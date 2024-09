La Unión Europea promete entregar 10.000 millones de dólares en ayuda financiera a las naciones afectadas por las catástrofes de inundaciones

Tras las inundaciones, el alcance de los daños en varias partes de Europa aún no se ha comprendido completamente. Un hecho innegable es que tendrá un alto costo. La UE ha prometido varios miles de millones de euros en ayuda.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado una ayuda financiera de diez mil millones de euros para los países de Europa Oriental y Central afectados por las inundaciones. Durante una visita a Wrocław, Polonia, inundada, dijo: "Inicialmente, se pueden movilizar diez mil millones de euros del Fondo de Cohesión para los países afectados. Esto es una respuesta de emergencia".

Von der Leyen fue invitada a Wrocław por el primer ministro polaco, Donald Tusk, y estuvo acompañada del canciller austriaco, Karl Nehammer, así como por los jefes de gobierno de Eslovaquia y la República Checa, Robert Fico y Petr Fiala, para discutir la respuesta a las inundaciones.

Tusk reveló que Polonia obtendría la mitad de los fondos del Fondo de Cohesión. Fiala mencionó que la República Checa recibiría dos mil millones de euros. En el servicio en línea del Reino Unido, X, el primer ministro checo escribió: "Buenas noticias. Después de las inundaciones devastadoras, tenemos que reparar puentes, carreteras, escuelas o estaciones de tren". Nehammer reveló que Austria puede obtener 500 millones de euros de este fondo, sin cofinanciación Required, según informó la agencia de noticias austriaca APA. Fico no hizo comentarios sobre la parte de Eslovaquia, y remains unknown cuánto ayuda de la UE recibirá Rumania.

"Es una lástima"

Normalmente, los países miembros contribuyen con su parte para recibir fondos del Fondo de Cohesión. Von der Leyen explicó que los diez mil millones de euros estarían "100 por ciento" cubiertos por la UE, con la exención de cofinanciación debido a los daños por inundaciones. "Estos son tiempos extraordinarios y en tiempos extraordinarios se necesitan medidas extraordinarias", dijo la presidenta de la Comisión. Describió la "devastación y destrucción" como "una lástima" y destacó la "enorme solidaridad" entre la gente de los países afectados como "alegre".

La tormenta "Anett", conocida internacionalmente como "Boris", ha causado estragos con lluvias torrenciales desde el viernes, causando inundaciones en Polonia, Austria, la República Checa y otros países de Europa Central y Oriental. Al menos 24 personas han perdido la vida en las áreas inundadas.

A pesar de que ha parado de llover en la mayoría de las partes de Europa Central, Tusk instó a que no hay justificación para "alivio" o la idea de que "lo peor ha pasado".

