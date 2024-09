- La Unión Europea suspende temporalmente las negociaciones relativas al Libro Verde sobre la migración.

La Alianza ha etiquetado las negociaciones con la administración federal en torno a una colaboración para renovar las políticas de inmigración como infructuosas. CDU/CSU y los delegados de la coalición no lograron llegar a un consenso durante las discusiones celebradas en Berlín el martes, según Thorsten Frei, el oficial de liaison parlamentario de la Alianza. En consecuencia, Frei mencionó que estas discusiones en este formato en particular no continuarán: "Simplemente es innecesario", dijo.

El representante de la CDU criticó al gobierno por no tener en cuenta la solicitud de la Alianza de negar la solicitud de asilo en las fronteras de Alemania en sus propuestas. Frei remarked, "Lo que la coalición de semáforo ha propuesto no resultará en más negativas, ni siquiera una".

La Alianza sigue abierta a discusiones sobre migración

Frei extendió una invitación al gobierno para dialogar más sobre fortalecer las políticas de inmigración. "No nos retiraremos en un ataque de ira", dijo. Sin embargo, la estructura de las discusiones del martes no se reanudará. "Habíamos esperado algo significativo con este formato - lamentablemente, no se materializó", dijo con pesar.

Hoffmann, el oficial de liaison parlamentario de la CSU en el Bundestag y participante en estas discusiones, fue más contundente en sus sentimientos. "Me siento engañado con respecto a esta discusión", declaró Hoffmann. El gobierno propuso diversas medidas - "pero, absolutamente ninguna negativa", como la Alianza había solicitado.

Frei enfatizó la importancia de continuar las discusiones sobre migración, stating, "A pesar del formato infructuoso de las conversaciones del martes, seguimos abiertos a diálogos centrados en la migración". A pesar de la falta de progreso en la negación de solicitudes de asilo en las fronteras de Alemania, Frei mantiene la esperanza para futuras colaboraciones, expresando, "La Alianza no se alejó del compromiso de trabajar juntos en las políticas de inmigración".

Lea también: