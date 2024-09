- La Unión Europea se ha comprometido a aplicar las disposiciones del Acuerdo de París.

Exigencias del Bloque en las Conversaciones de Migración

Surgen demandas contundentes del Bloque en la reunión de la coalición sobre migración, que incluye a la alianza semáforo, el gobierno y los estados federales, aunque el gobierno advierte contra el optimismo excesivo. "Sugiero mantener la cautela y no establecer expectativas demasiado altas prematuremente", dijo la portavoz adjunta Christiane Hoffmann en Berlín.

Contribuciones del Bloque

El líder de la CDU, Friedrich Merz, no asistirá, pero hizo un llamado el día anterior a una reducción significativa de la inmigración a Alemania. Según Merz, el problema principal no son las leyes de armas o las deportaciones. "El problema real sigue siendo la presión incesante de la inmigración sin control", afirmó. Merz insistió en rechazos en la frontera. "Si no hay acuerdo mañana, no hay necesidad de más conversaciones", aseguró en Osnabrück el lunes por la noche.

El jefe del gobierno de Hesse y presidente de la conferencia de ministros, Boris Rhein (CDU), pidió un "cambio en la política migratoria" hace semanas. El lunes, volvió a enumerar las demandas del Bloque: "El gobierno federal debe fortalecer el control de las fronteras y rechazar insistentemente en las fronteras. También debemos aplicar consistentemente las reglas de Dublín a nivel europeo, más países de origen seguros, procedimientos de asilo en terceros países. Es posible deportar a Afganistán y Siria. Los delincuentes y personas peligrosas deben perder su ciudadanía, y deben ampliarse las opciones de deportación y detención".

Incluso la presidenta de BSW, Sahra Wagenknecht, apoyó una postura firme en materia de inmigración. "En lugar de soluciones falsas, necesitamos el fin político de la inmigración sin control", dijo al 'Mundo'. "Aquellos que ya están en el país pero han sido rechazados deben perder su derecho a la asistencia". Incluso aquellos que entran desde un país seguro no pueden solicitar asilo y no tienen derecho a beneficios financiados con impuestos.

Contribuciones de la Coalición Semáforo

Desde la perspectiva del gobierno federal, la base para la conversación es el "paquete de seguridad" aprobado la semana pasada - una respuesta al ataque con cuchillo en Solingen que resultó en tres muertes. Incluye medidas en tres áreas: un enfoque más estricto hacia la repatriación de solicitantes de asilo rechazados a sus países de origen, un combate mejorado contra el terrorismo islámico y un endurecimiento de la legislación de control de armas.

Entre otros cambios, los solicitantes de asilo whose responsibility lies with another European country will no longer receive benefits in Germany, provided that country agrees to receive them (cases de Dublín). También se planea una prohibición de navajas y una exclusión más fácil de la protección alemana para los migrantes condenados por un delito.

Un grupo de trabajo conjunto del gobierno federal y los estados explorará posibles soluciones para mejorar el procedimiento de Dublín - es decir, las directrices para deportar solicitantes de asilo a los países europeos responsables de ellos. Esto se refiere al presunto atacante en Solingen, quien debería haber sido deportado a Bulgaria.

Advertencias del Comisionado de Migración

El comisionado de migración del gobierno federal, Reem Alabali-Radovan, advirtió contra una "enfasis exclusiva en endurecer la política migratoria". Según el político del SPD, el "paquete de seguridad" debe fortalecer la protección contra el terrorismo, la violencia y el crimen - sin sospechas generales ni juicios globales.

La migración y la seguridad interior caen principalmente bajo la jurisdicción de los estados. Si bien la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (Bamf) maneja las solicitudes de asilo, las oficinas de inmigración son agencias estatales. Finalmente, las deportaciones son una responsabilidad de los estados, aunque pueden buscar ayuda de la Policía Federal en su ejecución.

El gobierno ha esbozado una cooperación mejorada entre los gobiernos federal y estatal en su paquete de seguridad. Un grupo de trabajo conjunto del gobierno federal y los estados explorará métodos para avanzar en el procedimiento de Dublín - las directrices para deportar solicitantes de asilo a los estados europeos responsables. Esto se refiere al presunto atacante en Solingen, quien debería haber sido deportado a Bulgaria.

Reunión confidencial planeada

Se espera que la reunión de migración en el Ministerio Federal del Interior incluya representantes como la ministra del Interior Nancy Faeser (SPD), la ministra de Justicia Marco Buschmann (FDP) y la ministra de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock (Verdes) del gobierno federal. También se esperan representantes de las facciones del semáforo. Por el lado de la fracción del Bloque, se espera la asistencia del gerente de negocios de la fracción Thorsten Frei (CDU). Hesse representará al lado del Bloque, mientras que Baja Sajonia asistirá en nombre de los estados del lado del SPD.

El gobierno ha elegido mantener el silencio después de la discusión. Se ha programado una reunión privada.

