La victoria en el Open de Madrid es "la mejor semana de mi vida", dice Carlos Alcaraz, la sensación del tenis de 19 años

El español de 19 años se ha convertido en la gran promesa del tenis tras ganar dos Masters 1000 en los últimos meses, el último de ellos el domingo en Madrid.

Alcaraz se impuso al defensor del título, Alexander Zverev, por 6-3 y 6-1 en la final del Abierto de Madrid, completando un torneo contundente tras haber derrotado ya a Rafael Nadal y Novak Djokovic en las rondas previas.

Es el cuarto título del año para el joven español -incluida la victoria en el Abierto de Miami en abril- y está a punto de ascender al número 6 de la clasificación mundial, el más alto de su carrera.

Tras ganar el torneo de tierra batida a pocas semanas del segundo Grand Slam del año -el Abierto de Francia en Roland Garros-, el nombre de Alcaraz figura entre los favoritos para aspirar al título.

Y en declaraciones a CNN Sport tras "la mejor semana de mi vida" jugando "un tenis increíble", Alcaraz no descarta levantar su primer grand slam dentro de unas semanas.

"Diría que soy uno de los jugadores favoritos para ganar Roland Garros con las estadísticas y todo, pero sé que va a ser muy, muy difícil ganar Roland Garros", dijo Alcaraz a Don Riddell de CNN.

"Hay muchos grandes jugadores -Rafa, Djokovic-, los mejores jugadores del mundo van a jugar allí. Pero creo que estoy preparado para hacer buenos resultados en Roland Garros y estoy preparado para ganar Roland Garros".

Favorito en casa

El año pasado, Alcaraz ocupaba el puesto 120 del mundo y perdió ante Nadal en la segunda ronda del Abierto de Madrid.

Sin embargo, 12 meses después, ha derrotado a dos de los mejores tenistas de la historia y se ha consolidado como una fuerza a tener en cuenta.

Al vencer a Nadal, Djokovic y Zverev, Alcaraz se convirtió en el primer jugador desde David Nalbandian en 2007 en derrotar a tres jugadores entre los cuatro mejores en un mismo Masters 1000.

Dado su rápido ascenso y su carácter aparentemente imperturbable, parece que los nervios no son un problema para Alcaraz. Sin embargo, él dice que no es así.

"Tengo nervios, pero intento controlar los nervios mejor que el otro e intento que el rival no vea que estoy nervioso", explica. "Pero créeme, tengo nervios, muchos nervios".

Apoyado por su público el domingo en la final, Alcaraz se mostró dominante ante Zverev, volando por la pista mientras desmentía su edad y experiencia en un escenario enorme.

Como alguien que solía ver el torneo cuando era niño, el Abierto de Madrid tiene un significado aún mayor para Alcaraz.

Y sus logros de los últimos meses aún no se han asentado para la joven estrella.

"Todo ha sido muy rápido, dos Masters 1000, uno en pista dura y otro en tierra batida", explica.

"Así que si al principio de la temporada alguien me dijo que iba a lograr estos torneos - Barcelona también - no me lo creí, no le creí. Para mí, no sé qué decir de un mes increíble para mí".

Y la presión de ser el nombre más importante del tenis en este momento no intimida a Alcaraz.

"Es bueno que todo el mundo hable de ti y vaya a ver tu partido. Para mí es bastante bueno. Pero me da mucha fuerza jugar en los mejores estadios contra los mejores jugadores del mundo. Así que para mí es bastante guay".

'Una desgracia absoluta

Aunque cayó derrotado en la final, Zverev, número 3 del mundo, se deshizo en elogios hacia Alcaraz.

El alemán calificó al español de "mejor jugador del mundo" tras bañarle en champán durante la ceremonia de entrega de trofeos.

Sin embargo, Zverev criticó al ATP Tour por su programación de partidos nocturnos durante el Abierto de Madrid, diciendo que aunque no "quería quitarle nada" a Alacaraz, habría rendido mejor si los jugadores hubieran tenido más tiempo para descansar.

"El trabajo de la ATP ha sido una absoluta vergüenza esta semana", dijo Zverev. "Jugar una final contra Carlos Alcaraz, que para mí es el mejor jugador del mundo ahora mismo, en un evento Masters 1000... es difícil. Hoy no he tenido coordinación. No tuve coordinación en mi saque, no tuve coordinación en mis golpes de fondo. Fallé dos golpes por encima de la cabeza que eran muy fáciles porque veo la pelota y todo se mueve en mis ojos.

"Me retrasé un poco todo el tiempo. Mi primer paso no fue muy rápido. Si juegas contra los mejores jugadores del mundo, tienes que estar a tope. De lo contrario, no tienes ninguna oportunidad. Hoy no he tenido ninguna oportunidad".

Y prosiguió: "Creo que todos nos hemos quedado despiertos hasta tarde, todos hemos salido de fiesta alguna vez, pero si te quedas despierto hasta las 4 de la mañana, al día siguiente estás muerto. Yo jugué al día siguiente. Si lo vuelves a hacer, al día siguiente hasta las 5 de la mañana, te costará incluso estar despierto.

"No quiero quitarle nada (a Carlos)", dijo Zverev. "Me siento triste por la final que hemos jugado, porque podría haber sido un partido muy bueno. Podría haber sido un gran partido".

"Le quita algo al deporte del tenis. Todo el mundo quería ver una gran lucha. Todo el mundo quería ver un tenis de alto nivel. Pero yo también soy humano. No soy un robot. No puedo. Simplemente no puedo estar a mi nivel cuando esto está pasando cada noche".

Fuente: edition.cnn.com