- La Unión Democrática Conservadora (CDU) propone una investigación sobre la supuesta manipulación electoral.

Tras las elecciones estatales, el recién elegido parlamento de Sajonia comienza sus primeras tareas. Este miércoles, las facciones de la CDU y la SPD celebrarán sus primeras reuniones. Mientras tanto, la CDU ha comenzado a explorar terreno común con otros partidos para una posible coalición de gobierno.

Según anuncios del portavoz del partido Paul Schäfer, la CDU ha invitado a conversaciones a Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), SPD y Verdes. La AfD y La Izquierda han sido excluidas. Su inadecuación ha sido resuelta, lo que oficialmente descarta cualquier colaboración con ellos.

La Unión Conservadora dentro de la CDU de Sajonia ha declarado su incapacidad para imaginarse una asociación con la AfD, BSW ni desea a los Verdes como posible socio de coalición. El presidente Sven Eppinger, quien obtuvo un escaño de la CDU en las últimas elecciones, propone "nuevas aproximaciones a la política gubernamental". Aunque no menciona gobierno minoritario, la Unión Demócrata Cristiana, bajo su antiguo nombre Unión de Valores, había sugerido anteriormente tal modelo después de las elecciones estatales de 2019.

Investigación sobre manipulaciones electorales

La policía ha iniciado investigaciones sobre presuntas manipulaciones electorales. Inicialmente, se descubrieron alrededor de 100 boletas manipuladas en dos distritos electorales de Dresde. Se han descubierto más manipulaciones en dos distritos electorales en Radeberg y nuevamente en Dresde. En todos los casos, individuos desconocidos habían ocultado la decisión de voto en las boletas por correo, reemplazándola con el micro partido de extrema derecha Sajonia Libre. La Oficina de Investigación Criminal del Estado ahora supervisa las investigaciones.

AfD realiza revisión por fallo de software en la asignación de escaños

Después de que un fallo de software afectara la asignación de escaños para el nuevo parlamento estatal, la AfD ha iniciado un proceso de revisión. El líder estatal y de facción de la AfD, Jörg Urban, declaró: "Necesitamos una comprensión completa del problema", enfatizando la necesidad de un análisis de errores exacto. "Si se detectan irregularidades, iniciaremos acciones legales".

Un fallo de software inicialmente provocó la asignación incorrecta de escaños para los partidos individuales. Después de una revisión, el comité electoral corrigió la asignación de escaños. Como resultado, la AfD ahora tiene 40 escaños, perdiendo su minoría de bloqueo, lo que dificulta su capacidad para bloquear ciertas decisiones dentro del parlamento estatal.

Reuniones constitutivas para las facciones en el parlamento estatal

La CDU estará representada en el parlamento por 41 hombres y mujeres, cuatro menos que al comienzo del mandato anterior. Un miembro de la CDU luego dejó la facción. La SPD entra al parlamento con diez miembros, lo mismo que en el período legislativo anterior. La facción Verde planea iniciar su reunión constitutiva el 17 de septiembre, potencialmente electiendo nueva dirección. La Alianza Verde ahora tiene siete miembros, anteriormente eran doce.

La Izquierda planea establecer su facción el 24 de septiembre. El retraso se debe a la misión de ayuda en Vietnam de la presidenta Susanne Schaper en esa fecha. Schaper, una enfermera capacitada, ha contribuido regularmente al país de Asia Sudoriental. Con seis miembros, La Izquierda ahora tiene una presencia reducida en el 8º Parlamento Estatal de Sajonia, con 14 miembros anteriormente.

Solo la AfD y la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) informan de personal ampliado

La AfD y la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), nuevas en las elecciones de Sajonia, son los únicos partidos que informan de personal ampliado. BSW ha enviado 15 miembros al parlamento, mientras que la AfD ha ampliado su representación de 38 a 40 miembros, habiendo perdido cuatro miembros durante el mandato anterior.

El político de la CDU Marko Schiemann remains the longest-serving member of the parliament. After the resignations of parliament president Matthias Rößer and his deputy Andrea Dombois (both CDU), Schiemann remains the sole continuous member since 1990. A renowned right-wing spokesperson for the CDU fraction and former Europe policy specialist, Schiemann is considered a key figure in the development of the Saxon constitution.

Posible alianza nombrada: Coalición de la Morera

Aunque la coalición aún no se ha formado en Sajonia, se han presentado varios obstáculos, un nombre ya ha sido propuesto: la Coalición de la Morera. Debido a la ausencia de un país que utilice negro (para la CDU), rojo (para la SPD) y morado (para la Alianza Sahra Wagenknecht) en su bandera nacional, el concepto se inspira en la naturaleza.

La morera es elegida como nombre porque representa los colores de los partidos de los posibles socios de coalición en diferentes etapas de madurez. El término "Coalición de la Morera" fue introducido por primera vez por el político Karl-Rudolf Korte en un ensayo.

En las recientes elecciones estatales de Sajonia, la Unión Sajona obtuvo el primer lugar con el 31,9% de los votos, siendo superada estrechamente por la AfD (30,6%). Con el ministro presidente de la CDU, Michael Kretschmer, descartando la cooperación con la AfD y el Partido de la Izquierda, la única opción viable de la Unión es formar una coalición con BSW (11,8%) y SPD (7,3%) o BSW y Verdes (5,1%).

