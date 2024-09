La UE aboga por un aumento de los viajes de evacuación a Kabul.

Próximas discusiones entre la coalición del Semáforo y la Unión abordarán las políticas migratorias futuras. La CDU y la CSU han establecido claramente sus expectativas. La falta de una fecha de salida especificada para el próximo vuelo de deportación a Afganistán por parte de la Ministra del Interior Faeser no es bien recibida.

Después del primer vuelo de deportación de delincuentes a Afganistán tras la toma de poder de los talibanes, la CSU aboga por vuelos similares en el futuro cercano. "Espero que la Ministra del Interior Faeser programe la próxima salida a Afganistán dentro de la semana. No debe ser un evento único", declaró el líder del grupo parlamentario de la CSU, Alexander Dobrindt, a "Bild am Sonntag".

La Ministra Federal del Interior de Alemania, Nancy Faeser, está a favor de continuar con los vuelos de deportación, pero no ha revelado fechas específicas. La política del SPD dijo al periódico que "los delincuentes extranjeros y violadores deben abandonar nuestro país. Por lo tanto, seguiré trabajando para asegurar que los delincuentes y las posibles amenazas sean deportados a Afganistán y también a Siria".

El viernes por la mañana, el primer vuelo de deportación desde Alemania a Afganistán desde la toma de poder de los talibanes hace tres años despegó. Según Faeser, a bordo del avión había 28 delincuentes.

Unión: La cumbre de migración requiere resultados tangibles

La semana siguiente, el gobierno federal, la Unión y los estados se reunirán para discutir medidas en la política migratoria. El catalizador fue el ataque con cuchillo en Solingen que resultó en tres fallecidos y ocho heridos. Un sirio de 26 años está bajo sospecha. La coalición del Semáforo ya ha propuesto medidas más estrictas, pero la Unión las considera insuficientes.

El secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, advirtió en "Bild am Sonntag" que "no puede ser un evento placebo. Se necesitan medidas prácticas para frenar la inmigración ilegal, no reuniones interminables". La estricta aplicación del principio de Dublín, que implica rechazar solicitudes en las fronteras, es esencial para detener la inmigración ilegal. "Además, aquellos que no tengan derecho a quedarse deben ser deportados. Insistiremos en estas posiciones", enfatizó Linnemann.

El líder del grupo parlamentario de la Unión, Thorsten Frei, compartió sentimientos similares, diciendo al periódico que "el martes debemos determinar si hay una voluntad de reducir significativamente los flujos migratorios a Alemania".

El Ministro de Justicia, Marco Buschmann, también hace responsables a los estados. "Durante las conversaciones entre el gobierno federal y los estados, todo debe estar sobre la mesa: todo lo que el gobierno federal puede hacer, pero también el papel de los estados. La ley existente no se aplica en muchos casos por las autoridades de extranjería de los estados. Esto debe cambiar Immediately", instó el político del FDP en el periódico.

El Acuerdo de Dublín, que establece las responsabilidades de los求人者 entre los estados miembros de la UE, podría ser un punto de discusión durante las próximas discusiones sobre la política migratoria. Dado el llamado de la Unión a medidas prácticas para abordar la inmigración ilegal, la implementación del Acuerdo de Dublín podría jugar un papel crucial en frenar tales influxos.

Lea también: