La Universidad de Gonzaga suspende los abonos de temporada del miembro del Salón de la Fama John Stockton por su desacato al mandato de la máscara Covid-19

El ex base de los Utah Jazz confirmó que la escuela suspendió sus entradas en una entrevista el sábado.

"Básicamente, se trataba de que me pedían que llevara una máscara a los partidos y, al ser una figura pública, alguien un poco más visible, sobresalía un poco entre la multitud", dijo Stockton. "Y por eso recibieron quejas y pensaron que desde lo más alto -no se habló de ello, pero desde lo más alto- iban a tener que pedirme que llevara una máscara o iban a suspenderme las entradas".

Stockton dijo al Spokesman-Review que él y la escuela habían "estado en discusiones sobre varias cosas de COVID desde hace un par de años."

CNN se ha puesto en contacto con Stockton para hacer comentarios.

Stockton ha sido vocal acerca de sus sentimientos en contra de las vacunas Covid-19, cierres y mandatos máscara, según el Spokesman-Review. Anteriormente expresó sus opiniones en el documental "COVID and the Vaccine: Truth, Lies and Misconceptions Revealed", que incluye comentarios de médicos conocidos por difundir información errónea.

En la entrevista del documental, Stockton parece sugerir que más de 100 atletas profesionales han muerto debido a la vacunación, aunque no existen pruebas que respalden tal afirmación.

"Creo que ya hay 150 casos registrados, más de 100 atletas profesionales muertos, en la flor de la vida, que han sido vacunados en el campo de juego o en la pista", afirma Stockton en el documental.

Los efectos adversos graves tras una vacuna Covid-19 son poco frecuentes, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los trabajadores sanitarios están obligados a informar de las muertes que se producen tras la vacunación, aunque no esté claro si la vacuna fue la causa. Según los CDC, estas notificaciones también son raras, y todas las muertes notificadas se revisan en busca de posibles vínculos con la vacuna.

"Los CDC reconocen que se han producido 20.000 muertes a causa de la vacuna en su Sistema de Notificación de Efectos Adversos de las Vacunas (Vaccine Adverse Event Reporting System, VASIS), lo que representa sólo el 1% de los casos reales. Así que es más que probable que las cifras reales sean mucho mayores, pero eso es lo que están dispuestos a admitir", dijo Stockton en una larga entrevista con el Spokesman-Review. "Cerraron los sistemas de vacunación anteriores por 25 muertes y estamos muy por encima de las 20.000 de nuevo que conceden. Más de un millón de lesiones".

Los informes en el Sistema de Notificación de Efectos Adversos de Vacunas (VAERS) de los CDC son voluntarios -cualquiera puede presentar uno- y un informe no significa que una vacuna haya causado el efecto adverso que describe. Los CDC señalan que los informes pueden ser inexactos, coincidentes o no verificables. Los CDC y la US Food and Drug Administration utilizan el VAERS para buscar patrones que requieran más investigación.

"La Universidad Gonzaga continúa trabajando duro para implementar y hacer cumplir los protocolos de salud y seguridad ordenados por el Estado y por la política de la Universidad, incluido el refuerzo del requisito de enmascaramiento en interiores", dijo la escuela en un comunicado el domingo.

"Los asistentes a los partidos de baloncesto están obligados a llevar mascarillas en todo momento", continúa el comunicado de la escuela. "No hablaremos de acciones específicas tomadas con individuos concretos. Nos tomamos muy en serio la aplicación de los protocolos de salud y seguridad de la COVID-19 y seguiremos evaluando cómo podemos mitigar mejor los riesgos que plantea la COVID-19 con las medidas adecuadas". La reciente decisión de suspender las concesiones en el McCarthey Athletic Center es un ejemplo de este enfoque. La Universidad Gonzaga concede la máxima prioridad a la protección de la salud y la seguridad de los estudiantes, los empleados y la comunidad."

Según el sitio web de Gonzaga, se requiere una prueba de vacunación o una prueba negativa de Covid-19 tomada dentro de las 72 horas del evento para asistir a eventos atléticos en casa.

Stockton dijo en la entrevista del Spokesman-Review que su relación con la escuela no está permanentemente fracturada, pero "sugirió que podría tomar tiempo para reparar".

"Creo que ciertamente se estresa (la relación con Gonzaga). Estoy bastante conectado a la escuela", dijo Stockton. "He formado parte de este campus desde que tenía probablemente 5 o 6 años. Nací a un par de manzanas y desde pequeño me colaba en el gimnasio y vendía programas para entrar en los partidos. Así que está tenso pero no roto, y estoy seguro de que lo superaremos, pero no sin algún conflicto".

Stockton fue elegido por Gonzaga en el draft de la NBA de 1984 y jugó 19 temporadas con los Utah Jazz. Como base, Stockton ostenta el récord de asistencias en una sola temporada, según el sitio web del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial. Stockton también formó parte del "Dream Team" masculino de EE.UU. de 1992, que ganó la medalla de oro, y volvió a ganarla en 1996.

Jamie Gumbrecht, de CNN Health, ha contribuido a este reportaje.

