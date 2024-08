La Unión Europea está considerando la imposición de sanciones a algunos ministros israelíes, con Baerbock expresando reservas.

El foco de atención está en el Ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, y el Ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir, ambos conocidos por sus opiniones políticas extremas. Borrell señaló que los recientes comentarios de la pareja violaron el derecho internacional y esencialmente instaron a actos de crímenes de guerra. La intención es agregarles a la lista de sanciones, lo que resultaría en una prohibición de viajar a la UE para estas personas y el congelamiento de cualquier activo que puedan tener en Europa.

Smotrich habló a principios de agosto, sugiriendo que bloquear los suministros de ayuda a la población palestina en Gaza, lo que podría causar hambre a más de dos millones de personas, podría ser justificable y moralmente aceptable, con el fin de liberar a los rehenes retenidos por el grupo radical islámico Hamas.

Ben Gvir causó controversia esta semana con sus últimas provocaciones relacionadas con el Monte del Templo en Jerusalén. Él expresó su deseo de construir una sinagoga allí para seguidores de ambas religiones, un defensor de la derecha extrema.

Baerbock destacó la importancia de examinar las acusaciones en cada caso específico, preguntando si estas acusaciones son suficientes para la lista y las sanciones. También mencionó la importancia de la unanimidad en la toma de una decisión como esta. Anteriormente, Hungría, Chequia y Austria habían obstaculizado las posiciones críticas de la UE en relación con Israel.

Baerbock subrayó que Alemania critica fuertemente a los ministros israelíes cuando violan el derecho internacional, incumplen los Acuerdos de Oslo o incluso cuando realizan comentarios que promueven la violencia.

Borrell también invitó al Coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU en la Franja de Gaza, Sigrid Kaag, a participar en el debate del Oriente Medio. No se esperan decisiones significativas en esta reunión informal.

Los comentarios controvertidos de Ben Gvir sobre la construcción de una sinagoga en el Monte del Templo, un sitio sensible para seguidores de ambas religiones, han provocado una oleada de críticas internacionales. A pesar de estas críticas, el futuro de las posibles sanciones contra Gvir y Smotrich remains unclear, as decisions require unanimity within the EU.

Lea también: