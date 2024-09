La Unión Democrática Conservadora tiene actualmente una ventaja sustancial.

Los datos preliminares de ARD y ZDF sugieren que la CDU lidera a la AfD en Sajonia. Tanto Infratest Dimap (ARD) como el Grupo de Investigación Wahlen (ZDF) están de acuerdo, colocando a la CDU aproximadamente un punto porcentual adelante. Se proyecta que la CDU obtenga entre el 31,5 y el 31,8 por ciento de los votos, mientras que la AfD se espera que reciba entre el 30,4 y el 30,8 por ciento. Inicialmente, el Grupo de Investigación Wahlen reveló una carrera ajustada entre la CDU y la AfD, pero la AfD se acercó después de una estrecha ventaja de la CDU. En contraste, ARD mostró consistentemente a la CDU muy adelante.

18:21 Jue: El Deseo de Ramelow para la Noche Es poco Probable que Se Haga Realidad

El Partido de la Izquierda sufre pérdidas significativas en las elecciones estatales de Turingia, lo que podría llevar a la renuncia del actual Ministro Presidente Bodo Ramelow. El deseo de Ramelow para la noche - evitar que la AfD asegure un tercio de todos los votos y bloquear las decisiones con una mayoría de dos tercios - parece poco probable que se materialice. La AfD parece haber logrado este objetivo.

18:13 Jue: SPD en Dígitos Únicos, Klingbeil Se Queda con Scholz

El líder de la SPD, Lars Klingbeil, aseguró al Canciller Olaf Scholz del apoyo continuo del partido a pesar de los malos resultados en las elecciones estatales de Turingia y Sajonia. En una entrevista con ZDF, Klingbeil dijo: "Como presidente federal del partido, espero que todos trabajen más ahora que antes". El partido debe esforzarse colectivamente para recuperar el apoyo de los votantes, agregó Klingbeil.

18:02 Jue: Kubicki: "La Coalición de Tráfico Ha Perdido Su Mandato"

Después del mal desempeño de los partidos de la coalición en las elecciones de Sajonia y Turingia, el vicepresidente del FDP, Wolfgang Kubicki, exigió consecuencias para la coalición federal. "Los resultados electorales demuestran: la coalición de tráfico ha perdido su mandato", tuiteó Kubicki. Si una parte sustancial de los votantes rechaza la coalición de esta manera, debería tener consecuencias. La gente cree que "esta coalición está dañando al país", dijo Kubicki. El FDP no logró superar el umbral del 5 por ciento en ambas elecciones y actualmente se proyecta que recibirá alrededor del 1 por ciento de los votos.

17:41 Jue: Höcke No Consigue Asiento Directo en Turingia

El líder de la fracción de la AfD, Björn Höcke, no logró asegurar un asiento directo en el parlamento estatal de Turingia. Según la información de ntv, el partido asegurará el lugar de Höcke en el parlamento estatal haciendo que otro diputado de la AfD renuncie a su favor.

20:37 Sajonia: El Partido de la Izquierda Probablemente Consiga Asientos en el Parlamento Estatal a Pesar de un Retroceso del 4%

A pesar de haber perdido terreno significativo, el Partido de la Izquierda probablemente consiga asientos en el parlamento estatal de Sajonia. Aunque no superaron el umbral del 5% con los segundos votos, se proyectan en un 4,3% por ZDF. Sin embargo, dos candidatos directos del Partido de la Izquierda en los distritos de Leipzig llevan una cómoda ventaja sobre sus oponentes. Dos mandatos directos podrían potencialmente asegurar al Partido de la Izquierda unos pocos asientos en el nuevo parlamento estatal. Estos dos posibles ganadores también podrían asegurar los primeros lugares en la lista estatal de su partido, impidiendo que la actual coalición de CDU, SPD y Verdes obtenga una mayoría, lo queWould make it necessary for Minister-President Kretschmer to rely on the BSW for a governing majority.

20:28 Turingia: La AfD Continúa Ganando

En la proyección actual de ZDF para los resultados de las elecciones en Turingia, la AfD está aumentando aún más su resultado, alcanzando el 33,4% de los votos. La CDU está en el 23,8%, el SWB en el 15,5%, el Partido de la Izquierda en el 11,9%, el SPD en el 6,0% y los Verdes en el 3,4%. El FDP no alcanza el 1,2%.

20:17 Sajonia: La Lideranza de la CDU Sobre la AfD Es delgada

Según la proyección actual de ZDF, la CDU en Sajonia lidera a la AfD por un margen muy ajustado. Los cristianos demócratas están en el 31,5%, la AfD, clasificada como extrema derecha por la agencia de inteligencia interior, en el 31,4%. En Turingia, la AfD ha dejado muy atrás a la CDU en las proyecciones. Los Verdes están actualmente en el 5,1% en Sajonia y corren el riesgo de perder sus asientos parlamentarios. El Partido de la Izquierda tiene pocas posibilidades con una proyección del 4,3%. El SPD está asegurado en el parlamento estatal con el 7,6%.

19:56 Turingia: El Mandato Directo de Höcke Está en Peligro

En las elecciones de Turingia, el ingreso directo del líder de la fracción de la AfD, Björn Höcke, en el parlamento estatal está en peligro. Después de contar el 68% de los 74 distritos electorales, el candidato de la CDU Christian Tischner lidera con el 42,3% de los votos, delante de Höcke que tiene el 40,4%. Si Tischner gana la mayoría de los votos en la circunscripción de Greiz II, Höcke no logrará un mandato directo y tendrá que confiar en un asiento en el parlamento a través de la lista estatal, que lidera. Sin embargo, si muchos candidatos de la AfD tienen éxito como candidatos directos, nadie entrará en el parlamento a través de la lista estatal.

18:50 PM Höcke sobre la victoria de AfD: "La estrategia del firewall ha fallado"En Turingia, AfD está a punto de ser la fuerza dominante en el parlamento estatal. Según el candidato líder Björn Höcke, la "estrategia del firewall" ha fallado. Durante una entrevista con ntv, describió el resultado de las elecciones como un "logro histórico" y habló sobre las posibles negociaciones gubernamentales.

18:42 PM Ramelow: La Izquierda ha sido "denunciada"El primer ministro de Turingia, Bodo Ramelow, atribuye la "denuncia" de su partido La Izquierda a dos factores: "Primero, una CDU que ha equiparado consistentemente a AfD y La Izquierda, impulsando el 'exclusivismo' en nuestra dirección, a pesar de haber colaborado con nosotros para gobernar durante cinco años", dijo el líder en una entrevista con ntv. Otra razón para la caída de La Izquierda, según Ramelow, fue "un BSW que predijo que obtendría el 17% de los votos para AfD, pero ended up switching those votes to AfD instead". Sin embargo, Ramelow still could find comfort in the high voter turnout.

18:26 PM Nouripour sobre la victoria de AfD: "Mis pensamientos están con quienes están preocupados"AfD gana más del 30% en ambas elecciones estatales de Sajonia y Turingia, dejando a los partidos de la coalición atrás. El líder del Partido Verde, Omid Nouripour, ve los resultados electorales de AfD como un "punto de inflexión" y un mandato para defender la democracia juntos.

18:13 PM Última proyección para Sajonia: la victoria del CDU se acercaLa última proyección de ZDF muestra a AfD y CDU en un empate: los Demócratas Cristianos lideran con el 31,7%, apenas por delante de AfD con el 31,4% de los votos emitidos. BSW obtiene el 11,4%, mientras que el SPD asegura el 7,8%. Los Verdes parecen estar más seguros de obtener un escaño en el parlamento estatal con el 5,5%, mientras que La Izquierda queda rezagada con el 4,3%.

18:08 PM Wagenknecht busca formar una coalición con CDU y potentially SPD en TuringiaLa líder de BSW, Sahra Wagenknecht, busca una coalición con el CDU y possibly el SPD en Turingia. "Esperamos firmemente poder formar un buen gobierno con el CDU, perhaps también con el SPD", declaró Wagenknecht en ARD. Los ciudadanos deseaban un gobierno de mayoría estable después de cinco años de gobierno minoritario, que abordaría problemas apremiantes como la "severa escasez de maestros" en Turingia, insistió la líder de BSW. Al mismo tiempo, los ciudadanos querían un gobierno estatal que abogara por la "paz, la diplomacia" y en contra del despliegue de misiles estadounidenses en Alemania. La idea de asociarse con AfD fue descartada por la presidenta del partido en Turingia.

18:02 PM Última proyección para Turingia: el éxito de AfD continúa creciendoUna proyección de ZDF para el resultado de las elecciones en Turingia sugiere que el éxito de AfD continúa creciendo. Según esto, los extremistas de derecha logran el 33,1% de los votos en el estado, con el CDU detrás con el 24,3%. La alianza de Wagenknecht genera el 15% desde cero. La Izquierda, que aún tiene a Bodo Ramelow como el popular Ministro-Presidente, pierde casi 8 puntos porcentuales y se mantiene alrededor del 11,7%. El SPD obtiene el 6,6%, mientras que los Verdes obtienen el 4% de los votos.

17:56 PM Goring-Eckardt: el éxito de AfD es un "shock democrático" en AlemaniaLa vicepresidenta del Bundestag de los Verdes, Katrin Goring-Eckardt, considera el éxito de AfD en Turingia un "shock democrático" para Alemania. El líder del partido Omid Nouripour ve la decepción de su partido como "menor" dado que AfD se ha convertido en la fuerza dominante en un parlamento estatal.

17:48 PM Kretschmer sobre Sajonia: "Tenemos todas las razones para celebrar"El ministro presidente saliente de Sajonia, Michael Kretschmer, ve al CDU como el pilar de la coalición gubernamental. "Tenemos todas las razones para celebrar", dijo Kretschmer en la celebración de su partido. "Hemos completado cinco años agotadores", agregó, mencionando que los ciudadanos de Sajonia han depositado su confianza en el CDU en lugar de votar en

18:33 Weidel reclama un papel para la AfD en Turingia y SajoniaLa jefa federal de la AfD, Alice Weidel, reclama un papel para su partido en el gobierno de Turingia y Sajonia. En ARD, afirma que en circunstancias normales, el partido más fuerte, que es la AfD, debería iniciar conversaciones exploratorias. "El votante quiere que la AfD esté involucrada en el gobierno", explica Weidel. "Nosotros aseguramos el 30% de los votos en ambos estados federados, y sin nosotros, un gobierno estable no sería posible".

18:30 Kuhnert reconoce los modestos resultados del SPD, menciona el riesgo de salida de los parlamentos estatalesEl secretario general del SPD, Kevin Kuhnert, admitió los modestos resultados de su partido en las elecciones de Turingia y Sajonia. "Esta no es una noche de celebración para el SPD", dijo en ARD. A pesar de sus dificultades, su partido logró evitar la expulsión de los parlamentos estatales. "Luchar vale la pena, somos necesarios", dijo Kuhnert, agregando que se requieren cambios, como proporcionar más explicaciones y escuchar a los votantes. Al preguntarle sobre el canciller Olaf Scholz, dijo: "Necesitamos explicar nuestra política juntos".

18:23 Höcke celebra el resultado de Turingia como "victoria histórica"El líder de la fracción de la AfD, Björn Höcke, ve el resultado de Turingia como "histórico". La AfD es el partido del pueblo número uno en el estado federal, dijo en MDR. "La tontería de la barrera debe terminar", agregó Höcke, implícitamente diciendo que solo con la AfD habrá cambio.

18:21 Chrupalla se enorgullece del resultado de Turingia, busca conversaciones con todos los partidosEl líder del partido AfD, Tino Chrupalla, consideró el resultado de su partido como sensacional, con la voluntad de los votantes señalando un cambio político en ambos estados federados. La AfD está abierta a conversaciones con todos los partidos. "En Sajonia, estamos empatados con la CDU", dijo la AfD con el objetivo de gobernar para el beneficio de Sajonia.

18:17 Linnemann descarta una coalición con la AfD en Turingia y SajoniaEl secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, descartó cualquier coalición con la AfD en Turingia o Sajonia. "Estamos muy claros al respecto", dijo en ARD. La CDU formará gobiernos desde el centro del parlamento, dijo, y está confiado en el éxito. La CDU es el último partido del puebloremaining, el "baluarte", y los partidos del semáforo han sido castigados.

18:13 Proyección para Sajonia: la CDU lidera ligeramente sobre la AfD, BSW en el 12%, los Verdes y el SPD cercaLa proyección inicial para las elecciones estatales de Sajonia muestra a la CDU con el 31,5% de los votos, ligeramente por delante de la AfD con el 30%. El BSW es la tercera fuerza más fuerte, con el 12% de los votos, mientras que el SPD remains in the state parliament with 8,5%. Los Verdes y el FDP están cerca de entrar en el parlamento estatal, con el 5,5% y el 4% respectivamente, mientras que la Izquierda está fuera con el 4%.

18:10 Proyección para Turingia: la AfD lidera, la CDU sigue, el BSW en el 16%La proyección inicial para las elecciones estatales de Turingia indica un claro liderazgo de la AfD con el 30,5%, seguida de la CDU con el 24,5% y la Izquierda con el 12,5%. El SPD está representado en el parlamento estatal con el 7%, y el BSW está previsto que entre en el parlamento estatal con el 16%. Los Verdes y el FDP remain below 5%.

18:01 La AfD lidera en Turingia, el BSW en doble dígito en SajoniaSegún la proyección inicial después de las elecciones estatales de Turingia, la AfD lidera, como se esperaba. El SPD supera el umbral del 5%, mientras que los Verdes y el FDP no lo logran. En Sajonia, el BSW logra un resultado de doble dígito desde cero. La CDU está ligeramente por delante de la AfD. La Izquierda y el FDP no estarían representados en el parlamento estatal, según la proyección, mientras que los Verdes remain.

17:18 Höcke corre el riesgo de no entrar en el parlamento de TuringiaEl líder de la fracción de la AfD en Turingia, Björn Höcke, podría no asegurar un escaño en el futuro parlamento estatal. Sus colegas de partido exitosos podrían incluso suponer una amenaza para él. Muchos candidatos de la AfD en los distritos tienen buenas posibilidades de ganar un mandato directo. Sin embargo, Höcke enfrenta una fuerte competencia del candidato de la CDU Christian Tischner en su distrito Greiz II. Si Tischner gana y la AfD gana más mandatos directos de los que está autorizada en función del resultado de la segunda votación, nadie podrá entrar a través de la lista estatal, ni siquiera el primero en la lista, que es Höcke. En este caso, la AfD podría persuadir a un candidato exitoso en un mandato directo para que renuncie a su escaño, permitiendo que Höcke asegure su mandato.

16:29 Alrededor de un cuarto de los votantes en Sajonia optaron por votos por correoPara las elecciones importantes declaradas por el ministro-presidente de Sajonia de la CDU, Michael Kretschmer, aproximadamente un cuarto de los votantes elegibles ya han enviado sus votos por correo. El comisionado electoral del estado ha pronosticado una participación del 24,6% de los votantes por correo. La participación de los votantes hoy fue marginalmente más alta que en 2019 durante las horas de la tarde.

15:52 Höcke vota en Lada - Ramelow con su esposaEl líder estatal y candidato principal de AfD de Turingia, Björn Höcke, ejerció su voto en la mañana temprano. A los 52 años, Höcke visitó su estación de votación ubicada en Bornhagen, distrito de Eichsfeld, en un Lada Niva, un vehículo todoterreno ruso popular. El ministro-presidente de 68 años, Bodo Ramelow, votó en la capital del estado, Erfurt, acompañado por su esposa, Germana Alberti vom Hofe. Ramelow ha liderado el gobierno del estado desde 2014, recientemente liderando una coalición de minoría.

15:40 Mayor participación electoral observada en TuringiaEn Turingia, el 44,4% de los votantes había votado a las 2:00 PM, lo que representa un aumento de más de dos puntos en comparación con las últimas elecciones realizadas hace cinco años. El comisionado electoral del estado espera una alta participación electoral, excluyendo votos por correo. En Sajonia, la participación también fue ligeramente más alta que en 2019, con un 35,4%. Sin embargo, el comisionado electoral del estado espera una participación de votos por correo más alta que la promedio en comparación con 2019. Las estaciones de votación en ambos estados cerrarán a las 6:00 PM.

15:13 Kretschmer espera que los partidos de la coalición aseguren escaños en el parlamento estatal

14:40 Preocupaciones clave para Sajonia y TuringiaUna gran encuesta sugiere que casi un tercio de los votantes de Sajonia y Turingia planean votar por la AfD en las elecciones del 1 de septiembre. La encuesta destaca las principales preocupaciones que impulsan esta tendencia, entre ellas la migración.

14:13 Höcke abandona la estación de votación rápidamenteEn las elecciones estatales de Turingia, el candidato principal de la AfD, Björn Höcke, ejerció su voto en la mañana temprano. No se demoró en la estación de votación de Bornhagen y se negó a hablar con periodistas en el lugar. En elecciones anteriores, Höcke perdió consistentemente ante el candidato de la CDU en su distrito natal de Eichsfeld. Este año, cambió al distrito de Greiz, aunque una posible derrota contra la CDU sigue siendo una posibilidad.

13:50 La participación electoral en Turingia se acerca a la de 2019 al mediodía

En Turingia, la participación electoral parece estar alineada con los resultados de las elecciones parlamentarias anteriores. Según el supervisor electoral del estado, alrededor del 32% de los votantes elegibles habían ejercido su derecho a voto en las estaciones de votación hasta las 12:00 PM, excluyendo votos por correo. En 2019, la participación electoral fue del 31,2% a esa hora. Hay un mayor interés en las elecciones estatales en comparación con elecciones anteriores este año, como las elecciones europeas y locales realizadas en junio, que registraron una participación del 24,3% a la misma hora.

13:29 Se espera una mayor participación electoral en SajoniaSe espera una alta participación electoral en las elecciones estatales de Sajonia. A mediodía, el 25,8% de los votantes elegibles habían ejercido su derecho a voto, según la Oficina Estatal de Estadística en Kamenz. En la misma hora de las elecciones estatales anteriores en 2019, la cifra fue del 26,2%. Los votos por correo aún no se han incluido en estos números preliminares. Las estimaciones indican que el 24,6% de los votantes elegibles ejercerán su derecho a voto por correo, en comparación con el 16,9% en 2019. La oficina electoral del estado informa que las elecciones han transcurrido sin interrupciones.

13:11 von Lucke: El resultado de las elecciones podría afectar la coalición de BerlínLos resultados preliminares de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia aún no se han anunciado. Si el SPD no logra asegurar un escaño en el parlamento estatal, el político Albrecht von Lucke sugirió que esto marcaría un cambio significativo, según ntv. En una entrevista, analizó las elecciones y sus posibles implicaciones.

12:44 La policía investiga comportamientos amenazantes en la estación de votaciónLa policía en Gera está investigando un incidente potencialmente amenazante que tuvo lugar en una estación de votación. Un hombre que llevaba una camiseta de la AfD entró en la estación de votación para ejercer su voto en la mañana, informó un portavoz de la policía. El administrador de la estación de votación solicitó que el hombre se quitara la camiseta debido a la prohibición de publicidad partidista en la estación de votación. El hombre cooperó, pero amenazó con regresar, molesto por su tratamiento al salir de la estación de votación. La policía tomó una declaración y emitió una advertencia al hombre. Además, la policía en Erfurt está investigando la vandalización política cerca de las estaciones de votación, en forma de graffiti que etiqueta a Höcke como un "nazi".

12:15 Correctiv advierte contra la desinformaciónLa red de investigación Correctiv advierte contra la difusión de un falso reclamo que afirma que las firmas en la papeleta protegen contra el fraude electoral. En realidad, la oficina del presidente del regreso federal confirmó a Correctiv que "la papeleta no debe firmarse. La firma de la papeleta por parte del votante compromete la confidencialidad de la papeleta, invalidando toda la papeleta".

11:51 Voigt espera "razones de mayoría estable"El candidato principal de la CDU de Turingia, Mario Voigt, también ha ejercido su voto. Expresó optimismo de que "muchos hombres y mujeres de Turingia irán a las urnas y ejercerán su derecho a dar forma al futuro de nuestro estado", dijo después de votar en Jena. También espera "razones de mayoría estables" para continuar el progreso del estado.

11:25 Sonneberg Experimenta un Shocking Aumento de Agresiones de ultraderechaDespués del nombramiento de un político de la AfD como líder del distrito en Sonneberg, los individuos preocupados han aumentado en informes de casos graves de intimidación, lo que ha llevado a que numerosas personas renuncien a sus roles. Además, el número de agresiones de ultraderecha ha aparentemente cuadruplicado en un solo año, según los informes. Los expertos relacionan este aumento con el cargo del administrador del distrito.

10:57 Kretschmer Pronuncia Discurso en el Centro de Votación El ministro presidente de Sajonia, Kretschmer, se refiere a las elecciones estatales como "la más crucial en 34 años". Al votar en Dresde, expresa gratitud a los votantes anteriores que han cambiado de bando a la "fuerza unificadora del centro político", es decir, la Unión Sajona. Sigue afirmando que esta comprensión compartida permitirá un gobierno comprometido con servir a la región. Las encuestas indican una competencia ajustada entre su CDU y la AfD.

10:30 Ramelow Habla del Desafío de un Gobierno de Minoría Para el ministro presidente de Turingia, Bodo Ramelow, el día de las elecciones es "una celebración de la democracia" —a pesar del riesgo de perder la reelección. Después de una entrevista con ntv, el político del Partido de la Izquierda revela sus razones contra la promoción de un gobierno de minoría y su escepticismo sobre la competencia de BSW.

09:59 Loew Critica la Conexión Histórica de la Fecha de las Elecciones El historiador Loew denuncia la fecha de las elecciones estatales de Sajonia y Turingia, que cae en el 85º aniversario de la invasión de Polonia en 1939. Loew, director del Instituto Alemán-Polaco, argumenta que esta elección representa un descuido de la importancia histórica. Teniendo en cuenta la clasificación de la AfD como extrema derecha por los servicios de inteligencia de ambos estados, concluye que el resultado probable —la victoria de la AfD en Dresde y Erfurt— podría tener connotaciones históricas poco deseadas.

09:30 Elecciones en Sajonia: El "Momento Crítico" Aproximadamente 3,3 millones de electores en Sajonia tienen la oportunidad hoy de determinar quién trazará el rumbo político del estado en el parlamento de Dresde. Si la CDU pierde su posición dominante en el estado desde 1990, el ministro presidente Michael Kretschmer considera que la elección es de gran importancia.

09:05 Kretschmer Acusa a la Coalición de Tráfico Luminoso de Estrategias Eleccionarias Caóticas Los políticos se han reunido en Sajonia para las elecciones de hoy, con Michael Kretschmer liderando el partido incumbent CDU y buscando mantener la racha ganadora del partido. En una entrevista con ntv, Kretschmer destaca su perspectiva sobre los debates sobre refugiados, el gobierno de tráfico luminoso y el conflicto de Ucrania.

08:46 Día de Elecciones en Turingia: Los Principales Contrincantes Los ciudadanos de Turingia decidirán hoy qué partido liderará su estado federal de aproximadamente 2,1 millones de personas durante los próximos cinco años. Si la AfD, liderada por Björn Höcke, resulta ser el partido más fuerte, las implicaciones podrían ser significativas.

08:24 Los Posibles Efectos de Minado de la Democratización del AfD Las predicciones sugieren que la influencia del AfD aumentará significativamente en las próximas elecciones en Sajonia y Turingia. La investigación sugiere que esto representa una amenaza para las instituciones democráticas, ya que la rule of law podría ser menos robusta de lo que muchos perciben.

08:00 Las casillas de votación en Turingia y Sajonia se abren

Hoy se decidirán los nuevos parlamentos estatales de Turingia y Sajonia. En las encuestas, la AfD parece dominar en Turingia. Mientras tanto, la CDU y la AfD están empatadas en Sajonia. Se esperan resultados preliminares alrededor de las 18:00, cuando cierren las casillas de votación. Estas elecciones en dos regiones del este de Alemania servirán como una prueba crítica para la coalición de tráfico luminoso en Berlín.

Para la actual coalición gobernante rojo-rojo-verde en Turingia liderada por el ministro presidente Bodo Ramelow (Izquierda), no hay mayoría en las encuestas. Las opciones de alianza postelectoral incluyen una coalición de CDU, BSW y SPD. En Sajonia, la continuación de la coalición actual de CDU, SPD y Verdes es incierta. Kretschmer no descarta una posible alianza con el BSW. La amenaza de expulsión del parlamento pende sobre el partido de la Izquierda y los Verdes y el FDP en Turingia.

