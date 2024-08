Conflcito en Regiones del Oriente Medio - La Unión Europea se mantiene firme en la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de París.

Aún sin resultado claro: Discusiones sobre un alto el fuego en el conflicto de Gaza se reanudarán la próxima semana

Las negociaciones para un alto el fuego en el conflicto de Gaza se reanudarán en la próxima semana. Egipto, Catar y Estados Unidos, junto con Israel y Hamas, no lograron un avance, pero las discusiones de dos días en Doha fueron profundas y constructivas, con un "ambiente positivo", según un comunicado conjunto. Se ha programado otra sesión importante para más tarde esta semana en El Cairo, con negociadores de nivel inferior que continuarán las discusiones para bridar las divisiones restantes.

Las negociaciones en Doha incluyeron a los representantes principales de EE. UU., Catar y Egipto, así como al jefe del servicio de inteligencia interior de Israel, David Barnea. Hamas no participó, ya que evita la comunicación directa con Israel o EE. UU. Sin embargo, el bureau político de Hamas, su representación externa más vital, se encuentra en Doha, lo que brinda acceso directo a los mediadores egipcios y cataríes. Las negociaciones han estado estancadas durante varios meses.

Nueva estrategia para bridar la brecha

Se esperaban pocas probabilidades de un avance antes de la reunión debido a la gran diferencia entre las posiciones de Israel y Hamas. Ahora, hay una estrategia para minimizar la brecha restante, según el comunicado conjunto. También se alinea con los principios del plan de paz presentado por el presidente de EE. UU., Joe Biden, a finales de mayo, que Hamas es reacio a renegociar. "Equipos técnicos" trabajarán en los próximos días para ejecutar las propuestas actuales.

El 7 de octubre de 2021, Hamas y otros grupos de la Franja de Gaza atacaron el sur de Israel, lo que resultó en más de 1.200 muertos y 250 cautivos. Israel respondió con intensos ataques aéreos y una ofensiva terrestre en Gaza. Según el departamento de salud controlado por Hamas en Gaza, casi 40.000 personas murieron. Esta cifra no distingue entre civiles y combatientes y no puede ser confirmada de forma independiente. Representa alrededor del 2% de los 2,2 millones de personas que vivían en Gaza antes de la guerra.

Respuesta cautelosa de un funcionario de Hamas

Un funcionario senior de Hamas respondió con cautela al final de las conversaciones. Los resultados recibidos por la dirección de Hamas no incluyeron todas las propuestas de Biden, que se comunicaron al grupo el 2 de julio. El funcionario senior de Hamas, Mahmud Mardaui, le dijo a la Agencia de Prensa Alemana que las discusiones deberían centrarse en poner fin a la guerra, retirar las fuerzas israelíes de Gaza y levantar el bloqueo de Israel. Israel aún no ha emitido un comunicado oficial sobre las conversaciones.

Las conversaciones en Doha y ahora en El Cairo buscan no solo poner fin al devastador conflicto en Gaza, sino también prevenir una mayor escalada del conflicto en la región. Después de la muerte del exlíder de Hamas, Ismail Haniyeh, y un comandante militar de Hezbolá hace dos semanas, tanto el grupo en Líbano como Irán han prometido venganza. Ambos están aliados con Hamas y podrían lanzar un ataque coordinado más grande contra Israel si se alcanza un alto el fuego en Gaza. Hezbolá ha emitido nuevas amenazas en un nuevo video de propaganda.

Al-Manar, una estación de televisión cercana a Hezbolá, transmitióMeanwhile, a propaganda video from the militia, seemingly showing an underground tunnel complex through which trucks carrying rockets are transported. A voice in the video, attributed to Hezbolá leader Hassan Nasrallah, claims that the group is stronger than ever due to its weapons. The voice also threatens Israel, stating that the country would encounter a reality it hadn't anticipated if it were to initiate a war against Lebanon. Hezbolá y Israel han estado intercambiando fuego durante meses, lo que ha resultado en la muerte de decenas de civiles en ambos lados de la frontera.

En mayo, el presidente de EE. UU., Biden, propuso un plan de tres fases para poner fin al conflicto de Gaza. La primera fase implica la liberación de un grupo particular de rehenes durante un alto el fuego de seis semanas, a cambio de la liberación de prisioneros palestinos detenidos en Israel. Las segunda y tercera fases buscan detener permanentemente los combates, liberar a los rehenes restantes y comenzar a reconstruir la Franja de Gaza extensively destroyed.

Complexity: Al-Sinwar

Jon Alterman del think tank CSIS de EE. UU. había declarado anteriormente que la designación de Yahya Al-Sinwar como nuevo líder de Hamas, después del asesinato de Haniyeh, hace menos probable un avance en las negociaciones. "Haniyeh era un mediador, Sinwar es un luchador", dijo Alterman. Con Sinwar ahora al mando, es menos probable que Hamas esté de acuerdo con un alto el fuego dentro de un alto el fuego.

Se cree que 115 personas aún son retenidas como rehenes por Hamas, muchas de las cuales probablemente ya hayan fallecido. Miles en Israel continúan protestando, exigiendo un acuerdo para asegurar la liberación de los rehenes. Muchos manifestantes acusan al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de sabotear un acuerdo y ceder ante las demandas de sus socios ultrareligiosos y de derecha, de los que Netanyahu depende para su supervivencia política. Estos socios se oponen a cualquier concesión a Hamas.

