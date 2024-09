La UE propone conceder más de 35 000 millones de euros en préstamos a Ucrania

11:33 Rusia Advierte a Occidente: No Desestimes Advertencias sobre Armas de Largo Alcance para Ucrania

El gobierno ruso ha advertido a Occidente contra el desestimar advertencias sobre el suministro de armas con un alcance mayor a Ucrania, capaces de alcanzar objetivos dentro de Rusia. Según la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, en una conferencia de prensa, la naturaleza del conflicto podría cambiar significativamente, potencialmente llevando graves riesgos para el mundo en su conjunto. Zakharova declaró: "Están jugando con fuego". Su declaración llega mientras se descarta cualquier negociación con EE. UU., declarando que no habrá reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov y su homólogo estadounidense Antony Blinken en el margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, ya que "ambas partes no tienen nada de qué hablar". Previamente, el secretario general saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, había destacado que se han establecido numerous líneas rojas por el presidente ruso Vladimir Putin que no ha cruzado, stating, "No las ha cruzado porque sabe que la OTAN es la alianza militar más fuerte del mundo".

10:53 UE: No Se Forzará la Expulsión de Hombres Ucranianos de Edad Militar

La Comisión Europea ha dejado claro que no se forzará a los ciudadanos ucranianos de sexo masculino en edad militar a abandonar los países de la UE. La comisaria de Asuntos Internos, Ylva Johansson, ha declarado que esto no es factible bajo la Directiva sobre protección temporal. "Ayudaremos a aquellos que deseen regresar a Ucrania, y discutiremos con las autoridades ucranianas y el gobierno ucraniano cómo hacerlo mejor, pero no forzaremos a nadie a salir de la UE". Previamente, se informó que el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, había instado a los países europeos occidentales a animar a los hombres ucranianos en edad militar a regresar a Ucrania, con el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, dicho que apoya la idea.

10:12 General Freuding Ve 'Oportunidades' en la Evasión de Sanciones a Rusia

El coordinador militar de la ayuda a Ucrania de Alemania, Christian Freuding, ha declarado en relación con la producción de armas de Rusia: "Reconocemos que la situación se ha vuelto más difícil para los rusos para continuar con su industria de defensa con sus complejos suministro de componentes, pero aún están lográndolo. Lo están logrando tomando desvíos y confiando en el apoyo de socios como China, Corea del Norte e Irán". Si bien reconoce que las sanciones están teniendo un impacto, ha destacado que hay posibilidades de "encontrar oportunidades o incluso soluciones legítimas".

09:03 Von der Leyen Enfatiza el Apoyo Continuo a la Suministro de Energía de Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido su apoyo continuo a la suministro de energía de Ucrania durante el invierno, mientras comienza su visita a Kyiv. "Mi visita a Kyiv llega en un momento en el que está a punto de comenzar la temporada de calefacción, y Rusia continúa targeting the country's energy infrastructure", writes on the X platform, alongside a photo of her arrival at Kyiv's train station. "Apoyaremos a Ucrania en sus valientes esfuerzos. Estoy aquí para discutir el apoyo de Europa, desde la preparación para el invierno hasta la defensa, la adhesión a la UE y el progreso en los préstamos del G7".

08:20 "Tendencia Hacia el Autoritarismo" - UE Considera Revocar el Viaje Sin Visa para GeorgianosBruselas está considerando revocar el viaje sin visa para georgianos a la Unión Europea debido a la retroceso democrático bajo el partido en el gobierno Sueño Georgiano, según un portavoz de la UE anónimo citado por Politico. "Todo está sobre la mesa" si Georgia no revierte su tendencia hacia el autoritarismo, incluyendo "la posible suspensión temporal de la liberalización de visados", dijo el portavoz a Politico. Recientemente, el partido en el gobierno Sueño Georgiano adoptó una ley sobre agentes extranjeros que se asemeja a la legislación represiva rusa utilizada contra los críticos del régimen del Kremlin.

07:42 Ucrania Rechaza la Propuesta de Polonia sobre CrimeaEl Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha criticado una propuesta polaca sobre el estado de Crimea, stating that compromises are unacceptable. The Polish Foreign Minister Radosław Sikorski had suggested holding a referendum on the peninsula as part of a potential negotiating solution with Russia. "All efforts should be focused on liberating the peninsula, not on satisfying the Kremlin's appetite at the expense of Ukraine's interests and international law", explained the Kyiv ministry.

06:29 Visita Esperada de Von der Leyen a Kyiv - Discusiones con ZelenskyyLa presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se espera que visite Kyiv hoy. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha anunciado discusiones con ella sobre la preparación para el invierno. "La cuestión energética es un tema prioritario", dijo. También se discutirá el estado de las líneas del frente, la entrega de armas y los proyectos de defensa conjuntos, así como el camino de Ucrania hacia la adhesión a la UE y el apoyo financiero adicional para el país que enfrenta la agresión rusa.

05:32 Ucrania Se Une por Primera Vez a un Ejercicio de la OTANUcrania está participando directamente en un ejercicio de la OTAN liderado por los Países Bajos por primera vez. El ejercicio para probar sistemas anti-drones está en curso, según el servicio de prensa de la OTAN. "More than 60 anti-drone systems and technologies such as sensors, drone-to-drone systems, jammers, and cyber-hunters were tested live", said the alliance. La participación de Ucrania es parte del plan de acción de la OTAN-Ucrania para la cooperación en innovación, adoptado en la cumbre de julio.

04:28 Activista transgénero en Georgia encuentra trágico finalEn Georgia, tras la controvertida aprobación de una ley relacionada con la comunidad LGBTQ, la activista transgénero Kesaria Abramidze encontró un trágico final. Según informó el Ministerio del Interior de Georgia, Abramidze, conocida por su trabajo como modelo, actriz e influencer, fue apuñalada repetidamente en su apartamento en una tarde de miércoles. Su novio fue detenido como principal sospechoso, acusado de asesinato debido a la brutalidad del ataque y la identidad de género de la víctima. Este incidente ocurrió un día después de la aprobación de una ley de "valores familiares", que fue criticada por la UE y organizaciones de derechos humanos por su impacto restrictivo en los derechos de la comunidad LGBTQ, siguiendo la línea de la legislación rusa, que prohíbe, entre otras cosas, los procedimientos de reasignación de género.

03:25 Lufthansa considera suspender vuelos Frankfurt-Pekín debido a sancionesLufthansa está evaluando la posibilidad de suspender su ruta diaria desde Frankfurt hasta la capital de Beijing. Se espera una decisión en octubre. Un portavoz atribuyó esta evaluación a un "terreno de juego desigual" entre las aerolíneas europeas, chinas, del Golfo y del Bósforo, que disfrutan de ventajas como costos de ubicación más bajos, estándares sociales y altos niveles de inversión estatal en aviación. Además, estas compañías aéreas aún pueden cruzar el espacio aéreo ruso, que ha sido prohibido para aerolíneas europeas y estadounidenses después de la implementación de sanciones contra Rusia debido al conflicto en Ucrania, lo que implica un desvío que aumenta sus costos de combustible.

02:27 Agresión rusa targets energy site in SumyLas fuerzas rusas lanzaron otra serie de ataques durante la tarde, golpeando un hogar de ancianos en la ciudad ucraniana de Sumy y targeting la infraestructura energética de la ciudad. Las autoridades ucranianas informaron sobre una víctima civil, mientras que un cuerpo de monitoreo de la ONU alegó que estos ataques a la red eléctrica infringían el derecho internacional humanitario. La Agencia Internacional de Energía estimó que Ucrania podría enfrentar déficits de suministro de electricidad que representan un tercio de su demanda pico durante los meses críticos de invierno.

01:25 Alemania registra población de refugiados récordLa población de refugiados en Alemania ha superado los niveles anteriores, con el Oficina de Registro de Extranjería informando una cifra de aproximadamente 3.48 millones de refugiados para la mitad de 2024, un aumento de 60,000 personas en comparación con el final de 2023. El periódico "Neue Osnabrücker Zeitung" citó la cifra más alta desde la década de 1950, atribuyendo el aumento a la respuesta del gobierno a una pregunta parlamentaria de la izquierda en el cuerpo legislativo de Alemania. Dentro de este total, alrededor de 1.18 millones son refugiados ucranianos, lo que representa un aumento de 45,000 personas en comparación con el final de 2023. Esta cifra incluye a todas las personas desplazadas, desde solicitantes de asilo hasta refugiados reconocidos y aquellos con residencia temporal concedida.

00:22 Lindner: la ayuda a Ucrania no justifica la suspensión del freno a la deuda

Los políticos de SPD y Verdes suelen citar un compromiso dentro de la coalición sobre la suspensión temporal del freno a la deuda para una ayuda financiera extensa a Ucrania como parte del desacuerdo presupuestario. Sin embargo, el líder de FDP y ministro de Finanzas, Christian Lindner, rechaza estas propuestas, stating: "No estoy al tanto de tal acuerdo. No habría consentido una resolución así." El conflicto de Ucrania es profundamente lamentable, pero no una emergencia como se define en la ley fundamental de Alemania. "Para el beneficio de Ucrania, estamos trabajando activamente en la implementación de un programa de 50 mil millones de dólares por parte de los países del G7, además de nuestra ayuda bilateral", comenta Lindner.

23:23 Bulgaria aboga por una prohibición de la UE para las importaciones de huevos de Ucrania

Bulgaria presentará su propuesta para prohibir las importaciones de huevos de Ucrania en una reunión del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE programada para el 23 de septiembre en Bruselas. Esto lo anunció el ministro de Agricultura de Bulgaria, Georgi Takhov. La prohibición propuesta es sintomática de las disputas en curso entre Ucrania y ciertos estados de la UE oriental Regarding el comercio agrícola. Estas disputas ya han llevado a bloqueos fronterizos en la frontera polaco-ucraniana, prohibiciones de importación de maíz y trigo ucranianos y protestas de agricultores en Polonia y Bulgaria.

22:13 Merz descarta la posibilidad de un proceso de paz con Rusia

El presidente de la CDU, Friedrich Merz, expresa sus preocupaciones sobre la situación actual en Ucrania y sostiene: "No creo que un proceso de paz sea una opción viable en este momento." La intransigencia de Rusia solo cederá cuando la acción militar se vuelva infructuosa o la caída de Kiev se vuelva inminente. A largo plazo, Alemania probablemente continuará apoyando a Ucrania militarmente. "Creo que nuestra duty es defender la libertad y la paz contra Rusia, no en colaboración con Rusia, al menos por el momento",.asserta Merz enfáticamente. Esta realización es una píldora amarga de tragar, admite Merz, "Actualmente, no hay otra opción, al menos mientras Putin y su régimen permanezcan en el poder."

