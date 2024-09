La transformación de la vestimenta de un icono: la reinvención moderna del armario de Beetlejuice

La película de 1988 tuvo un impacto tan significativo que las imitaciones de los diseños de Aggie Guerard Rodgers se convirtieron en elementos básicos de la industria de disfraces de Halloween. El vestido de novia de Lydia Deetz, de color rojo y hecho de tul, que lució una Winona Ryder de 16 años en la película, se ha convertido en el atuendo favorito de las chicas "cool" durante las celebraciones de Halloween. Esta tendencia se popularizó aún más en 2018 cuando la modelo Bella Hadid llevó una réplica exacta del vestido escarlata junto al cantante The Weeknd, quien se disfrazó de Michael Keaton en su famoso esmoquin burdeos.

La versión revisada de 2024 de la película, "Beetlejuice Beetlejuice", enfrentó altas expectativas de los fans, con Colleen Attwood como diseñadora de vestuario asegurando un guiño a los looks icónicos originales. A pesar de la rica historia de moda de la película, Attwood encontró espacio para mejorar, refinar y hasta experimentar. Durante una entrevista por Zoom, Attwood habló sobre sus inspiraciones para los trajes, entrando en detalles sobre sus elecciones para la sala de espera del inframundo, el proceso de envejecimiento del traje de Beetlejuice y la creación del vestido de novia de Lydia.

CNN: ¿Qué te inspiró al diseñar los trajes para “Beetlejuice Beetlejuice”?

Attwood: Para el inframundo (una especie de sala de espera burocrática para fantasmas como Beetlejuice), me inspiré en la década de 1970. Teníamos personajes con diferentes colores, así que elegí tonos que complementaran las caras azules sin ser demasiado brillantes o abrumadores. Esto llevó a una paleta de colores inspirada en los '70.

Para aquellos que estaban en el inframundo durante largos periodos, incorporé estilos de diferentes décadas, como los años 1920, '30, '40, '70, '80 y '90. Aunque había diferentes épocas presentes, la paleta de colores general permaneció minimalista dentro de un límite establecido.

La inspiración para los "Bob's", los encogedores (o zombis) del inframundo, vino de los hombres de Century 21 Real Estate de la época que usaban chaquetas doradas a juego, corbatas marrones y camisas blancas. Tuve ideas específicas para esta parte del mundo.

CNN: ¿Cómo te acercaste al diseño de trajes para una película con numerosos momentos históricos de moda?

Al trabajar con personajes icónicos, es esencial reconocer sus apariencias originales. El traje a rayas de Beetlejuice permaneció, pero Attwood le dio un aspecto más fresco y desgastado mientras aún reconocía su historia. Al utilizar materiales más orgánicos y un proceso de envejecimiento que involucraba teñir y deshilachar, pudo mostrar el proceso de envejecimiento de Beetlejuice mientras rendía homenaje al diseño original del traje.

La misma aproximación se tomó para el esmoquin de boda de Beetlejuice, que tenía el aspecto de un esmoquin barato alquilado, pero con ajustes de talla mejorados. Attwood prescribió un desafío que fue tanto disfrutable como gratificante, permitiéndole honrar el trabajo del diseñador original mientras se adaptaba a las tendencias de la moda de 2024.

CNN: ¿Qué técnicas utilizaste para el proceso de envejecimiento de los trajes?

El proceso de envejecimiento comenzó sumergiendo la tela en un color para crear un efecto sucio. Después de que se hizo la prenda, se utilizaron pinturas de color líquido para agregar bordes verdes de moho en la tela negra y blanca, haciéndola parecer más suave y envejecida. Los bordes de las mangas, los pantalones y la zona alrededor del cuello se descoloraron para dar a la prenda un aspecto sucio y desgastado. El proceso de envejecimiento podía tardar 2-3 días en completarse, ya que cada capa requería tiempo para secarse.

CNN: ¿Warner Bros. te proporcionó el esmoquin de boda original de los archivos para Michael Keaton? ¿Cómo fue esa experiencia y tuviste la oportunidad de ver otros vestidos de Rodgers del archivo?

El esmoquin original era un esmoquin simple y de gama baja. Aunque no era particularmente impresionante, Attwood no estaba demasiado emocionada, ya que estaba enfocada en crear su propia versión del traje. Desafortunadamente, Attwood no tuvo la oportunidad de ver el vestido de novia original en persona.

CNN: ¿Cuál fue tu proceso para recrear el vestido de novia de Lydia?

El punto de partida de Attwood para el vestido de novia de Lydia fue su silueta victoriana. Al combinar lenguajes de Francia y utilizar diferentes combinaciones de encaje, pudo crear una versión más ligera y transpirable del original, pero aún manteniendo la esencia victoriana del vestido.

CNN: ¿Prefieres crear trajes desde cero o trabajar con ropa vintage?

Attwood disfruta tanto de crear trajes desde cero como de reutilizar ropa vintage, ya que le encanta explorar y jugar con diferentes épocas y combinarlas para crear mundos únicos. Esta diversidad en el diseño de trajes hizo que el proyecto fuera especial y disfrutable para Attwood.

