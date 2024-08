La venerable figura, reconocida como el habitante más viejo de la Tierra, fallece a la edad de 117 años.

La persona más anciana del mundo, según el Récord Guinness, la abuela española María Branyas, ha dicho su último adiós a la edad de 117 años. Su familia anunció su fallecimiento el martes, diciendo: "María Branyas ya no está con nosotros. Se fue tranquilamente mientras dormía, libre de cualquier dolor o sufrimiento".

Antes de su partida, la familia compartió un mensaje de despedida en su nombre: "La hora está cerca. Por favor, no derramen lágrimas. Las lágrimas no son algo que aprecie. Y, lo más importante, no se esfuercen por mi partida. Dondequiera que vaya, estaré llena de alegría".

Branyas ostentaba el título de la persona más anciana del mundo, reconocido por el Récord Guinness, durante más de un año y medio. Nació el 4 de marzo de 1907 en San Francisco, Estados Unidos, y se trasladó a España con su familia en 1915. Esta mujer extraordinaria había residido en una residencia de ancianos en Olot, en el nordeste de España, durante casi dos décadas.

La hija de Branyas atribuyó la larga vida de su madre a sus fuertes genes en una entrevista el año pasado. En la televisión española, mencionó: "Nunca tuvo que ser hospitalizada y nunca se rompió un hueso". A la edad de 113 años, Branyas superó una enfermedad por COVID-19.

Después del fallecimiento de Branyas, los gerontólogos estadounidenses reconocieron que la persona más anciana del mundo es ahora la mujer japonesa de 116 años Tomiko Itooka.

Branyas celebró su 117 cumpleaños hace unos años, marcando varios hitos en su vida extraordinaria. A pesar de su avanzada edad, mantuvo una actitud positiva y compartió alegría en sus últimos años.

Lea también: