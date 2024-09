La UE propone un cambio sustancial en su normativa de asilo.

Siguiendo la infructuosa cumbre migratoria entre la administración y la CDU/CSU, el partido de la Unión tiene la intención de presentar su propia propuesta de rechazo en la frontera al Bundestag. Esta propuesta, titulada "Abogando por un verdadero cambio en la política de asilo y migración - Implementando rechazos en la frontera en Alemania", establece la postura de la Unión sobre la actual crisis migratoria y de seguridad.

La Unión cita el artículo 72 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, argumentando que la situación excepcional de Alemania, caracterizada por una grave situación migratoria y de seguridad, justifica los rechazos en la frontera de manera integral. Afirman que esta medida no solo es legalmente válida, sino también factible e imperativa dadas las circunstancias actuales. Desafortunadamente, el gobierno federal aún no ha presentado una propuesta similar.

Después de la primera ronda de conversaciones con el gobierno de la coalición y los estados federales sobre un enfoque conjunto en la política migratoria, el líder de la CDU, Friedrich Merz, consideró las discusiones infructuosas. Dirigiéndose al programa de ZDF "Markus Lanz", el primer director parlamentario del grupo parlamentario CDU/CSU, Thorsten Frei, destacó la importancia de los rechazos en la frontera como parte crítica de una solución integral.

La Unión aboga por el rechazo directo de solicitantes de asilo en la frontera, incluso aquellos whose applications have yet to be submitted. En la actualidad, solo se están rechazando a los extranjeros con prohibiciones de entrada o aquellos que no presentan solicitudes de asilo.

Los políticos del FDP también han expresado su apoyo a los rechazos. El secretario general del FDP, Bijan Djir-Sarai, le dijo al periódico "Bild" que el FDP está de acuerdo con la postura de la Unión en materia de migración y está abierto a implementar sus propuestas de manera cooperativa. "Ahora es el momento de poner fin a la dilación", enfatizó Djir-Sarai, instando a la Unión y a su presidente, Friedrich Merz, a reanudar las negociaciones.

El partido de la Unión planea presentar su propuesta de rechazo en la frontera al Bundestag, tal como se menciona en su propuesta titulada "Abogando por un verdadero cambio en la política de asilo y migración - Implementando rechazos en la frontera en Alemania". Durante las discusiones sobre un enfoque conjunto en la política migratoria, el primer director parlamentario del grupo parlamentario CDU/CSU, Thorsten Frei, destacó la importancia de los rechazos en la frontera.

Lea también: