La Unión se muestra reacia a dejarse engañar por BSW en el ámbito nacional.

Wagenknecht, Presidenta del BSW, Exige Condiciones Políticas como Requisitos para la Coalición con la CDU en Turingia y Sajonia. Frei y Voigt Muestran Rechazo.

El jefe de la fracción de la Unión, Thorsten Frei, se opone firmemente a vincular la formación de la coalición en Turingia y Sajonia a cuestiones políticas externas como la política hacia Ucrania o el posible despliegue de misiles estadounidenses en Alemania occidental, tal como ha sugerido Wagenknecht, presidenta del BSW. Al llegar a las reuniones del comité del partido en Berlín, Frei declaró: "La Unión no puede considerar esta idea".

La CDU depende del BSW para la formación del gobierno en ambas regiones sin la AfD. Wagenknecht ha hecho de las condiciones políticas externas un requisito previo para la formación de la coalición. Ahora Frei argumenta: "No podemos aceptarlo si se cuestionan posiciones fundamentales de la Unión desde las regiones". Los líderes regionales del BSW se han centrado principalmente en la política local en lugar de Wagenknecht. Frei agregó: "Aún no hemos descifrado el enigma que es el BSW. El tiempo lo dirá".

Frei ve puntos en común con el partido, pero mantuvo: "No es un socio ideal que querríamos. Sin embargo, notamos que el BSW parece inclinarse hacia una política migratoria realista. También encontramos similitudes en el ámbito de la política social. Pero, los desafíos en política exterior y de seguridad son significativos, donde tenemos posiciones irreconciliables, pero no afectan la política local".

Voigt Disiente de las Expectativas de Wagenknecht

Mario Voigt, candidato principal de la CDU para Turingia, argumentó en contra del llamado de Wagenknecht para enviar señales claras de política exterior, stating: "La política exterior no se decide en Turingia".

Por el contrario, Katja Wolf, candidata principal del BSW para Turingia, dijo en Deutschlandfunk que se debe tomar una posición clara en Turingia para resolver diplomáticamente la invasión de Rusia en Ucrania y en contra del despliegue de misiles de alcance medio de EE. UU. en Alemania, argumentando que "eso no es negociable". Además, aclaró que Wagenknecht no participará en las negociaciones de la coalición en Turingia. "No estará allí y no tiene intención de hacerlo". La asociación del estado alineará su posición con Berlín, agregó Wolf.

La Comisión, presumiblemente en referencia al cuerpo de decisión de la CDU o el BSW, tendrá que navegar entre las visiones conflictivas de Frei y Wagenknecht en cuanto a las condiciones de la coalición en Turingia y Sajonia. Wagenknecht insiste en integrar demandas políticas como la política exterior y el despliegue de misiles estadounidenses en los acuerdos de la coalición, mientras que Frei se opone firmemente a este enfoque, stating: "La Unión no puede considerar esta idea".

