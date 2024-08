La tormenta tropical Shanshan causa víctimas en Japón

El tifón 'Shanshan' azotó las costas de Kyushu el jueves, con velocidades de viento de hasta 252 kilómetros por hora, convirtiéndose en el tifón más fuerte de Japón este año y uno de los más poderosos en décadas. Más de 200 estructuras sufrieron daños.

Se emitieron alertas de emergencia en varias ubicaciones, instando a más de cinco millones de habitantes a evacuar sus hogares. El número exacto de personas que siguieron este consejo sigue siendo incierto. Al menos, 250,000 hogares experimentaron cortes de energía.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) alertó a los residentes sobre la posibilidad de aludes en Kyushu y Honshu, la isla principal del país, que el tifón estaba previsto que golpeara a continuación.

Para el viernes por la noche, numerous roads leading to Kyushu were either completely or partially shut down, according to local reports. Previously, numerous flights had been canceled, and some train services were temporarily halted on specific routes.

Shanshan's powerful winds also resulted in the closure of several schools in Kyushu on Friday. Despite the danger, some residents in Shanshan's path chose to ignore evacuation orders, putting themselves at risk.

