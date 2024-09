La tormenta tropical Helena trae devastación y muertes en todo el paisaje americano

En el sudeste de los Estados Unidos, el huracán "Helene" está causando estragos con toda su fuerza. Esta destructiva tormenta tropical ha causado daños extensos en varios estados, resultando en la muerte de al menos 40 personas.

Según informes de medios estadounidenses, al menos 40 vidas se han perdido en varios estados debido a esta tormenta. La devastación causada por "Helene" se extiende desde Florida en el sur, adentrándose en el interior del país. En Tennessee, equipos de rescate lograron evacuar a decenas de personas del techo del hospital.

"Helene" tocó tierra como un huracán de categoría 2, con vientos que reaches hasta 225 kilómetros por hora, en la región de Big Bend de Florida el jueves por la tarde (hora local). Después de debilitarse a una tormenta tropical, se movió hacia el norte a través de los Apalaches.

El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos continúa emitiendo advertencias sobre inundaciones y deslizamientos de tierra potencialmente mortales. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, también advirtió: "La tormenta sigue siendo perjudicial y letal, cobrando vidas, y el riesgo de inundaciones continúa siendo alto".

Apagones y inundaciones

Más de 4 millones de hogares en todo el país perdieron la electricidad debido a la tormenta el viernes, según datos de "poweroutage.us". Las casas fueron destruidas y enteros pueblos quedaron sumergidos en el agua. Se informaron casos de personas muriendo o resultando heridas por árboles caídos, así como otras que perdieron la vida en sus automóviles y hogares. Numerous roads were washed away and closed in the affected regions.

Also occurred heavy flooding in the town of Erwin, Tennessee, where more than 50 individuals sought refuge on the hospital roof. Police and emergency services rescued them using a helicopter. All were successfully evacuated, Tennessee Senator Bill Hagerty announced on the social media platform X.

In North Carolina, authorities urged residents of adjacent towns to evacuate due to the potential breakage of a dam at Lake Lur. Similar evacuation orders were issued in Newport, Tennessee, a city of approximately 7,000 residents, where a dam was at risk of breaking. In both instances, the all-clear was eventually given.

Número incierto de muertos

Hasta ahora, el número exacto de personas muertas por la tormenta remains uncertain. "The New York Times" reported 41 deaths in four states, ABC News reported 42, and CNN reported 45. Only eight deaths have been officially confirmed in Florida, 11 in Georgia, and two in North Carolina. The full extent of the destruction often only becomes evident several days after the storm has passed and the water has receded.

Storms like "Helene" bring to mind bleak memories of past storms in the United States. Two years ago, Hurricane "Ian" caused extensive damage in Florida, resulting in the deaths of over 100 individuals. At that time, the storm's center passed over densely populated areas in the southwest of the state and tore through coastal cities with winds of around 240 kilometers por hora.

Tropical cyclones form over warm ocean water. Experts suggest that increasing global warming increases the likelihood of severe storms. The hurricane season in the Atlantic extends from June 1 to November 30.

