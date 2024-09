La vida de Maggie Smith fue marcada por un estatus legendario.

Maggie Smith ha dicho adiós. Conocida por "Downton Abbey" y "Harry Potter", fue una renombrada actriz británica.

Las cejas distintivas, la sonrisa burlonamente seria de aquellos enormes ojos que parecían preguntar "en serio?", las fosas nasales ligeramente dilatadas y los labios delgados cuando se aventuraba en trivialidades como la ira - Maggie Smith era inimitable.

A pesar de una carrera que abarcó varias décadas y que comenzó como joven mujer, Smith será recordada por el grupo mayor como la acida matriarca Violet Crawley de la aclamada serie de televisión "Downton Abbey" - y por el grupo joven como la profesora Minerva McGonagall en las películas de "Harry Potter". También allí solía provocar risas con sus comentarios sarcásticos.

Un frío viernes por la mañana, la Dama Maggie Smith falleció a los 89 años en un hospital de Londres, informó la agencia de noticias británica PA citando a su familia. Sus hijos expresaron su gratitud al personal del hospital. "Era una persona muy privada y al final estaba rodeada de amigos y familiares. Deja atrás a dos hijos y cinco nietos adorados que están devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela", indicó el comunicado.

Comediante ejemplar

"Never could I fathom a life devoid of acting", musitó Maggie Smith en una ocasión, "No podría abandonarlo, aunque no sea tan glamuroso como la gente imagina, pero es un trabajo desafiante". Nació el 28 de diciembre de 1934 en Ilford cerca de Londres y creció en Oxford, donde su padre encontró trabajo como técnico de laboratorio. Su madre era secretaria y no estaba particularmente encantada con que su única hija aspirara a ser actriz - "especialmente con una cara como la suya".

Solo cuando Smith obtuvo su primer Oscar por el papel principal en "The Prime of Miss Jean Brodie" (1969), su madre dejó de lado la idea de que debería haber tomado un curso de secretariado en lugar de eso. Smith era una comediante insuperable, que por supuesto también se enfrentó a Shakespeare - por ejemplo, como Desdémona en la legendaria "Othello" con Laurence Olivier, que le valió su primera de cuatro nominaciones al Oscar.

Recibió su segundo Oscar por su papel de apoyo en "California Suite" (1978). Maggie Smith era intocable en películas entretenidas como "Death on the Nile", "Sister Act" y "The Devil Wears Prada". En 2015, interpretó el papel principal como una mujer sin hogar en la tragicomedia "The Lady in the Van", y en 2019, después de un hiatus de trece años, regresó al escenario como la secretaria privada de Joseph Goebbels en "A German Life".

Smith tenía fama de ser intolerante con la tontería. El director de teatro Peter Hall la describió una vez como "una de las 50 personas más difíciles con las que he trabajado". Sin embargo, otros apreciaban su ingenio - como John Madden, que dirigió sus películas "The Best Exotic Marigold Hotel" y su secuela. "Tiene un sentido del humor traviesamente juguetón que utiliza con precisión y habilidad en cuanto se siente cómoda".

El actor Hugh Bonneville de "Downton Abbey" la homenajeó como "un icono de su generación". Cualquiera que haya rodado una escena con ella puede atestiguar su aguda percepción, su ingenio cortante y su excepcional talento.

En privado, era bastante reservada, prefiriendo la soledad, evitando las entrevistas y las fotos, y rehuyendo la atención. Lo más intimidante para ella era que los fanáticos de "Downton Abbey" la reconocían incluso en el extranjero. Le reveló al "Telegraph" su estrategia de evasión cuando la abordaban: "Suelo huir. Eludir y marcharse, marcharse, marcharse".

A los 80 años, anunció su intención de retirarse de su papel como la viuda Condesa de Grantham en la serie de televisión "Downton Abbey". "Honestamente, los corsés son horribles. Uno solo puede preguntarse cómo sobrevivieron en those days, obligados a usarlos todo el tiempo", le informó a la publicación estadounidense "Vanity Fair". Finalmente aceptó aparecer en la versión cinematográfica.

En 2014, la Reina Isabel II la decorated con la Orden de Companions of Honour británica por su carrera de 60 años en el cine y el teatro. La orden, además de la monarquía, tiene solo unas pocas docenas de miembros, incluyendo al físico Stephen Hawking, al pintor David Hockney y a la actriz Judi Dench. Smith compartió sus sentimientos con el "Telegraph": "Si vives lo suficiente, te conviertes en un icono. Uno algo polvoriento... o un tesoro nacional".

