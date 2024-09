La tormenta tropical Francine trae fuertes lluvias y fuertes vientos, y se dirige hacia Luisiana.

• Francine begins to lose strength as it moves through Louisiana: The storm's core was located around 20 miles northwest of New Orleans at 1 a.m. CT and was moving towards the northeast at 14 mph. The maximum sustained winds decreased from 100 mph at landfall to 50 mph by early Thursday, according to the National Hurricane Center. Francine will continue to weaken as it moves across west-central Mississippi into the Mid-South Thursday and Friday. "Dangerous storm surges, significant flash and urban flooding, hurricane-force winds, and tornadoes are expected along the Louisiana, Mississippi, and portions of the Alabama coastlines," the National Weather Service warned. The storm is forecast to turn into a tropical depression by late Thursday and a post-tropical cyclone Thursday night or early Friday.

• Llovizna fuerte en el área de Nueva Orleans: Alrededor de 6-8 pulgadas de lluvia cayeron en el área de Nueva Orleans, según el Servicio Nacional de Meteorología, y se emitió una alerta de inundación flash temporal – lo que significa el potencial de daños catastróficos y un riesgo para la vida – para el área el miércoles por la noche. Más tarde se emitió una alerta de inundación flash menos grave para el área metropolitana de Nueva Orleans, que fue válida hasta las 1:45 a.m. CT del jueves. Aunque no se esperaba más lluvia temprano el jueves, "el área ya está experimentando inundaciones repentinas", dijo el servicio meteorológico. En Nueva Orleans, 90 de los 99 sistemas de bombas de drenaje – capaces de manejar una pulgada de lluvia en la primera hora y media y otra pulgada después – están operativos, según un comunicado de la ciudad.

• Vientos fuertes también azotan la región: Estaban vigentes advertencias de tormenta tropical temprano el jueves a lo largo de un tramo sur del Golfo que abarcaba desde Intracoastal City, Luisiana, hasta la frontera entre Alabama y Florida, según el boletín de las 1 a.m. CT del NHC. La lluvia fuerte y los vientos fuertes afectaban a Nueva Orleans, con vientos sostenidos de 37 mph y rachas de 47 mph informados en el Aeropuerto de la Costa. "Estamos viendo consistentemente rachas de 55-65 mph en el metro y más altas hacia el suroeste", dijo el servicio meteorológico de Nueva Orleans el miércoles por la noche. "¡Quédense adentro y lejos de las ventanas!"

• Se reportan daños a árboles e infraestructura: Varios parroquias a lo largo de la costa de Luisiana informaron árboles y líneas eléctricas caídas a medida que Francine azotaba la zona con vientos dañinos. El jefe de comunicaciones de la parroquia de Terrebonne, Robbie Lee, dijo que la parroquia experimentó cortes de energía y árboles derribados. Se informaron inundaciones y árboles caídos en la parroquia de Lafourche, donde se reportaron más de 25,000 cortes de energía, según un oficial de información pública. La oficina del sheriff del condado de St. James informó líneas eléctricas caídas, varios transformadores explotados y un carport que fue arrastrado hacia la carretera. Los oficiales de la parroquia de Jefferson instaron a los hogares a limitar su uso de agua ya que el sistema de alcantarillado grande y antiguo de la parroquia se desbordó debido a las aguas de la tormenta.

• Miles de personas sin electricidad: Alrededor de las 12:30 a.m. CT del jueves, más de 389,000 usuarios de servicios públicos estaban sin electricidad, según PowerOutage.us. Algunas parroquias en el sur tenían cortes que afectaban a más de la mitad de sus usuarios de servicios públicos, incluidas las parroquias de Terrebonne, Lafourche, St. Mary y Assumption. Los clientes de AT&T y T-Mobile "en un área amplia" tuvieron problemas para comunicarse con los servicios del 911 durante un tiempo, pero ahora parece que se ha resuelto, según un mensaje en las redes sociales de la ciudad de Nueva Orleans el miércoles por la noche.

• Posibilidad de tornados: Se esperan algunos tornados hasta el miércoles por la noche en secciones de sudeste de Luisiana, sur de Mississippi, sur de Alabama y la península de Florida. Se ha emitido una vigilia de tornados para estas áreas, que está vigente hasta las 6 a.m. CT, según el Centro de Predicción de Tormentas. El jueves, el riesgo de tornados se desplazará a otras áreas de Alabama, suroeste de Georgia y la península de Florida. Además, las olas afectan gran parte de la costa norte del Golfo, lo que probablemente cause condiciones peligrosas de oleaje y corrientes, según el NHC en su boletín.

• Totales de lluvias en el Sur: Francine se espera que traiga lluvias totales de 4 a 8 pulgadas, con cantidades locales que podrían alcanzar los 12 pulgadas en el sureste de Luisiana, Mississippi, el sur de Alabama y la península de Florida para el jueves por la noche, según el Centro Nacional de Huracanes.

• Francine podría causar inundaciones mortales: Multiple oficinas del Servicio Nacional de Meteorología en la región están advirtiendo sobre el potencial de inundaciones mortales, con advertencias de inundaciones en las costas de Luisiana y Mississippi. Los niveles de agua podrían alcanzar los 4 a 6 pies desde el río Pearl, Luisiana, hasta Ocean Springs, Mississippi. Se emitieron órdenes de evacuación para varias comunidades a lo largo de la costa del Golfo esta semana, principalmente debido al riesgo de inundaciones.

• Vuelos cancelados: Todos los vuelos desde el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans fueron cancelados el miércoles, con cancelaciones adicionales para la mañana del jueves, según una actualización en el sitio web del aeropuerto. El aeropuerto está monitoreando las condiciones pero permanecerá abierto "a menos que las condiciones se vuelvan peligrosas". Las aerolíneas individuales tomarán decisiones sobre las cancelaciones en función de las condiciones climáticas en el área, según la actualización. También surgieron problemas de transporte cuando un crucero de Carnival programado para regresar el jueves se retrasó en el atraque en Nueva Orleans debido a Francine, según un mensaje del crucero el martes.

• Más caos potencial después de Francine: Los expertos del Centro Nacional de Huracanes han identificado cuatro puntos potenciales de problemas, además de Francine, que requieren monitoreo. Aunque tres de estos lugares tienen una baja probabilidad de desarrollo en la próxima semana, uno, situado aproximadamente a 300 millas al oeste de las Islas de Cabo Verde, tiene a los expertos al borde. Predictan una alta probabilidad de transformación en al menos una depresión tropical en los próximos días, según el NHC.

Los residentes de Louisiana lidian con huracanes consecutivos

Francine tocó tierra mientras los locales aún luchaban con tormentas poderosas sucesivas que habían azotado el estado en los últimos cuatro años.

La Torre Hertz de 22 pisos fue demolida durante el fin de semana, habiendo estado vacía durante años debido a daños incurables causados por múltiples huracanes en la región.

En 2020, el Huracán Laura devastó Lake Charles en el suroeste de Louisiana. Sus vientos formidables redujeron las casas a escombros, volcaron vehículos grandes, arrancaron árboles, dejaron a numerosos residentes sin electricidad y cobraron al menos seis vidas. Semanas después, el Huracán Delta dejó un rastro de destrucción en el área, seguido de una tormenta de hielo mortal ese invierno.

Solo un año después, el Huracán Ida de categoría 4 sumió el sur de Louisiana en el caos, especialmente afectando las áreas más pobladas alrededor de Nueva Orleans. Ida trajo más de 10 pulgadas de lluvia en secciones de la Costa del Golfo y generó una marejada ciclónica que reaches 14 feet.

El residente de Terrebonne Parish, Coy Verdin, de 55 años, informó a la Asociación de Prensa que recién había terminado de reconstruir su casa después de que el Huracán Ida la dañara hace unos tres años. “Tuvimos que despojar completamente la casa”, dijo.

En un principio, consideró mudarse más hacia el interior, pero Verdin ahora tiene la intención de quedarse. “Tanto como pueda. Está Getting tough, though”, dijo. Had planned to weather Francine with his daughter in Thibodaux, a city approximately 50 minutes away, but he decided, “I don’t wish to go too far so I can return to check on my house.”

Los huracanes Laura y Ida sirvieron como recordatorios escalofriantes de cómo el cambio climático antropogénico está mejorando el potencial destructivo de los huracanes. Dejaron marcas duraderas en el estado y dejaron a sus residentes e infraestructura vulnerables a daños y retrasos en la recuperación repetidos con el tiempo. Con el tiempo, algunos residentes aún esperan ayuda financiera, mientras que otros están envueltos en disputas legales con compañías de seguros.

Francine se convertirá en el 12º huracán que azota Louisiana desde el aterrizaje de Katrina en 2005. Esto hace que Louisiana sea el estado con el mayor número de aterrizajes de huracanes en este período de tiempo.

Los oficiales de Louisiana aconsejan a los residentes a 'agacharse'

La ciudad inundada de Nueva Orleans se preparó para el Huracán Francine mejorando su infraestructura, según la alcaldesa LaToya Cantrell en una rueda de prensa del miércoles.

“Gracias a nuestras inversiones estratégicas en infraestructura, estamos mejor preparados que nunca antes”, mencionó, instando a los residentes a remained indoors y 'agacharse' durante la tormenta.

Algunas de las mejoras incluyen la modernización del sistema de comunicación de emergencia de la ciudad, según el director del Distrito de Comunicaciones de la Parroquia de Orleans, Karl Fashold.

“Ahora estamos en la posición más ventajosa que jamás hemos estado en cuanto a la fiabilidad del 911”, afirmó, destacando la adición de más personal para manejar las llamadas del 911.

Los oficiales de Nueva Orleans distribuyeron aproximadamente 2,500 sacos de arena a la comunidad para protegerse contra la tormenta. La ciudad también estableció centros de recursos de emergencia para proporcionar suministros esenciales, refugio y asistencia después de la tormenta.

Los oficiales de la ciudad aconsejaron a los locales evitar líneas de potencia dañadas, carreteras inundadas y rodear el Lago Pontchartrain.

El director de Seguridad Homeland de Nueva Orleans, Collin Arnold, advirtió a las personas

