La Ministra del Interior alemana, Nancy Faeser (SPD), ve esta decisión del Tribunal Administrativo Federal como una derrota: el tribunal de Leipzig ha suspendido provisionalmente la prohibición de la revista de extrema derecha "Compact" que ella había ordenado. Esto significa que la revista puede publicarse de nuevo por el momento. Se tomará una decisión final en el proceso principal.

El tribunal expresó dudas sobre la proporcionalidad de la prohibición y destacó la importancia de la libertad de prensa. Dado que la prohibición de Faeser habría llevado a un cese inmediato de todas las ofertas impresas y en línea de "Compact", el derecho a la libertad de prensa tiene un peso particular, explicaron los jueces federales. Hasta que se tome una decisión final en el juicio, la empresa mediática puede continuar sus operaciones.

Prohibición basada en la Ley de Asociaciones

Faeser prohibió "Compact" el 16 de julio basándose en la Ley de Asociaciones. Justificó esta acción stating that the magazine is a "central mouthpiece of the right-wing extremist scene". The ban shows "that we are also taking action against the intellectual arsonists who are fostering a climate of hate and violence against refugees and migrants and want to overthrow our democratic state". There were also raids in several federal states at the time.

"Compact" presentó una demanda y una solicitud urgente en contra de la inmediata ejecutabilidad de la prohibición. El Tribunal Administrativo Federal es responsable en primera y última instancia de los juicios contra las prohibiciones de asociaciones. El tribunal ha tomado ahora una decisión en los procedimientos urgentes.

El tribunal mantiene abiertas las perspectivas de éxito del juicio

Al hacerlo, el tribunal examina "sumariamente" las perspectivas de éxito del juicio. Estas aparecen abiertas, stated the Federal Administrative Court. It cannot currently be finally assessed whether the magazine fulfills the ban ground of directing itself against the constitutional order.

While there are indications in the publications of a violation of human dignity and a combative-aggressive attitude towards elementary constitutional principles, there are doubts as to whether this is so dominant that a complete ban on "Compact" would be justified in terms of proportionality. Other means, such as press law measures or event bans, may be indicated here.

El editor en jefe Jürgen Elsässer anunció que quiere reanudar el trabajo rápidamente. "Podemos trabajar en paz durante al menos dos a tres años", dijo en la plataforma X. Esto es la mayor victoria de la historia de la posguerra. "Compact" vive!"

La decisión de Leipzig también fue recibida con satisfacción por la AfD. "El Tribunal Administrativo Federal ha defendido la libertad de prensa y ha dado una bofetada en la cara a la Ministra del Interior Federal", dijo la presidenta del grupo parlamentario Alice Weidel en un comunicado de su fracción.

El Ministerio del Interior se mantiene en su opinión jurídica

"El Ministerio Federal del Interior ha justificado exhaustivamente la comportamiento hostil a la Constitución, agresivo-combativo de la 'Compact-Magazin GmbH' en la orden de prohibición y lo ha probado con amplias pruebas de las autoridades de seguridad", dijo una portavoz del ministerio después de la publicación de la decisión del tribunal. Continuará presentando exhaustivamente su opinión jurídica en los procedimientos principales y seguirá sustanciando el carácter predominante de la hostilidad a la Constitución.

Incluso las pruebas incautadas durante los registros ordenados por el tribunal pueden seguir siendo utilizadas en los procedimientos y actualmente están siendo evaluadas por el ministerio. La asociación muestra vínculos cercanos con el movimiento de extrema derecha Identitaria y el espectro de partidos de extrema derecha, dijo la portavoz. Esto se evidencia, por ejemplo, en la participación mutua y el apoyo a eventos.

Asociación Alemana de Periodistas: Compromiso con la Libertad de Prensa

La Asociación Alemana de Periodistas (DJV) describió la decisión del Tribunal Administrativo Federal como un claro compromiso con el derecho fundamental de la libertad de prensa. "Esto significa que la prohibición de Compact fue un remiendo político que ha explotado hoy", explicó el presidente federal de la DJV, Mika Beuster. "Me gustaría que la Ministra Federal del Interior luchara legítimamente contra la extrema derecha de acuerdo con los derechos fundamentales establecidos".

