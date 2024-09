- "La transformación obsesiva de Gaga y Phoenix": Discussión sobre la pérdida de peso de Lady Gaga y Joaquin Phoenix

Joaquín Phoenix y Lady Gaga han perdido una cantidad significativa de peso para sus roles en la próxima película "Joker: Folie à Deux". Durante un evento en Venecia, Phoenix habló sobre Gaga, diciendo: "Rehearsamos juntos, luego desapareciste durante un mes, y cuando regresaste, habías perdido mucho peso. Fue bastante impresionante, parecía un desafío difícil". Gaga estuvo de acuerdo, añadiendo: "Creo que ambos nos transformamos en nuestros personajes a medida que avanzaba la historia, prestando atención a cada detalle".

Esta secuela de la exitosa película de suspense de Todd Phillips (2019) ve a Lady Gaga asumiendo el papel principal femenino. La película, una mezcla de suspense y musical, compite en el Festival de Cine de Venecia.

Gaga como Harley Quinn

Después de los actos criminales de Joker en la anterior, Arthur Fleck (Phoenix) ahora está en prisión, esperando su juicio. Mientras está encarcelado, se encuentra con su pareja - interpretada por Gaga, con un giro en el personaje de cómic Harley Quinn llamado Lee.

"Joker: Folie à Deux" se estrena esta noche en el Festival de Cine de Venecia, siguiendo los pasos del primer capítulo, que recibió el mayor honor en el festival en 2019. Phoenix también ganó el Oscar al Mejor Actor en esa época. En ese momento, Phoenix también compartió detalles sobre su pérdida de peso para el papel.

Al responder a las preguntas sobre su pérdida de peso actual, Phoenix reflexionó: "No estoy seguro, no recuerdo exactly". Expresó arrepentimiento por sus anteriores discusiones sobre el tema. "Comienzas a obsesionarte con alcanzar un peso determinado, y no puedes evitar hablar de ello. Luego parece que el actor se vanagloria de su pérdida de peso".

Finalmente, admitió estar frustrado consigo mismo por hablar demasiado. "Esta vez, prometí no repetir ese error. Así que no lo haré, pero fue alrededor de 47 libras", bromeó, antes de admitir: "No, no estoy completamente seguro".

La pérdida de peso significativa de Gaga fue notoria cuando regresó a los ensayos después de estar ausente durante un mes, impresionando a Phoenix con su dedicación a transformarse en su personaje. La pérdida de peso fue parte de su preparación para su papel como Harley Quinn en "Joker: Folie à Deux", donde interpreta a la pareja de Arthur Fleck en la película.

