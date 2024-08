La venerable persona identificada como Maria Branyas Morera, considerada la residente más anciana del mundo, se va a la edad de 117 años.

Guinness World Records (GWR) anunció su fallecimiento a la edad de 117 años y 168 días, lo que la convierte en la octava persona más anciana con edad verificada en la historia.

El comunicado reveló que María falleció serenamente en una residencia de ancianos en Cataluña, España, donde había residido durante aproximadamente dos décadas. Exhaló su último aliento un lunes.

Después de su fallecimiento, la familia de María compartió la noticia en su cuenta de redes sociales el martes. Escribieron: "Se fue como ella quería: dormida, en paz y sin dolor".

Antes de su muerte, María le dijo a su familia: "No sé cuándo, pero muy pronto este largo viaje llegará a su fin. La muerte me encontrará cansada de vivir tanto, pero quiero que me encuentre sonriendo, libre y satisfecha".

GWR reconoció a María como la persona viva más anciana del mundo en enero de 2023, después del fallecimiento de la hermana André, de Francia, a la edad de 118 años.

María atribuyó su larga vida a "orden, tranquilidad, buenas relaciones familiares y de amistad, entorno natural, estabilidad emocional, sin preocupaciones, sin arrepentimientos, mucha positividad y evitar a las personas tóxicas".

También creía que la longevidad se debía en parte a la buena suerte y a la genética.

Nació el 4 de marzo de 1907, solo tres años y nueve meses después del primer vuelo motorizado de los hermanos Wright y dos años antes de que comenzara la construcción del infame Titanic.

Después de emigrar a EE. UU. desde España con sus padres, María regresó ocho años después, llegando a Barcelona durante la Primera Guerra Mundial. Su vida abarcó la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial.

Durante sus últimos años, María residió en una residencia de ancianos en Cataluña, donde, a pesar de ser una persona mayor, utilizaba la tecnología para interactuar con su base de fans de miles de personas, con la ayuda de su hija.

Su biografía en las redes sociales decía: "Soy vieja, pero desde luego no senil".

Se creía que María era una de las personas más ancianas que se había recuperado del Covid-19, después de dar positivo para el virus en mayo de 2020.

Según el Grupo de Investigación de Gerontología, una organización científica independiente que verifica las edades de las personas mayores de 110 años, la persona viva más anciana del mundo es ahora una mujer japonesa de 116 años llamada Tomiko Itooka.

El título de la persona más anciana registrada en la historia pertenece a Jeanne Louise Calment. Nació el 21 de febrero de 1875 y vivió una increíble edad de 122 años y 164 días, según GWR.

John Murphy, Lianne Kolirin y Arnaud Siad de CNN contribuyeron a la información.

