- La transición de David Ortega de encantador a criatura de la selva con problemas

Tras solo dos días en el campamento selvático, la estadía de David Ortega en el programa de RTL "Soy una estrella – Jungle Legend Showdown" llegó a su fin: fue expulsado por la mayoría de votos de sus compañeros. Sus dos días estuvieron llenos de discusiones constantes. El hombre de 38 años buscaba conflictos desde el principio.

Incluso la primera noche, Daniela Buchner expresó su preocupación: "Si pudiéramos votar hoy, Daniel podría estar fuera". Al día siguiente, Ingo Scheel, un crítico de la revista stern apodado "Bart Schimpfson", exacerbó la situación al reprender colectivamente al grupo: "Estás equivocado. Eres una vergüenza. Siente vergüenza".

La reacción fue rápida: al igual que en su primera aparición en el Jungle Camp en 2016, Ortega fue el primero en ser eliminado del programa. En 2016, fueron los espectadores quienes lo echaron, pero esta vez fueron sus compañeros quienes lo hicieron directamente.

Las aventuras de David Ortega en el Jungle Camp

Comparar su paso por 2016 con el actual ofrece una visión del crecimiento de David Ortega Arenas. En ese entonces, era el joven y vibrante actor que ganó fama por su papel en la serie de televisión "Cologne 50667" desde 2013.

Nacido en Dortmund en 1985, Ortega parecía tener un futuro brillante por delante. Completó la escuela secundaria, estudió arquitectura y modeló paralelamente. Su atractivo físico y su aguda inteligencia lo convirtieron en un prospecto atractivo para la televisión. En 2011, debutó en la televisión como participante del reality show "Big Brother", y al año siguiente, se unió al casting show "Austria's Next Top Model". En 2013, comenzó su carrera como actor en "Cologne 50667", y en 2016, participó por primera vez en el Jungle Camp.

Sin embargo, su carrera decayó en los años siguientes. El galán, como se le conocía en Instagram, ya no mostraba un cuerpo tonificado. En cambio, comenzó a publicar fotos de sí mismo con barba tupida, cabello largo y desaliñado y un aumento de peso notable. "Desconocido, pero me amo de esta manera", comentó sobre su nuevo look.

Los espectadores tuvieron una vista previa del cambio de Ortega en 2021. Después de cinco años alejado de la televisión, el actor apareció como invitado en el "Jungle Show" de RTL, rememorando su experiencia en el Jungle Camp de 2016. Lo que llamó más la atención de los espectadores fue sus monólogos incoherentes, en los que divagaba sobre violencia psicológica, economía alemana e historia de más de 2000 años.

En una entrevista con la revista "Bravo" un año después, Ortega negó los rumores de homeless pero admitió estar en una fase de cobro de deudas debido a "razones psicológicas". En la misma entrevista, desmintió los rumores de dependencia de drogas o alcohol.

Pero está claro para todos los espectadores del Jungle Camp de verano que Ortega sigue luchando. En Instagram, recibió palabras de consuelo de un seguidor por su temprana eliminación: "No es el cordero negro el que es diferente, sino que todos los blancos son iguales".

