- La Unión Democrática Conservadora (CDU) sigue firme: no hay colaboración con la Alternativa para Alemania (AfD)

La CDU en Sajonia mantiene su negativa a colaborar con la AfD, tal como se expresó en 2019, manteniendo esta postura para las elecciones estatales, según declaró el secretario general de la CDU, Alexander Dierks. Esta postura sigue siendo firme incluso después de las elecciones estatales. Dierks no aprecia el término "fuego amigo" porque da a la AfD la oportunidad de etiquetarse a sí misma como víctimas y mártires. La AfD se identifica a sí misma en función de "afirmar duramente los defectos reales o presumidos". En opinión de Dierks, la AfD debe ser tratada como cualquier otro partido de la oposición, y no debe ser objeto de atención especial. No considera a la AfD como un partido burgués.

Según Dierks, la CDU compitió en las elecciones estatales para emerger como la fuerza dominante y proporcionar estabilidad al estado. Los resultados de las elecciones también destacan el estado dividido y destacan la importancia de centrarse en la unidad social. "Estoy seguro de que se puede formar un gobierno de mayoría en el Estado Libre de Sajonia mediante extensas negociaciones".

Dierks optó por no discutir las perspectivas específicas de coalición para la Unión. Mathématicamente, una asociación con la Alianza para el Progreso (BSW) y el SPD es posible. La CDU explorará los terrenos comunes y los posibles compromisos con la BSW a través de discusiones. "Al final, este estado necesita un gobierno estable, y estamos preparados para asumir esa responsabilidad".

En las elecciones estatales de Sajonia, la CDU obtuvo el 31,9% de los votos, ligeramente por encima del 30,6% de la AfD. La BSW obtuvo el 11,8%, seguida del SPD (7,3%) y los Verdes (5,1%). La Izquierda obtuvo solo el 4,5% pero logró entrar en el parlamento estatal gracias a dos mandatos directos en Leipzig. Esto lleva a la siguiente distribución de escaños en el parlamento estatal: CDU 41, AfD 40, BSW 15, SPD 10, Verdes 7, Izquierda 6, Votantes Independientes 1.

Dado el reparto de votos en las recientes elecciones al Landtag, Dierks destaca la necesidad de un gobierno de mayoría para mantener la estabilidad en Sajonia. A pesar de que tanto la CDU como la AfD obtuvieron votos significativos, Dierks sigue firme en tratar a la AfD como cualquier otro partido de la oposición.

