La UE aboga por el rechazo en la frontera; los verdes muestran escepticismo

El martes tuvo lugar una reunión en el Ministerio del Interior, en la que la Unión de la oposición, junto con los miembros de la coalición y los representantes del estado, exploraron la posibilidad de colaborar en la mejora de las regulaciones de inmigración y asilo. Todos los presentes informaron de discusiones productivas. La ministra del Interior, Nadine Faeser (SPD), accedió a "examinar ciertos aspectos discutidos en confianza y continuar las conversaciones".

Después de la reunión, los representantes de la CDU y la CSU dejaron claro que no continuarían el diálogo sobre una reforma conjunta del asilo si Alemania no aplicaba las negativas en sus fronteras. Creen que esto reducirá significativamente el flujo de inmigrantes.

El canciller Olaf Scholz (SPD), según el portavoz del vicecanciller Wolfgang Büchner, tiene la intención de continuar las negociaciones con la Unión, con el objetivo de lograr una "solución nacional excelente para este problema importante". Scholz se negó a comentar sobre el tema de las negativas, debido a la confidencialidad de las discusiones: "Por lo tanto, no comentaré aquí sobre lo que el canciller está o no dispuesto a hacer", explicó Büchner.

El Ministerio del Interior se abstuvo de revelar detalles sobre las negociaciones con la Unión, teniendo en cuenta la confidencialidad acordada. Sin embargo, un portavoz confirmó la existencia de "fundamentos legales" para las negativas. Estas negativas ocurren durante los controles fronterizos internos, con aproximadamente 30,000 casos desde octubre pasado.

La discusión gira en torno a los refugiados categorizados bajo el Reglamento de Dublín. Según esta ley de la UE, el primer país de la UE en el que llega un refugiado es responsable de su proceso de asilo. La Unión propone negar la entrada a aquellos que desean continuar hacia Alemania.

En la actualidad, a muchos de estos individuos se les concede la entrada, y los países responsables se identifican más tarde a través del procedimiento de asilo. Estos países deben, de acuerdo con la ley de la UE, asumir la responsabilidad del refugiado; sin embargo, en la práctica, esta repatriación rara vez ocurre, como critica la Unión.

Las negativas en las fronteras están en línea con la ley alemana, afirmó el representante de la CDU Frei a "Politico". Frei criticó al gobierno por este asunto: "Debemos aclarar si el gobierno federal es capaz de contribuir a una reducción significativa de la inmigración a Alemania".

Frei destacó las "conversaciones positivas" del martes. "Sin embargo, para nosotros, lo que realmente importa es lograr una reducción duradera y significativa de la inmigración a Alemania", añadió.

El experto en interiores de los Verdes, Mihalic, descartó las demandas. "Negar a los solicitantes de asilo en la frontera no es permisible bajo la ley europea, ya que se aplica el Reglamento de Dublín y el estado miembro responsable debe determinarse durante el procedimiento de asilo", declaró Mihalic a los periódicos del grupo de medios Funke. "Este proceso puede ser complejo y prácticamente imposible de aplicar en la frontera", agregó.

El portavoz adjunto del grupo parlamentario del SPD, Dirk Wiese, ve las repatriaciones fronterizas como una posible estrategia para contener la migración ilegal. Alemania debe tomar "medidas nacionales adecuadas" hasta que entren en vigor las nuevas reglas de la reforma del Sistema de Asilo Europeo a mediados de 2026, afirmó Wiese a "Tagesspiegel". "Un aspecto de esto podría ser las repatriaciones fronterizas", propuso el político del SPD.

Después de que la CDU y la CSU dejaran claro que no continuarían el diálogo sobre la reforma conjunta del asilo a menos que Alemania aplicara las negativas en sus fronteras, el canciller Scholz permaneció en silencio sobre el asunto debido a la confidencialidad de la reunión, stating, "No voy a comentar aquí sobre lo que el canciller está o no dispuesto a hacer".

El experto en interiores de los Verdes, Mihalic, discrepa con la idea de negar a los solicitantes de asilo en la frontera, argumentando, "No voy a endulzarlo; negar a los solicitantes de asilo en la frontera no es permisible bajo la ley europea".

