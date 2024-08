- La Unión Europea tiene un papel especial que desempeñar en la lucha contra el terrorismo.

Los que miraron hacia el cielo nocturno el martes por la noche tuvieron la suerte de verNumerosas estrellas fugaces. Los más afortunados pudieron incluso vislumbrar las Auroras Boreales, según un portavoz del Observatorio de Hamburgo para la Agencia Alemana de Prensa. El personal de la universidad o del observatorio había tomado fotos del cielo estrellado lila poco antes de la medianoche.

Los Perseidas, uno de los meteoritos más conocidos, alcanzaron su punto máximo el lunes por la noche. Ocurren cuando la Tierra cruza la órbita del cometa 109P/Swift-Tuttle y encuentra los escombros que ha dejado atrás, que luego se queman como brillantes estrellas fugaces al entrar en la atmósfera de la Tierra.

Las estrellas fugaces continúan

Los que aún no han visto ninguna pueden seguir esperando en las próximas noches: "El punto máximo ha pasado, pero aún habrá muchas estrellas fugaces esta noche. Eso sigue siendo bastante bueno", dijo el director Björn Voss del Planetario de Hamburgo a dpa.

Para la noche del miércoles, el astrofísico y astrónomo recomendó la segunda mitad de la noche para observar el cielo nocturno. "La luna se pondrá alrededor de las 0.30 AM". Entonces, podrían haber estrellas fugaces cada minuto.

Habrá una oportunidad más para observar estrellas fugaces en los próximos días hasta el final de la semana, aunque serán menos frecuentes cada noche. "Solo tienes que quedarte despierto más tarde para que merezca la pena", dijo Voss. La razón es que la luna se pone cada noche más tarde.

La Vía Láctea es bien visible

Pero hay más que ver en el cielo nocturno que estrellas fugaces, dijo el astrónomo Voss. "Hasta finales de mes, la luna desaparecerá y entonces la Vía Láctea será bien visible en lugares oscuros. En la mañana temprano, también se puede ver una hermosa constelación - Júpiter y Marte están muy cerca entre sí".

Las Auroras Boreales también podrían ser posibles en las próximas semanas, aunque Voss no pudo decir con certeza. No son tan predecibles como, por ejemplo, las constelaciones planetarias. Sin embargo, para esta noche, está claro: "Desafortunadamente, aún no hay señales de Auroras Boreales".

Tanto alrededor del Observatorio de Hamburgo en el distrito de Bergedorf como alrededor del Planetario en el Stadtpark, hay numerosos lugares lo suficientemente oscuros para observar el cielo nocturno.

