La UE se encuentra actualmente en una espiral descendente con respecto a Ucrania

21:26 Rusia Incluye Asociados de Navalny en Lista de "Terroristas" Rusia haAdding al menos nueve individuos con diferentes relaciones con el fallecido crítico del Kremlin, Alexéi Navalni, a su lista de "terroristas y extremistas". Los nombres aparecen en la lista del sitio web del organismo financiero Rosfinmonitoring. Entre ellos se encuentran el antiguo portavoz de prensa de Navalni, Yarmysh, la directora de la Fundación Anticorrupción, Pevchikh, y los abogados Mikhailova y Fedulov, que residen en el exilio. Además, se incluyen los detenidos en espera de juicio Kravzova y Komleva, así como Nisowez del canal de YouTube de Navalni y su productora Volokhonskaya. También se encuentra en la lista Malyarevsky, programador de la Fundación Anticorrupción, quien fue condenado a siete años de prisión por donar a la fundación.

20:38 Explosión de Nord Stream: Polonia Niega Participación El gobierno polaco niega cualquier participación en la explosión de los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico en septiembre de 2022. El viceprimer ministro y ministro de Digitalización de Polonia, Gawkowski, afirma que "Polonia no tuvo nada que ver con eso. Es una mentira decir lo contrario", en respuesta a las anteriores afirmaciones del antiguo jefe del servicio de inteligencia alemán, BND, Hanning. Hanning sugirió la participación de las autoridades polacas en la explosión, alegando un acuerdo entre autoridades ucranianas y polacas de alto nivel. Gawkowski niega firmemente estas acusaciones, etiquetándolas como desinformación rusa respaldada por políticos y administradores estatales alemanes.

20:13 Trabajadores de Ayuda Mueren en Kursk Durante la Evacuación Dos trabajadores de ayuda que asistían en la evacuación de civiles en Kursk murieron en un ataque, según informes rusos. Los dos empleados de la Unión Popular, una organización no gubernamental rusa, fallecieron cuando un proyectil impactó su vehículo en una zona fronteriza de Kursk, según un comunicado de su organización en Telegram. Una tercera persona resultó herida.

19:39 Líderes de Centros de Reclutamiento Detenidos por Cohechos Los líderes de dos centros de reclutamiento cerca de Kyiv fueron arrestados por aceptar sobornos para eximir a los conscriptos del servicio militar. "Ukrajinska Prawda" informó sobre el descubrimiento de sobres con dinero y su incautación durante registros de los espacios y apartamentos en Bucha y Boryspil. Los líderes de los centros de reclutamiento y sus cómplices reunieron aproximadamente un millón de dólares por sus servicios. Hasta ahora, se han identificado a 20 personas que intentaron eludir el servicio militar mediante estas tácticas. Los jóvenes ucranianos suelen intentar eludir el servicio militar de diversas maneras, a menudo attempting to cross the green border into neighboring countries. Con controles más estrictos, las bandas de contrabando están descubriendo nuevos métodos para transportar a los desertores del servicio militar al extranjero -normalmente a Rumania- a cambio de grandes sumas de dinero.

18:51 Autoridades Confirman Destrucción de Puente en Kursk Las autoridades confirman la demolición de un puente en Kursk, obstaculizando la evacuación de la región según informes de los medios rusos. El puente que cruza el río Seim reportedly collapsed debido a las fuerzas ucranianas, según TASS, citando a las autoridades de seguridad locales. No se ha emitido ningún comunicado oficial por parte del gobierno de Kyiv. Consequent to the Ukrainian advance into Kursk Oblast, evacuations are underway in Gluschkow district, home to approximately 20,000 residents.

18:31 Estados Unidos Sugaere Increased Military Aid for Ukraine La administración de EE. UU. sugiere aumentar la ayuda militar a Ucrania. Según John Kirby, portavoz de la seguridad nacional de EE. UU., se espera un anuncio formal pronto, según CNN. Sin embargo, Kirby no revela detalles específicos.

18:11 Ucrania Pretende Fomentar "Negociaciones Justas" con Rusia a través de la Ofensiva de Kursk Ucrania intenta persuadir a Rusia para que se involucre en "negociaciones justas" a través de su ofensiva en la región rusa de Kursk, según el asesor del presidente ucraniano, Michailo Podoljak. Podoljak declaró que "las acciones militares facilitan la necesidad urgente de que Rusia se involucre en negociaciones justas". Ucrania enfatiza que no tiene intención de anexionar permanentemente territorio ruso. En un comunicado del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, "cuanto antes Rusia esté de acuerdo en establecer una paz justa, antes cesarán las ofensivas de las fuerzas ucranianas en territorio ruso". El presidente ruso, Putin, acusa a Ucrania de intentar mejorar su posición de negociación antes de futuras conversaciones a través de su avance.

17:12 Belarus Anticipates Ukrainian Provocación en la FronteraBelarus espera una provocación armada de Ucrania en su frontera. La tensión persiste en la región, según el ministro de Defensa de Belarus, Viktor Chrenin. Expresó su preocupación de que las unidades militares ucranianas estacionadas cerca de la frontera podrían inducir provocaciones armadas o instigar espectáculos dentro del territorio belaruso, incluyendo estos actos realizados por facciones nacionalistas belarusas. La declaración de Chrenin siguió a la incursión de tropas ucranianas en la región rusa de Kursk.

16:22 Reino Unido Evalúa la Debilidad de Rusia en KurskSegún la evaluación británica, Rusia no estaba adecuadamente preparada para la ofensiva ucraniana en Kursk. Después del desorden inicial, se han desplegado mayores números de fuerzas militares en la región y se están construyendo posiciones defensivas adicionales para contener los avances ucranianos. Las fuerzas ucranianas han estado llevando a cabo una ofensiva terrestre en la región rusa de Kursk desde el 6 de agosto. Esto representa el primer avance de este tipo desde que Rusia lanzó su invasión de Ucrania en febrero de 2022.

16:01 Putin Viaja a Azerbaiyán, Inmunidad de DetenciónEl presidente ruso Vladimir Putin viaja al antiguo estado soviético de Azerbaiyán en el mar Caspio mientras se libran combates entre tropas ucranianas y rusas en Kursk. Putin realizará una visita de estado a la capital de Azerbaiyán, Bakú, el 18 y 19 de agosto, anunció el Kremlin. La agenda incluye discusiones con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, sobre la asociación estratégica entre las naciones y los temas geopolíticos. Aliyev, quien gobierna su nación con puño de hierro y es criticado por violaciones de derechos humanos, visitó Moscú en abril. Durante la estadía de Putin en Bakú, se espera que se firmen varios documentos, aunque el Kremlin no proporcionó más detalles.

Putin, wanted internacionalmente por supuestos crímenes de guerra contra Ucrania, no será arrestado en Azerbaiyán. El republicano del Cáucaso del Sur, rico en petróleo y gas, serve como un proveedor de energía crucial para la Unión Europea. Putin también se espera que comente sobre las negociaciones de paz entre Azerbaiyán y Armenia.

15:17 Pérdidas en el Ataque al Centro Comercial en DonetskUn centro comercial en Donetsk, en el este de Ucrania, fue atacado, informando al menos dos muertos y siete heridos, según las autoridades locales. La agencia de noticias propiedad del gobierno ruso TASS informó estos números basados en los informes de los servicios de emergencia. El video transmitido por la agencia de noticias rusa RIA Novosti mostró humo espeso saliendo de un edificio quemado. Según Denis Pushilin, jefe de la administración de la región de Donetsk, el ataque fue llevado a cabo por las fuerzas ucranianas, lo que resultó en un gran incendio que ha afectado más de 10,000 metros cuadrados del centro comercial conocido como "Galaktika". También se afectó a un hospital. Las autoridades locales informaron que el distrito que alberga el centro comercial fue sometido a fuego de artillería del ejército ucraniano. No se puede confirmar independientemente estos informes. Hace una semana, al menos 12 personas murieron y 44 resultaron heridas debido a un ataque con misiles rusos en un mercado de la ciudad de Kostiantynivka en la región de Donetsk, según los números oficiales.

Las autoridades ucranianas están intentando nuevamente demoler el puente que conecta la península de Crimea, según informes rusos. Este puente fue anexado por Moscú. Según la defensa aérea rusa, lograron derribar 12 misiles ATACMS dirigidos hacia el puente, según anunció el Ministerio de Defensa de Rusia en Moscú. Lamentablemente, no se proporcionó prueba para esta afirmación por parte del ministerio. Sin embargo, Ucrania ha expresado consistentemente su intención de demoler el puente una vez que tenga la fuerza militar necesaria para lograrlo, ya que la construcción del puente fue ilegal.

Además, el Ministerio de Defensa de Moscú ha informado sobre varios ataques con drones por parte de drones aéreos y marinos ucranianos en Crimea. Afortunadamente, no se informaron daños. No ha habido reacción del lado ucranianoRegarding these attacks on the peninsula.

14:29 Autoridades Ucranianas Piden Evacuación Rápida de PokrovskLas fuerzas rusas han estado atacando la ciudad ucraniana oriental de Pokrovsk durante algún tiempo. En consecuencia, las autoridades ucranianas están pidiendo a los residentes de la ciudad, ubicada en la región de Donetsk, que evacuen más rápidamente a medida que avanzan las tropas rusas. "El enemigo está avanzando a un ritmo rápido", dice un mensaje de Telegram. No hay tiempo que perder para "recolectar pertenencias personales y mudarse a regiones más seguras".

13:59 En el Bosque: Ruso Allegadamente Destruye HIMARS de EE. UU. en UcraniaDesde que Ucrania ha estado utilizando lanzadores de cohetes HIMARS de EE. UU. contra la invasión rusa, este sistema de armas ha estado causando problemas significativos para los invasores. Ahora, las tropas de Moscú parecen haber logrado una victoria importante: los drones rastrean un HIMARS, seguido de un video que muestra una explosión masiva.

13:34 Cuerpo Voluntario Controversial Animan a Soldados Rusos a RendirseUn cuerpo voluntario ruso que lucha del lado ucraniano ha instado a los soldados del ejército ruso a rendirse. "Tus asesores políticos, cómodamente sentados en la sala de atrás, te dicen que no te rindas, sino que detonar tu propia granada", escriben los combatientes de la legión "Libertad de Rusia" en Telegram. "Es mejor vivir que morir por una medalla de comandante", agregan. Aquellos interesados en luchar por un "futuro mejor para Rusia" también pueden cambiar de bando y unirse a la legión. "Estamos listos para comunicarnos con cualquiera que exprese el deseo de voltear sus armas contra el Kremlin", dice la legión "Libertad de Rusia" y grupos similares como el "Cuerpo Voluntario Ruso". El historiador y periodista Nikolay Mitrokhin una vez le dijo a ntv.de que estas unidades a menudo se asocian con la extrema derecha. Muchos analistas consideran que su importancia militar es baja y sospechan que buscan principalmente atención mediática.

13:03 Rusia Afirma la Captura del Pueblo Ucraniano de SerhijiwkaSegún la agencia de noticias rusa TASS, basándose en información del Ministerio de Defensa, las tropas rusas habrían tomado el pueblo de Serhijiwka en la región oriental ucraniana de Donetsk. No se puede verificar de forma independiente estas afirmaciones. Rusia suele anunciar la captura de pueblos, creando la impresión de que sus fuerzas están haciendo rápidos progresos. Sin embargo, el ritmo de la ofensiva en el Donbás sigue siendo lento, y los pueblos capturados suelen estar muy dañados. Las fuerzas ucranianas a menudo se retiran para proteger la vida de sus soldados ante la intensa presión de la invasión rusa en el Donbás.

12:20 Munz: "La Reacción de Kursk Muestra: Muchos Rusos No Les Importa la Guerra"El ejército ruso enfrenta desafíos significativos para repeler el asalto de Ucrania en la región de Kursk. El corresponsal de ntv Rainer Munz explica por qué Moscú no está enviando más tropas desde Donetsk y proporciona información sobre cómo se percibe la situación entre la población.

11:57 Ucrania Informe de Ataques Rusos en DonbásSegún el Estado Mayor ucraniano, las tropas rusas continúan realizando ataques activos en la región de Donbás. Se informan combates intensos en las áreas de Pokrovsk, Torez y Kurakhove. El Estado Mayor en Kyiv reporta que se han documentado un total de 144 enfrentamientos militares en las últimas 24 horas. Las fuerzas rusas atacaron utilizando numerosos ataques aéreos y artillería, pero estos ataques finalmente fueron repelidos, según el informe militar. Las tropas rusas buscan someter toda la región de Donbás.

11:23 Rusia Declara una 'Organización Indeseable' a la Alianza AlemanaUna alianza alemana formada por políticos regionales y locales rusos que condenan la guerra contra Ucrania ha sido clasificada como una 'organización indeseable' por Rusia. Según las agencias rusas, representantes de la organización "Diputados de Rusia Pacífica" están participando en eventos con una "orientación hostil hacia Rusia" en Alemania. "Difunden información engañosa sobre las actividades de los cuerpos estatales rusos y apoyan organizaciones extremistas", declaró la Fiscalía General. Según sus propias declaraciones, la alianza tiene 74 diputados regionales e locales independientes, muchos de los cuales han huido al exilio. "Todos los participantes en la asociación ven el régimen de Putin como criminal, condenan la agresión militar de Rusia contra Ucrania y abogan por un camino democrático para Rusia y la descentralización del poder", indica el sitio web de la organización.

10:07 Vehículos de Combate Marder Alemanes en Kursk Encienden a Medios Pro-rusos - Periodista Responde con Duras PalabrasEl uso de vehículos de combate de infantería Marder proporcionados por Alemania a Ucrania en Kursk, Rusia, está causando revuelo en los medios pro-rusos. Se está extendiendo el reclamo infundado de que Alemania está lanzando otro asalto estilo Segunda Guerra Mundial. Un video manipulado se comparte con frecuencia como prueba. El periodista ucraniano Illia Ponomarenko, conocido por su trabajo, contraataca en la plataforma X: "La Alemania actual es muy diferente, con mentalidades y valores divergentes. Es una entidad completamente diferente a la del pasado y no merece estas calumnias. Por el contrario, en la defensa europea actual, Alemania se mantiene fuerte como el segundo mayor proveedor de ayuda a Ucrania". Ponomarenko enfatiza que los tanques en Kursk son ucranianos, proporcionados por Alemania para apoyar la democracia ucraniana en su defensa. "Son Putin y sus generales despiadados, destruyendo ciudades enteras, quienes merecen ser comparados con los nazis, si alguien lo merece".

09:57 Fuerza Aérea Ucraniana Derriba Todos los Drones RusosLa fuerza aérea ucraniana afirma haber interceptado con éxito todos los cinco drones lanzados por las fuerzas rusas hacia objetivos ucranianos durante la noche. Tres de los drones eran del tipo iraní Shahed, mientras que los tipos de los otros dos fueron identificados. Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia utilizó tres misiles balísticos Iskander-M, y los gobernadores de las regiones de Kyiv y Kirovohrad informan que no hay daños ni víctimas después del ataque. Los drones baratos son utilizados ocasionalmente por las fuerzas rusas para localizar posiciones de defensa aérea ucraniana y maniobras de engaño.

09:32 Corresponsal de ntv Kriewald: "Ucrania Demuestra: Ayudamos - No Invadimos"Ucrania estaría controlando 1.150 kilómetros cuadrados y 82 asentamientos en la región rusa de Kursk, según informó la periodista de ntv Nadja Kriewald. Ucrania busca invitar a organizaciones de ayuda a la zona para mostrar sus buenas intenciones, menciona Kriewald. Mientras tanto, se está gestando una "segunda Bachmut" en la ciudad de Donetsk de Pokrovsk:

08:48 "Fallo del Sistema" en el Tu-22M3: Rusia Sufre la Pérdida de un Bombardeo Supersónico en un Accidente en SiberiaUn bombardero Tu-22M3 de media distancia se estrelló cerca de Irkutsk, en Siberia, lo que supuso un importante revés para la fuerza aérea rusa. El avión Tupolev puede estar equipado con misiles guiados, misiles crucero y potencialmente misiles hipersónicos "Kinshal".

08:04 Avance ucraniano en Kursk desata advertencias de tercera guerra mundial - Diputado rusoEl avance de Ucrania en la región rusa de Kursk ha llevado supuestamente al mundo al borde de un conflicto global, según el diputado ruso Mikhail Sheremet. Sheremet, miembro del comité de defensa, sostiene que el Occidente está respaldando a Ucrania en su agresión. "Con la presencia de equipo militar occidental, el uso de municiones occidentales en ataques a la infraestructura civil y pruebas inevitables de la participaciónforeign en ataques a territorio ruso, se podría asumir que el mundo está al borde de una tercera guerra mundial", dijo Sheremet a la agencia de noticias estatal rusa RIA. Tanto EE. UU. como Alemania afirman que no formaron parte de la planificación estratégica de la ofensiva de Kursk. Muchos analistas, como el ISW, creen que las advertencias rusas de una tercera guerra mundial o amenazas nucleares sirven para infundir miedo y disuadir a los gobiernos occidentales de seguir apoyando a Kiev.

07:22 ISW: "Falta de previsión estratégica" por parte de Putin y la dirección rusaEl Kremlin y el mando militar ruso han creado una "estructura de mando intrincada, confusa y hasta ahora ineffective en respuesta al ataque ucraniano en Kursk", según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Esto revela que el Kremlin no ha considerado la posibilidad de una invasión ucraniana significativa, afirma el ISW. La frontera se ha tratado como una línea del frente estática desde el otoño de 2022 y "probablemente no se haya planeado adecuadamente para posibles scenarios de defensa que enfrentan el territorio ruso". El ISW concluye que el Kremlin ahora está considerando qué áreas de la frontera rusa Ucrania podría atacar pendiente de una reevaluación de su estrategia de defensa. Esto subraya que la dirección rusa ha "falta de previsión estratégica".

06:40 Éxito ucraniano en Crimea: medios ucranianos informan de ataques a ferrys y barcosLas fuerzas ucranianas supuestamente atacaron nuevamente la región de Crimea durante la noche. Según Sergey Bratchuk, portavoz de la administración militar en la región de Odessa, se ha informado de daños preliminares en un ferry en el puerto de Kerch cerca del puente de Crimea y en un barco en Chornomorske en la región de Krasnodar. "Se están realizando investigaciones adicionales". En las últimas semanas y meses, Ucrania ha informado de múltiples casos de hundimiento de ferrys y barcos que supuestamente se utilizaban para fines militares. También parece que un submarino ha sido sumergido:

05:59 CNN: EE. UU. rechaza el despliegue de ATACMS en Kursk - se prefiere una estrategia alternativaSegún un informe de CNN, EE. UU. continúa rechazando el despliegue de misiles ATACMS de largo alcance de sus existencias en la región de Kursk. Sin embargo, esta vez la preocupación principal no es la escalada. El medio de comunicación informa, citando a funcionarios del gobierno, que los EE. UU. creen que los ATACMS podrían ser mejor utilizados contra la región de Crimea, que está bajo ocupación rusa.

05:19 Zelensky: Suministros necesarios para tropas del este de Ucrania han llegadoBajo la creciente presión de las tropas rusas en el este de Ucrania, Kiev se centra significativamente en la defensa en la región de Donbass. El presidente Volodymyr Zelensky señaló en su dirección de video diaria que la mayoría de los ataques rusos tienen lugar en Toretsk y Pokrovsk. Los suministros necesarios ya han sido entregados, stating, "Everything required presently". Sin embargo, Zelensky no proporcionó información sobre el despliegue adicional de tropas hacia las zonas altamente disputadas. El Estado Mayor en Kiev informó por la noche que había habido 68 enfrentamientos desde el inicio del día.

03:46 Gobernador: Avión bombardero estratégico Tu-22M3 se estrella en Siberia rusaEl gobernador de la región de Irkutsk en Siberia rusa, Igor Kobzev, informó el accidente de un avión bombardero estratégico Tu-22M3. La causa supuesta es un defecto técnico. Según Kobzev, citando el Ministerio de Defensa ruso, un miembro de la tripulación murió mientras que el resto de los cuatro miembros de la tripulación logró escapar y fue llevado al hospital.

23:08 Ucrania: combatientes extranjeros y sus familias pueden obtener ciudadaníaEl Ministerio de Defensa de Ucrania anunció que los voluntarios extranjeros que sirven en las fuerzas de defensa ucranianas y sus familias podrán obtener la ciudadanía ucraniana. Esta declaración fue hecha por el presidente Volodymyr Zelensky, quien expresó su gratitud hacia los guerreros que defienden el estado ucraniano, su pueblo e independencia. Se les reconocerá con el máximo apoyo, incluyendo la ciudadanía ucraniana. Esto también se aplica a sus familias.

22:33 EE. UU. aprueba la venta de 600 misiles Patriot a AlemaniaEl gobierno de EE. UU. ha aprobado una posible venta de hasta 600 misiles y otro equipo para sistemas de defensa aérea Patriot a Alemania. La agencia de Defensa de Cooperación de Seguridad informó que este trato fortalece la seguridad duradera de EE. UU., y se considera que refuerza la seguridad de un aliado clave de la OTAN crucial para la estabilidad política y económica en Europa. Alemania ha donado varios sistemas Patriot a Ucrania.

22:14 SBU: Ucrania Amplía el Grupo de Intercambio de PrisionerosEl Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) está priorizando el regreso seguro de los defensores ucranianos de la custodia rusa. El SBU y las fuerzas de defensa están trabajando activamente para aumentar el fondo de intercambio al capturar más soldados rusos en el campo de batalla. Esta información fue compartida por el jefe del SBU, Vasyl Maliuk, en una rueda de prensa conjunta con los jefes del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Inteligencia de Defensa de Ucrania (GUR), Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania (SZRU) y el Defensor del Pueblo de la Verkhovna Rada. "El regreso seguro de los defensores ucranianos es una tarea prioritaria establecida por el Comandante en Jefe, el presidente Volodymyr Zelensky", citó el servicio de prensa. El ejército ucraniano capturó a más de 100 soldados rusos y chechenos mientras avanzaba hacia la frontera rusa en la región de Kursk, según sus datos.

21:46 Polonia Honra a los Héroes de la Victoria en la Guerra, Dibuja Paralelo con PutinPolonia conmemoró su victoria sobre el Ejército Rojo con un desfile militar en Varsovia. Tanques, soldados y aviones de combate de EE. UU. y naciones aliadas formaron parte del desfile, al que asistieron miles de espectadores. El presidente Andrzej Duda instó a la armamentización y la fuerza en un discurso antes del desfile, stating, "Debemos armarnos y construir una capacidad tal que nadie se atreva a atacarnos". El evento fue el clímax de las ceremonias conmemorativas de Polonia para celebrar la victoria del ejército polaco sobre las tropas del Ejército Rojo en la Batalla de Varsovia en 1920. El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, escribió una carta a los soldados, stating que el día honra los episodios más notables en la historia del ejército polaco, rindiendo homenaje al sacrificio de la independencia y la libertad. "En este día, honramos a todos los héroes que han luchado por su país desde su inicio", explicó.

Jacek Szelenbaum, un espectador de 60 años, dijo que aunque el desfile es un espectáculo, aprecia ver las armas modernas del ejército y la presencia de aliados internacionales. "Tenemos una sensación de confort sabiendo que tenemos estas armas avanzadas y el apoyo de nuestros socios - estadounidenses, británicos, rumanos y otros. Esto es crucial en esta situación, ya que Polonia no puede confiar en su propio poder para enfrentar a Putin", explicó Szelenbaum.

20:59 El teniente general Christian Freuding revela más ayuda militar alemana para Ucrania (actualización del artículo)El coordinador de ayuda militar alemana, el teniente general Christian Freuding, ha regresado de discusiones en Ucrania (ver también la entrada de las 16:46). En la serie de videos del ejército alemán "Nachgefragt", Freuding revela los tipos de armas que Alemania suministrará a Ucrania antes de que termine el año. Indica que se centrará en proporcionar sistemas adicionales de defensa aérea, sistemas de artillería, armas de fuego, drones, tanques y vehículos blindados. Específicamente, se entregarán dos baterías de alcance medio IRIS-T SLM y dos baterías de corto alcance IRIS-T SLS a Ucrania antes de que termine el año. Además, se entregarán diez cañones de defensa aérea Gepard de dos cañones de 35 mm. Cerca de 30 tanques Leopard 1A5 restaurados por especialistas de Rheinmetall también están en camino. Se proporcionarán más de 400 vehículos MRAP. Los sistemas de artillería tomarán la forma de 12 sistemas de artillería autopropulsados sobre orugas PzH-2000 y cuatro cañones autopropulsados sobre ruedas Zuzana 2.

20:20 Cinco civiles mueren en ataques rusos en el sur y este de Ucrania, según las autoridadesEn el sur y este de Ucrania, las autoridades confirman la muerte de cinco civiles debido a los ataques rusos. Dos personas murieron en un ataque aéreo en el noreste de Járkov. También se informó de muertes en el este de Donetsk debido a fuego de artillería. En la región del sur de Jersón, un hombre murió en un ataque con drone. Otro muerto en la región de Jersón, anteriormente herido en un ataque, murió en el hospital, según se informó. Por el momento, se insta a los ciudadanos de Pokrovsk, especialmente a las familias con niños, a evacuar la ciudad ya que el enemigo avanza "a toda velocidad" hacia ella en la región de Donetsk. El ejército ruso continúa su ofensiva en la parte oriental de Ucrania, según el gobierno ucraniano. Moscú informes de haber recuperado el control de Ivanyivka en Donetsk, un pueblo a solo 15 kilómetros del importante centro de transporte de Pokrovsk.

19:30 Fuentes sugieren conversaciones avanzadas entre EE. UU. y Ucrania sobre la entrega de misiles de crucero de largo alcanceLas discusiones entre Ucrania y la administración de Biden están "en una etapa avanzada", según el medio ucraniano "Kyiv Independent", citando fuentes del gobierno del presidente Volodymyr Zelenskyy. El momento de la llegada de estos misiles a Ucrania sigue sin estar claro, con una posibilidad de entrega en otoño, según las fuentes. "Politico" corrobora estas afirmaciones, citando fuentes anónimas, que indican que la administración de Biden está abierta a proporcionar a Ucrania misiles de crucero de largo alcance para fortalecer los recientemente entregados aviones de combate F-16. Desde la agresión rusa, Kiev ha abogado por la entrega de misiles de largo alcance por parte de EE. UU. para atacar la infraestructura militar y logística rusa en el interior de Rusia.

19:16 Lituania transfiere un nuevo paquete de ayuda militar a UcraniaLituania está contribuyendo al apoyo militar de Ucrania con un paquete fresco. Incluye remolques, remolques y camas plegables, según la fuente de noticias ucraniana "Ukrinform", citando el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Lituania. Este paquete consistió en vehículos de combate de infantería, sistemas de defensa aérea de corto alcance, misiles, sistemas antidrone, inhibidores individuales antidrone, vehículos todoterreno, piezas de repuesto, rifles, municiones, granadas de humo y componentes transferidos a Ucrania en agosto.

aquí.

