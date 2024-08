- La tregua temporal en Gaza facilita la inmunización contra la polio

Mientras el ejército israelí lleva a cabo una campaña importante contra milicianos palestinos en Cisjordania, se están arreglando treguas temporales en Gaza para la inmunización masiva de miles de niños contra el polo. Según las Naciones Unidas, Israel ha consentido a treguas diarias limitadas que comenzarán el domingo.

Después de que se disparara contra un vehículo de la ONU, Estados Unidos está ejerciendo presión sobre Israel. Durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador adjunto de Estados Unidos en la ONU, Robert Wood, declaró que Israel atribuyó el incidente a un malentendido entre sus fuerzas.

Las vacunaciones contra el polo están programadas para Gaza

El descubrimiento de virus del polo en las aguas residuales llevó a la ONU a inmunizar a alrededor de 640,000 niños menores de diez años en la Franja de Gaza. Durante tres días consecutivos, se suspenderá el combate en tres secciones de la región costera fortificada, comenzando este domingo, según el representante de la OMS, Rik Peeperkorn. Él citó el compromiso de la autoridad israelí responsable de los asuntos palestinos, COGAT.

Después de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE en Bruselas, el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, expresó su esperanza, diciendo: "Esperemos que no sea demasiado tarde. Esperemos que esta luz de esperanza en medio del desespero pueda salvar vidas y prevenir la tragedia de que los niños contraigan el polo". La organización de familiares de rehenes israelíes retenidos por Hamas instó a la OMS a vacunar a los niños secuestrados también.

El polo es una enfermedad contagiosa y mortal que puede causar paralisis permanente, especialmente en niños pequeños. Actualmente, no hay cura.

Estados Unidos aumenta la presión sobre Israel después de que un vehículo de la ONU fuera atacado

Después de que un vehículo de la ONU fuera atacado el martes, la ONU exigió explicaciones a Israel. El vehículo claramente marcado formaba parte de un convoy humanitario cuyo viaje había sido coordinado con el ejército israelí. Se informó que fue alcanzado diez veces por las fuerzas israelíes. "Hemos llamado a que se aborden inmediatamente los problemas en su sistema que permitieron que esto sucediera", dijo Wood.

Sin embargo, estos incidentes "aún son demasiado frecuentes" casi once meses después de este conflicto, dijo en Nueva York. También instó a poner fin a la retórica hostil de Israel contra la ONU y los trabajadores humanitarios.

Mientras tanto, la UE está considerando imponer sanciones a ministros del gobierno israelí por primera vez. El jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, propuso sanciones contra el ministro de Finanzas de derecha, Bezalel Smotrich, y el ministro de Policía, Itamar Ben-Gvir, en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE en Bruselas.

Se les acusa de violaciones de los derechos humanos y de incitación al odio. Ben-Gvir recently called for the halt of aid deliveries to the Gaza Strip as a means to pressure the Islamic Hamas to surrender. Smotrich expressed similar views, stating that a possible blockade of humanitarian aid until all Israeli hostages are released would be morally justified, even if it results in the deaths of two million people in the Gaza Strip. Al mismo tiempo, Smotrich reconoció que la comunidad internacional no permitiría tal acción.

Mientras tanto, el ejército israelí ha concluido su operación en el campo de refugiados de Faraa en el norte de Cisjordania, según declaraciones oficiales israelíes. El ejército aún no ha revelado cuándo cesará sus operaciones contra milicianos palestinos en las ciudades de Jenin y Tulkarem. Según informes de los medios de comunicación israelíes, la operación podría durar varios días. Hasta ahora, al menos 16 personas han muerto, según informes palestinos e israelíes. Israel inició la operación a gran escala en las primeras horas del miércoles.

Al menos 16 muertos en Cisjordania

Un portavoz del ejército israelí justificó la acción citando el aumento de ataques contra civiles israelíes. Al mismo tiempo, la violencia de los colonos israelíes extremos en los territorios palestinos ocupados también ha aumentado. La situación ha empeorado significativamente desde el inicio del conflicto de Gaza después del ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre. Desde entonces, al menos 640 palestinos han perdido la vida en operaciones militares israelíes, enfrentamientos o sus propios ataques, según el Ministerio de Salud de Cisjordania.

La operación a gran escala actual de Israel

Según analistas militares, la operación a gran escala actual de Israel conlleva riesgos estratégicos para Israel, según informó el "Wall Street Journal". Las fuerzas militares de Israel están muy cargadas por el conflicto casi once meses contra Hamas en la Franja de Gaza y el conflicto con la milicia de Hezbolá en Lebanon. El ejército de Israel depende en gran medida de los reservistas que están agotados por la guerra más larga de Israel en décadas. La Cisjordania representa un tercer frente potencial para el ejército de Israel, que ya está muy extendido, además de Gaza y la milicia de Hezbolá en Lebanon.

El ministro de Defensa de Israel propone ampliar los objetivos de la guerra

Mientras tanto, el ministro de Defensa de Israel, Joav Galant, declaró, en relación con la situación en la frontera con Lebanon, que es necesario ampliar los objetivos de la guerra. "Debemos garantizar el regreso seguro de las comunidades del norte a sus hogares. Para lograr este objetivo, debemos ampliar los objetivos de la guerra", dijo durante consultas estratégicas con oficiales militares. "Esto no disminuirá nuestro compromiso absoluto con la destrucción de Hamas y el regreso de los rehenes", dijo el despacho de Galant.

Después de un nuevo bombardeo de Hezbolá, la fuerza aérea israelí apuntó a varios lanzadores de cohetes de la milicia durante la noche, según anunció el ejército israelí por la mañana. Un proyectil lanzado desde Lebanon hacia Israel cayó en territorio abierto. No se informaron heridos. Los demás proyectiles no entraron en territorio israelí. Esto no pudo ser verificado de manera independiente.

Israel y el Hezbolá respaldado por Irán han estado involucrados en casi daily escaramuzas desde el inicio del conflicto de Gaza. Alrededor de 150,000 personas en ambos lados de la frontera han sido obligadas a huir de sus hogares como resultado. La milicia chiita afirma que está actuando en solidaridad con Hamas. Israel quiere que Hezbolá se retire detrás del río Litani, a 30 kilómetros de la frontera, como establece una resolución de la ONU.

En respuesta a la demanda de la ONU de explicaciones después de que un vehículo de la ONU fuera atacado, Estados Unidos insta a Israel a abordar el incidente y evitar que se repitan en el futuro. Reconociendo la importancia de la campaña de inmunización contra la polio, la organización de familiares de rehenes israelíes retenidos por Hamas también solicita que los niños secuestrados sean vacunados.

