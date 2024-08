- La transferencia de última hora que involucra a Gosen lleva a la frustración de la Unión de Berlín

A veces, el mundo del fútbol puede ser despiadado. Especialmente en los momentos finales de la ventana de traspasos, cuando los atletas cambian de equipos en el último momento, la tensión es alta. A veces, estas transiciones fallan debido a pequeños problemas, errores o un cambio repentino de opinión. Sin embargo, esto no fue el caso de Robin Gosens, quien fue enviado desde el 1. FC Union Berlin al AC Florencia justo antes del límite de traspasos. Este cambio inesperado fue una sorpresa para Gosens.

De hecho, durante todo el día, todos pensaban que Gosens se quedaría en Berlín. El equipo tuvo un almuerzo juntos antes de un partido contra el FC St. Pauli por la noche, y el entrenador Bo Svensson esperaba que Gosens jugara. Pero, inesperadamente...

Todos asumieron: Robin Gosens jugaría esa noche

Más tarde, cuando Svensson reunió al equipo para el partido, Gosens estaba pasando una prueba final de aptitud. La pasó, pero para entonces ya era evidente que el fichaje récord y máximo goleador de la temporada anterior se había ido, al menos temporalmente. "Fue un día realmente extraño", concluyó Svensson.

El equipo estaba perplejo. Después de su victoria por 1-0 contra los novatos del FC St. Pauli, el capitán Rani Khedira habló. "Tengo que ser honesto: es una catástrofe", declaró Khedira, capitán del 1. FC Union Berlin, en DAZN. "Esos listos también deberían considerar que no somos solo futbolistas, sino también seres humanos". Antes se le había preguntado sobre la reacción del equipo a la partida repentina de Gosens.

Gosens mismo parecía emocionado, como explicó Khedira. "Durante el almuerzo, estaba claro que se quedaría con nosotros, que jugaría. Y luego, dos horas después, después de su siesta, supimos que sería así", describió Khedira el giro repentino del viernes. "Cuando tienes que asumir eso en el día del partido, lo encuentro extraño".

Gosens quería volver a Italia

Es importante señalar que Gosens había estado presionando por el traspaso. Sin embargo, solo se confirmó en el último momento, lo que claramente no se había anticipado antes. Fue un momento estresante para todos los involucrados.

Según el director general de Unión, Horst Heldt, Gosens se mudó a la Toscana por razones personales. "Siempre nos había dicho que cambiaría si surgía la oportunidad", dijo Heldt, reconociendo que varios equipos habían mostrado interés en Gosens, quien había destacado anteriormente en el Atalanta Bergamo e Inter de Milán. "Y también no tiene sentido mantener a un jugador que no está completamente comprometido". Por lo general, Unión no revela los detalles específicos de ningún trato de traspaso.

A pesar de que el traspaso tomó a todos por sorpresa en el último día de la ventana de traspasos, Unión estaba preparado. Ya habían fichado a Tom Rothe del Borussia Dortmund II para reemplazar a Gosens. El jugador de 19 años debutó en Unión y entró immediately en el papel de Gosens. "Tuvo un primer medio hora difícil", dijo Svensson sobre el debut de Rothe. "Logró asentarse en la segunda mitad, y estamos ansiosos por trabajar con él".

Gosens ahora busca un renacimiento de su carrera en Italia. Con Florencia, que se clasificó para la fase de grupos de la Liga Europa Conference la

