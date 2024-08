La transformación de la langosta en un símbolo de estatus inesperado y un icono cultural notable

En los menús, el crustáceo marino puede alcanzar precios estratosféricos: un plato de langosta azul por $230 en Las Vegas, una torre de langosta por casi $700 en Toronto o una gran langosta de huevo salado por $460 en Vietnam. Las casas de moda de alta costura como Schiaparelli, Dior, Thom Browne y Maison Margiela han desfilado sus garras puntiagudas y cola curva en sus pasarelas, con celebridades como Zendaya, Lady Gaga y Chloé Sevigny adoptando la tendencia. En el arte, las langostas han simbolizado la longevidad en grabados japoneses del período Edo, el poder en pinturas flamencas y los órganos sexuales en obras surrealistas.

Las langostas habitan los océanos de todo el mundo y son muy cotizadas, con la demanda de Asia impulsando su valor en el mercado global de miles de millones de dólares, según datos del análisis de mercado Markets and Research. En la costa de Nueva Inglaterra, la demanda y el costo de este crustáceo han aumentado significativamente a medida que las poblaciones de langostas han disminuido en las aguas que se calientan en la región, según informes del medio local sin fines de lucro Maine Public.

Sin embargo, las langostas no siempre se consideraron un símbolo de lujo. En línea, a menudo se representan como una historia de éxito de "de la pobreza a la riqueza", con la creencia común de que eran comida para presos y esclavos en la América colonial. Si bien es cierto que los recursos abundantes de langostas de Nueva Inglaterra no se valoraban altamente por los colonos británicos, esto no refleja con precisión la historia completa del animal, que ha sido consumido durante al menos 250 millones de años, según el libro "Lobster: A Global History" de la autora Elisabeth Townsend. Desde la langosta de gran garras americana servida en bollos hasta la codiciada langosta espinosa en Japón, desde las langostas de roca disfrutadas en Sudáfrica y Australia (mencionadas por The B-52s), hasta las langostas o langostinos ensalzados en la cocina francesa, las langostas tienen una rica y variada historia culinaria en todo el mundo.

Según Townsend, "El amor del mundo por la langosta comenzó por necesidad". En su historia temprana, las langostas se consideraban "alimento de supervivencia" debido a su dificultad para recolectarlas y transportarlas. Sin embargo, también se reverenciaron en ciertos momentos de la historia, apareciendo en un templo egipcio del siglo 15 a.C. y en un mosaico del suelo de la época romana en Pompeya. De manera similar, los motivos de langosta en la cerámica de la cultura Moche de Perú sugirieron su valor dentro de sus comunidades costeras.

Las langostas se consumieron de diversas maneras a lo largo de la historia. Sus preparaciones más simples incluían hervir, ahumar o hornear, comunes en las comunidades nativas americanas costeras antes de que Nueva Inglaterra se hiciera famosa por sus festines de mariscos. En la Edad Media, los libros de cocina recomendaban platos como sopa de langosta especiada, aunque el ingrediente era caro debido a los costos de transporte.

A medida que el comercio marítimo comenzó a transformar el mundo, la langosta se convirtió en un componente esencial de los fastuosos banquetes de la aristocracia europea, mostrando la riqueza y el poder de su anfitrión. Las langostas fueron presentadas como un símbolo del "riqueza del mar", con pintores como el artista flamenco del siglo 16 Willem Kalf incorporándolas en su arte para presumir de sus habilidades.

De "alimento de supervivencia" a lujo

Un símbolo escandaloso

A mediados del siglo XX, las langostas tuvieron su momento de protagonismo gracias a la colaboración creativa entre Salvador Dalí y la diseñadora de moda italiana Elsa Schiaparelli.

Para Schiaparelli, "se sintió conectada al movimiento porque tenía mucha fantasía y extravagancia en sus diseños". En 2022, la curadora Marie-Sophie Carron de la Carrière organizó una exposición del trabajo de Schiaparelli en el Musée des Arts Décoratifs de París, destacando la obsesión de la icono de la moda con la langosta como símbolo.

En su colaboración, la langosta se convirtió en un símbolo escandaloso de lujo y sensualidad, con el famoso vestido de langosta de Schiaparelli inmortalizando el lugar destacado de

Ahora le tocaba al langostino entrar en el mundo de la alta costura. Dalí ya había retratado al langostino como símbolo sexual en su obra surrealista de 1936, "Teléfono Langostino". Al año siguiente, Schiaparelli le dio al langostino una nueva plataforma al diseñar un sencillo vestido de seda de organza blanca de alto cintura para él, uno de varias colaboraciones entre los dos artistas. El diseño de Dalí incluía un langostino surcando la tela, rodeado de perejil. Se dice que Dalí quería añadir un poco de mayonesa, pero Schiaparelli vetó la idea.

Carron de la Carrière señaló la naturaleza sugestiva del ahora famoso vestido. Con el langostino apareciendo dos veces -primero bajando por el frente del vestido, luego subiendo por la espalda-, preguntó: "¿Qué estaba pasando ahí?"

Solo unos días antes de casarse con el príncipe Eduardo, duque de Windsor, que había causado un escándalo al renunciar a su corona por su tumultuosa relación con Wallis Simpson, ella llevó este vestido en Vogue. Esto solo avivó el muy publicitado escándalo, según el conservador.

Desde entonces, el langostino se ha convertido en un símbolo en la historia de la moda y el arte. Anna Wintour llevó un diseño similar de Prada a un evento, y Zendaya lució una falda inspirada en Schiaparelli -bajo la dirección de Daniel Roseberry- el año pasado. Incluso Bertrand Guyon, director creativo anterior de Schiaparelli, había rediseñado el vestido como un traje para la colección de alta costura de la etiqueta para la primavera de 2017, para celebrar el 80º aniversario de la pieza. Con el langostino ahora famoso en ambos, el mundo culinario y la cultura visual, su estatus y estilo son poco probables que desaparezcan pronto. Sin embargo, con el cambio climático amenazando su hábitat, debemos prestar atención y tomar en serio al langostino.

En el mundo de la moda de lujo, diseñadores como Schiaparelli y Thom Browne han incorporado las características distintivas del langostino, como sus garras puntiagudas y colas curvadas, en sus colecciones de pasarela, apelando a celebridades como Zendaya y Lady Gaga. La demanda global de langostino, impulsada en parte por Asia, ha elevado su valor de mercado a miles de millones de dólares, haciéndolo un artículo deseable no solo en la comida de alto nivel, sino también en los diseños de alta moda.

