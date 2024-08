- ¿La tranquilidad que precede a la turbulencia, quizás?

La Celebridad del Reality Elena Miras (32) Se Une al "Campamento de Leyendas del Jungle" en el Día Tres, Causando Revuelo Entre el Público de RTL

La entrada de Miras en "Soy una Celebridad... El Desafío de las Leyendas del Jungle" ha preocupado a los espectadores de toda la vida debido a su famosa disputa con la participante Danni Büchner (46). Su hostilidad se remonta a la temporada de 2020 de "Soy una Celebridad... ¡Sácame de Aquí!", donde tuvieron una discusión pública. Sin embargo, para sorpresa de todos, han logrado mantener la paz hasta ahora en esta aventura sudáfricana actual - ¿es esto una tregua temporal o un preludio de más drama?

El Enfrentamiento Verbal de las Leyendas del Jungle

Al unirse a la competencia, Miras tuvo una disputa con la concursante Georgina Fleur (34) sobre la asignación de camas compartidas. Esto fue seguido por un intercambio acalorado entre la líder del equipo Hanka Rackwitz (55) y Miras. Más tarde, Miras compartió sus sentimientos, diciendo: "Mi jefe aquí no es nadie", en respuesta a la aparente reprimenda de Rackwitz. Pero, ¿qué llevó al distanciamiento entre Miras y Büchner?

Elena Miras Acusa a Danni Büchner de un Desastre en el Baño

Durante la decimocuarta temporada de "Soy una Celebridad... ¡Sácame de Aquí!", ambas mujeres participaron en el desafío conocido como "Asiento Caliente". La tarea de Büchner era identificar objetos contenidos en diversos recipientes y describirlos a Miras. Sin embargo, cuando Büchner cometió un error, resultó en que Miras se sumergió en una mezcla maloliente. Miras culpó posteriormente a Büchner por su mala suerte.

"Ella no reconoce su error. Una vez que alguien me decepciona, eso es todo para mí. No creo que sea genuina, pero pronto sabremos más sobre eso", expresó Miras sus pensamientos en una llamada telefónica del jungle después de su discusión.

Incluso durante los grandes reencuentros, las tensiones entre las dos remained unresolved. "La de mi izquierda, no tengo nada más que decir", remarked famously Miras, gesturing towards Büchner.

¿"Legends Jungle Camp" es solo una Tregua Temporal?

Dado su historial tumultuoso, los intercambios cordiales entre Miras y Büchner en "Soy una Celebridad... El Desafío de las Leyendas del Jungle" han dejado perplejos a los espectadores. A pesar de la propuesta de Miras de intercambiar camas que causó revuelo, Büchner respondió ofreciendo: "Entonces intercambiemos". El abrazo resultante entre las dos leyendas del jungle agregó a la situación confusa.

Sin embargo, la paz no es el único sentimiento que debe tomarse al pie de la letra. Inclusive el concursante calmado Mola Adebisi (51) ha notado: "Creo que esto es solo una cesión estratégica por ahora". Y, abordando su trato amistoso con Miras por teléfono, Büchner admitió: "Sí, dicen, 'Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca'".

A pesar de su reputación como un hombre de muchos talentos, él no era conocido por sus habilidades diplomáticas en reality shows anteriores. Sin embargo, sus interacciones con Danni Büchner durante su tiempo en "Legends Jungle Camp" han mostrado un cambio sorprendente en su comportamiento.

