La UE mantiene su postura de rechazo a la frontera, Mihalic considera que es casi impracticable

La conversación gira en torno a individuos clasificados como refugiados bajo el Reglamento de Dublín de la UE. Esta legislación establece que el estado miembro responsable de una solicitud de asilo es aquel en el que el refugiado ingresó inicialmente al territorio de la UE. Sin embargo, Alemania tiene la intención de evitar que estas personas entren en el país bajo esta regulación.

En un podcast, el político de la CDU Frei afirmó que esta acción se ajusta a la ley alemana. Mientras tanto, el experto en interiores de la CSU Lindholz expresó preocupaciones sobre la efectividad del sistema de Dublín, sugiriendo que la ley nacional debe tener precedence. Lindholz argumentó que el Reglamento de Dublín no prohíbe explícitamente las devoluciones, una opinión no compartida por todos los profesionales del derecho.

Por otro lado, el experto en interiores de los Verdes Mihalic argumentó que los solicitantes de asilo no pueden ser devueltos en la frontera según la ley europea. Ya que el estado miembro responsable debe determinarse en el proceso de asilo, y esto a menudo es complejo, implementar devoluciones en la frontera sería impracticable.

Se informes de que hay simpatía por el concepto de devoluciones dentro de la fracción del FDP. Ellos proponen devolver refugiados en la frontera alemana si Alemania no es responsable del proceso de asilo, una postura que planean mantener en una próxima reunión.

El tema de las devoluciones se discutió durante las consultas sobre política migratoria del martes entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y la CDU/CSU. No se tomaron decisiones claras, y se planificaron más discusiones.

El presidente de la Asociación de Alcaldes de Ciudades Alemanas, Lewe, elogió las discusiones en curso, abogando por procedimientos de Dublín más rápidos y sencillos. Él enfatizó la importancia de transferir solicitantes de asilo a los países de la UE responsables de ellos.

El gobierno alemán ha anunciado su intención de retirar todos los beneficios sociales de las personas en el procedimiento de Dublín si el país de la UE responsable está de acuerdo con su devolución desde Alemania. En apoyo de esta medida, el experto en migración del FDP Stamp sugirió proporcionar solo boletos de avión y una pequeña cantidad de dinero al llegar al país de destino.

En cuanto a la sentencia del Tribunal Constitucional Federal de que el estado debe garantizar un estándar de vida mínimo para cada persona en Alemania, Stamp propuso considerar una enmienda a la Ley Fundamental si fuera necesario. Sin embargo, aclaró que estaba expresando estas opiniones de manera independiente de su cargo como enviado especial del gobierno federal para los acuerdos de migración.

Por último, la Organización Alemana de Ayuda a la Infancia expresó graves preocupaciones sobre la retirada de los beneficios sociales, advirtiendo que muchos niños y jóvenes podrían verse afectados. Ellos expresaron preocupaciones de que dejar a los niños sin fondos para elementos esenciales como comida, medicinas y higiene Would show disregard for children's rights and contradict humanitarian principles.

A pesar de las complejidades en determinar el estado miembro responsable en el proceso de asilo, se considera que implementar devoluciones en la frontera bajo el Reglamento de Dublín es impracticable debido a sus complejidades. Además, mientras que algunos, como la fracción del FDP, apoyan la devolución de refugiados en la frontera alemana si Alemania no es responsable del proceso de asilo, esta opinión enfrenta oposición de profesionales del derecho que argumentan que el Reglamento de Dublín no prohíbe explícitamente las devoluciones.

