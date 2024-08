- La UE da prioridad a los rechazos en las fronteras en su estrategia.

La Unión prioriza fortalecer la seguridad en las fronteras como el enfoque principal en las discusiones migratorias próximas. El líder de la Unión, Thorsten Frei (CDU), hablando con "Bild", declaró: "Las deportaciones no resolverán el problema persistente de la migración. Debemos abordar la fuente del problema, y eso significa: rechazos en la frontera. Abogaremos por esto en las negociaciones sobre asilo". Frei también expresó escepticismo ante las reducciones presupuestarias previstas para los 'refugiados de Dublín' por el gobierno de la coalición, según se indica en el "Post de Renania".

Después de un supuesto ataque con cuchillo de inspiración yihadista en Solingen que dejó a tres personas muertas, el Canciller Federal Olaf Scholz (SPD) inició conversaciones con naciones extranjeras y la Unión (el mayor partido de la oposición) sobre posibles consecuencias. La reunión inicial tendrá lugar en la próxima semana. La administración federal también introdujo una serie de medidas, incluyendo reducciones presupuestarias para refugiados whose responsibility falls upon other EU countries. Germany sent Afghans back to their homeland for the first time since the Taliban regained power three years ago, on a Friday departure flight after the attack. The delayed flight had been in the works for an extended time, according to government sources.

Reno: El paquete de medidas del gobierno es "ajustes triviales"

El presidente de la conferencia de ministros-presidentes, Boris Rhein (CDU), comentó sobre el paquete propuesto por el gobierno de tráfico luminoso, diciendo a los medios de Bavarian: "No está del todo mal, pero solo está haciendo ajustes triviales". El gobierno de tráfico luminoso sigue eludiendo la acción decisiva y aún no ha abordado la pregunta fundamental: "¿Cómo podemos evitar que más personas entren en el país?"

El ministro del Interior de Bavaria, Joachim Herrmann (CSU), criticó las propuestas sustanciales limitadas en el paquete de migración presentado por el gobierno de tráfico luminoso, como la expansión de los intereses de expulsión y la exclusión más estricta de los criminales del estatuto de protección. "El resto sigue siendo desafortunadamente muy vago o casi no aporta nada, como la sugerencia de ya no proporcionar beneficios en los casos de Dublín con el consentimiento del estado miembro en el que el solicitante de asilo entró en la UE", explicó Herrmann en Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Frei: Pequeño impacto de los recortes para los refugiados de Dublín

Thorsten Frei (CDU) abordó los recortes previstos para los solicitantes de asilo que ya han sido registrados en otro país de la UE, diciendo al "Post de Renania": "Estos recortes afectan a muchos menos casos de lo que se cree comúnmente". Solo se ven afectados los casos "cuando se ha aprobado la solicitud de devolución y existe seguridad social en el país receptor. Esto reduce significativamente el ámbito de aplicación".

Frei explicó que otros países de la UE afectados deben estar de acuerdo en devolver refugiados de Alemania antes de que esos individuos ya no puedan recibir beneficios en Alemania más allá del mínimo crucial. Este acuerdo no siempre se concede. "Y en el futuro, nuestros países vecinos probablemente negarán el consentimiento con más frecuencia de lo que ya lo hacen o registrarán a menos personas", pronosticó Frei.

Se dice que el presunto atacante de Solingen entró en Alemania como refugiado a través de Bulgaria. Bulgaria estuvo de acuerdo en un regreso, pero esto no se materializó por razones no especificadas.

Verdes: La Unión engaña al público

El vicepresidente de la fracción de los Verdes, Konstantin von Notz, acusó a la Unión de proponer medidas prácticas. Von Notz dijo: "Sugerir deportaciones masivas a Siria o Afganistán es actualmente imposible o que simplemente se puede ignorar el derecho internacional es engañar al público y la argumentación más deshonesta".

Alemania deportó a 28 criminales afganos a su país de origen por primera vez desde que los talibanes tomaron el control hace tres años. La ministra del Interior, Nancy Faeser, lo confirmó. Todos los deportados eran hombres, según informó la agencia de prensa alemana. Entre ellos había delincuentes sexuales y violentos, según los estados participantes.

El Canciller Scholz describió el vuelo de deportación como un mensaje a todos los criminales. "Es un mensaje claro: los que cometen delitos no pueden esperar que no los deportemos, como lo intentaremos hacer, como se ha demostrado en este caso", declaró Scholz en un acto electoral cerca de Leipzig.

