- La transferencia del registro de la VfB

Sonriendo ampliamente, el delantero de la selección nacional de fútbol Deniz Undav levanta los brazos triunfalmente en el aparcamiento del VfB Stuttgart. El entrenador Sebastian Hoeneß lo saluda con un apretón de manos y un abrazo. Después de lo que parecieron interminables negociaciones, la saga del traspaso de Undav finalmente ha llegado a su fin. VfB Stuttgart puede contar con uno de los jugadores clave de la temporada anterior mientras regresa a la Liga de Campeones.

El subcampeón llegó a un acuerdo con el club de la Premier League Brighton & Hove Albion, del que Undav fue cedido la temporada pasada. El jugador de 28 años ha firmado un contrato con el equipo de la Bundesliga suaba hasta el 30 de junio de 2027, según anunció el club al día siguiente de su partido de práctica final contra Athletic Bilbao el sábado (3:15 PM).

"It's a great feeling that the waiting is finally over," dijo Undav. Había expresado consistentemente su deseo de continuar jugando para el equipo de Stuttgart durante meses.

Tanto el club como los aficionados querían mantener al jugador fiable y favorito del público. Habían ejercido la opción de compra en el contrato de cesión. Sin embargo, Brighton había asegurado una cláusula de recompra y también la ejerció. Posteriormente, se llevaron a cabo negociaciones libres.

"This transfer takes us to a new economic dimension, yet we are investing in proven quality," dijo el director deportivo del VfB, Fabian Wohlgemuth.

El club no hizo comentarios sobre la cantidad de traspaso. Según informes de los medios, asciende a unos 30 millones de euros, incluyendo bonificaciones. Undav se convierte así en el traspaso más caro de la historia del Stuttgart, superando a su nuevo compañero de ataque que se unió hace solo unas pocas semanas. Ermedin Demirovic había llegado desde FC Augsburg por 21 millones de euros más bonificaciones, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del club.

Con la firma de Demirovic, el director deportivo Wohlgemuth y el CEO Alexander Wehrle habían reaccionado a la partida del excepcional delantero y goleador Serhou Guirassy, que se unió a los rivales de la liga Borussia Dortmund.

Con la contratación exitosa de Undav, el equipo de Stuttgart evita una mayor desintegración después de la sorprendente campaña de la temporada pasada. Además de Guirassy, el capitán y líder de la defensa Waldemar Anton también se unió a Dortmund, mientras que su compañero de defensa Hiroki Ito aceptó una oferta del FC Bayern Munich, campeón de la Bundesliga alemana. Sebastian Hoeneß y el VfB comienzan una nueva era con Undav. El jugador de 28 años brilló como compañero de ataque de Guirassy la temporada pasada, anotando 18 goles y dando 10 asistencias, lo que lo convierte en el delantero más exitoso de la Bundesliga alemana.

"Deniz has achieved extraordinary things in his first year in Stuttgart," praised Wohlgemuth: "Deniz is someone who inspires as a person and is important for the team's social cohesion. Sportingly and extracurricularly, he quickly became an identification figure for us." A pesar de sus impresionantes actuaciones, Undav solo llegó a jugar una vez en el torneo

