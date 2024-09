La UE clasifica la cumbre de migración como un esfuerzo fallido.

Las discusiones avanzadas sobre el fortalecimiento del control fronterizo no han producido avances significativos. El gobierno de la coalición compuesto por la alianza del semáforo.

Las negociaciones entre la CDU y el gobierno federal sobre una política unificada de asilo y migración han fracasado. Según el negociador de la Unión, Thorsten Frei, las medidas propuestas por el gobierno para rechazar a los solicitantes de asilo en las fronteras de Alemania no son suficientes. Frei declaró en Berlín: "Es evidente que la coalición no ha llegado a un consenso". La coalición del semáforo ha intentado proyectar unidad, pero la propuesta no conduce a más rechazos en la frontera a largo plazo.

Previamente, el gobierno federal presentó una estrategia para controlar la inmigración no autorizada. La Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (Bamf) busca agilizar el procedimiento de Dublín. Esta fue la propuesta presentada por la Ministra del Interior Federal, Nancy Faeser, a la Unión en detalle:

Faeser sugirió que los refugiados que no soliciten asilo o no tengan derecho legal a entrar serían rechazados uniformemente por la Policía Federal, una práctica ya en vigor.

Si se presenta una solicitud de asilo, la Policía Federal, según la propuesta de Faeser, examinará si otro país de la UE es responsable de tramitar el procedimiento de asilo. Se utilizarán principalmente los hits de EURODAC u otras pruebas en esta evaluación. También se realizarán entrevistas o audiencias, y se transmitirán los resultados al BAMF para iniciar el procedimiento de Dublín de manera oportuna.

La Policía Federal verificará si hay instalaciones de detención disponibles y solicitará la detención al tribunal competente para garantizar el procedimiento y evitar que las personas escapen. La acción de la justicia del estado es necesaria de inmediato para esto. Los estados también deben tener suficientes instalaciones de detención, preferiblemente cerca de las rutas de inmigración. El gobierno federal ya ha presentado esta solicitud a los estados en el contexto del MPK. En caso de no haber detención, se establecerá una asignación y requisito de residencia fijos.

Después de que el BAMF inicie el procedimiento, se lanzará un procedimiento de Dublín acelerado. El gobierno federal planea involucrar a los socios europeos a un nivel político alto para agilizar la colaboración en las notificaciones de transferencia y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de EURODAC y Dublín.

Una vez que el estado miembro esté de acuerdo, el BAMF establecerá la inadmisibilidad de la solicitud de asilo y ordenará la transferencia al estado miembro responsable.

Si los individuos afectados presentan una demanda, se requiere una resolución oportuna por parte del tribunal administrativo competente.

Simultáneamente, la Policía Federal establece una fecha para el rechazo. El BAMF aclara las modalidades de transferencia con el estado objetivo y proporciona acceso inmediato a la instalación, lo que permite la transferencia del individuo.

Después de completar el procedimiento, la Policía Federal ejecuta el rechazo al estado miembro responsable.

Según se ha informado en los círculos gubernamentales, esta estrategia coincide con la legislación nacional y europea actual. "Es efectiva y promueve la acción coordinada dentro de Alemania y la UE".

La Comisión, como entidad crucial en la gobernanza de la UE, podría jugar un papel pivotal en agilizar la colaboración con los estados miembros para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de EURODAC y Dublín. Tale colaboración sería de gran ayuda en la transferencia de solicitantes de asilo al estado miembro responsable, tal como se sugirió en la estrategia propuesta por la Ministra del Interior Federal, Nancy Faeser.

En caso de no haber acuerdo por parte de los individuos afectados o no cumplimiento por parte del estado miembro, la Comisión también podría emplear sus recursos para facilitar una resolución oportuna por parte del tribunal administrativo competente, cumpliendo con la legislación europea y promoviendo políticas de control fronterizo consistentes en toda la UE.

