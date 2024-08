La UE salvó a un fabricante chino de vehículos eléctricos de aranceles retroactivos

Las ventas de vehículos eléctricos del fabricante chino están despegando. Sin embargo, la UE está emitiendo advertencias y amenazando con futuros y retroactivos aranceles. Sorprendentemente, la Comisión Europea ahora está abandonando la idea de aranceles retroactivos. Como resultado, marcas chinas como BYD, Geely y otras podrían no tener que profundizar tanto en sus bolsillos como se había anticipado.

La UE no impondrá aranceles preliminares adicionales a los vehículos eléctricos chinos, a diferencia de los planes iniciales. Inicialmente, se propuso que se aplicarían aranceles compensatorios retroactivos del 37,6% en ciertos casos debido a que los vehículos eléctricos de China se benefician de subvenciones que perturban la competencia y representan una amenaza para la industria de la UE. Sin embargo, la Comisión Europea ha declarado que los requisitos legales para la cobranza retroactiva de aranceles no se cumplen.

Según un funcionario de la Comisión Europea, aún no se ha demostrado un daño sustancial a las empresas de la UE. En la actualidad, solo existe el riesgo de daño, como se ha demostrado recientemente.

La Comisión Europea acusa a China de proporcionar subvenciones ilegales a sus fabricantes y teme daños a los proveedores europeos, como el cierre de empresas o despidos. Sin embargo, las negociaciones con Pekín continúan para evitar aranceles, según empleados de la Comisión Europea. Hasta ahora, no se ha logrado un progreso significativo. En cambio, China llevó el asunto ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) a principios de agosto.

Las ventas de vehículos eléctricos de fabricantes chinos aumentan

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, inició la investigación debido a la "inundación de mercados mundiales con vehículos eléctricos baratos de China". Las ventas aumentaron significativamente el año pasado: Según el think tank estadounidense Atlantic Council, aumentaron a nivel mundial en un 70%, hasta un valor de 34,1 mil millones de dólares (alrededor de 31,2 mil millones de euros). Casi el 40% de estos vehículos eléctricos fueron a la UE.

La Cámara de Comercio China en la UE (CCCEU) criticó enérgicamente los aranceles propuestos y acusó a la comisión de "enfoque proteccionista". No hay pruebas sólidas de que los vehículos eléctricos de China estén perjudicando a los fabricantes europeos, argumentó la cámara.

Ajustes en las tasas arancelarias

La Comisión Europea también anunció ajustes menores en las tasas arancelarias. En general, se redujeron. En particular, para el fabricante BYD se propuso un arancel provisional del 17,4%, para Geely del 19,9% y para SAIC del 37,6%. Estas tasas se han reducido a 17%, 19,3% y 36,3%, respectivamente. Tesla será gravada con una tasa arancelaria individual del 9%. Las empresas que cooperan con la UE serán gravadas con un 21,3%, mientras que las empresas que no cooperan estarán sujetas a la tasa máxima del 36,3%.

La tasa arancelaria exacta depende de las subvenciones que recibe cada empresa. Geely fabrica los modelos eléctricos Smart #1 y #3, así como el Volvo EX30. SAIC produce el popular MG4 en Alemania, que ocupó el segundo lugar en las estadísticas de registro de vehículos eléctricos en mayo, justo detrás del VW ID.3.

Un joint venture de BMW-Great Wall Motors en China ahora ha sido incluido en el círculo de empresas cooperantes, según BMW, y está sujeta a una tasa arancelaria más baja. BMW lo describió como un paso lógico. En principio, BMW, junto con la Asociación de la Industria Automotriz Alemana (VDA), ve con malos ojos los aranceles a los vehículos eléctricos de China. Sin embargo, el canciller Olaf Scholz también es escéptico. Sin embargo, el ministro de Economía Robert Habeck ha mostrado comprensión por el movimiento de Bruselas, al igual que otras asociaciones de la industria. Según la VDA, esta medida aumenta aún más el riesgo de un conflicto comercial global. La medida comercial no contribuye a fortalecer la competitividad de la industria automotriz europea.

Decisión final a finales de octubre

La decisión final sobre si se impondrán aranceles se tomará a finales de octubre. Sin embargo, la Comisión debe obtener primero la aprobación de los 27 estados miembros de la UE. Si una mayoría se opone, la Comisión no puede imponer el derecho compensatorio. Para anular los aranceles, se requiere una mayoría cualificada de 15 estados de la UE, que representa el 65% de la población europea. Si se imponen aranceles, estarán en vigor durante un período inicial de cinco años. También se están realizando esfuerzos para encontrar una solución diplomática con Pekín.

Sin embargo, los fabricantes de automóviles y otras partes afectadas ahora tienen la oportunidad de solicitar audiencias con la Comisión y presentar declaraciones en el plazo de diez días. La Comisión revisará estas y presentará su propuesta para una decisión final a los estados miembros.

La decisión de la Comisión Europea de no imponer aranceles adicionales preliminares a los vehículos eléctricos chinos se debe a que no se cumplen los requisitos legales para la cobranza retroactiva de aranceles, ya que estas subvenciones aún no causan un daño sustancial a las empresas de la UE. A pesar de esto, los fabricantes chinos aún podrían beneficiarse de tasas arancelarias reducidas, como se ha visto en el caso del joint venture de BMW en China.

