según el "Kronen Zeitung", se planea una gran boda en la iglesia de San Esteban en Viena para este otoño en su 92º cumpleaños.

