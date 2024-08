La UE considera el despliegue de tropas en Kiev y amplía su iniciativa de formación

Borrell propuso este acuerdo a los estados miembros. La solicitud de Ucrania para que sus soldados sean entrenados directamente en su territorio en lugar de en naciones de la UE está encontrando oposición, especialmente en Berlín. Alemania y otros países de la UE son reacios a posibles conflictos con Moscú y a los altos riesgos para las tropas europeas en una situación así.

Borrell minimizó su idea de un centro de coordinación en Kiev, stating que sería "no tan grande", que podría alojar a 3 a 6 personal militar europeo. No espera problemas, dijo el español. Sin embargo, también mencionó, teniendo en cuenta las preocupaciones alemanas: "No puedo imaginar a burócratas alemanes volando a Kiev para instruir a alguien en métodos de entrenamiento militar".

Para finales de 2022, la UE había establecido su misión de entrenamiento Eumam Ucrania (Misión de Asistencia Militar Europea). Alrededor de 60,000 soldados ucranianos han recibido entrenamiento, todo ello en suelo de la UE, según las estadísticas oficiales.

Antes de estas discusiones, el Estado Secretary Parlamentario de Defensa, Thomas Hitschler, destacó que Alemania pretendía entrenar a 10,000 soldados ucranianos antes de que finalice el año. El entrenamiento se llevará a cabo "en Alemania", enfatizó. Dejó abierta la posibilidad de si este número podría aumentar.

