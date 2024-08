- La Unión Democrática Conservadora (CDU) de Hamburgo aboga por políticas relacionadas con la familia.

Al abordar las elecciones próximas para el Parlamento de Hamburgo en marzo, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) está priorizando la política familiar junto con la seguridad interior, la economía y el tráfico. Su líder, Dennis Thering, siente una profunda afinidad por la política familiar y busca transformar Hamburgo en una ciudad más familiar mejorando las horas de cuidado infantil y los parques infantiles, así como las instalaciones deportivas. "La política familiar es mi pasión", declaró en una entrevista con la Agencia Alemana de Prensa.

Al recorrer Hamburgo, es evidente que muchos aspectos relacionados con la familia necesitan atención, especialmente en el distrito de Mitte. "El estado de los parques infantiles en esta ciudad es deplorable", lamentó Thering. La CDU ha criticado la falta de mejoras, ya que Numerous complaints have gone unaddressed for over a year and a half, and not a single playground has been renovated in those areas.

De manera similar, el estado de los baños escolares es una fuente de preocupación. Thering se refirió a una encuesta realizada por la Asociación Alemana de Ayuda a la Infancia, que informó que solo el 34% de los estudiantes de Hamburgo consideró sus baños escolares satisfactorios, en comparación con el promedio nacional del 44%. "Es inaceptable que Hamburgo quede atrás en este aspecto", afirmó Thering.

La inversión del gobierno en instalaciones deportivas en Hamburgo ha mejorado algo, pero la demanda supera la oferta, con muchos clubes ya operando a capacidad. "Es lamentable que los niños y los jóvenes estén esperando un lugar en el campo en lugar de jugar", enfatizó Thering. Para estimular el deporte recreativo, las oficinas del distrito deben acelerar y aprobar las solicitudes de construcción nueva, expansión y modernización de los clubes deportivos. De esta manera, Hamburgo puede aspirar a convertirse en una ciudad deportiva familiar.

Thering también aboga por ampliar las horas de cuidado infantil en los centros de cuidado infantil. Actualmente, los niños en Hamburgo de un año en adelante que aún no están en la escuela tienen derecho a cinco horas de cuidado con comida, independientemente del empleo o ingresos de sus padres. Thering busca aumentar este período a diez horas. "Esta es mi forma de política familiar que ayuda a las familias con hijos, especialmente a las que tienen varios hijos", declaró.

Además, Thering ha propuesto un plan para apoyar a las familias con hijos en la compra de su primera vivienda a través de una "ayuda de Hamburgo". Según él, se reembolsarán 10,000 euros a cada comprador de vivienda por primera vez, con un límite máximo de 20,000 euros para dos compradores, y 5,000 euros por cada hijo. Esta iniciativa se anunció en el "Hamburger Abendblatt".

