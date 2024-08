La tormenta tropical Ernesto llega a las costas de las Bermudas.

El tifón "Ernesto" tocó tierra en Bermuda temprano en la mañana del sábado, justo encima del territorio británico de ultramar a las 6 a.m. hora local (11 a.m. hora alemana), según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. El tifón estaba causando vientos fuertes, marejadas peligrosas y inundaciones en áreas costeras, advirtieron.

Se predijo una cantidad aproximada de 225 litros de lluvia por metro cuadrado. "Esta lluvia torrencial podría causar inundaciones repentinas graves, potencialmente mortales, especialmente en las partes bajas de la isla", advirtió el centro de huracanes. El tifón fue clasificado como huracán de categoría 1 con vientos que soplaban a una velocidad de 140 kilómetros por hora el sábado.

Debido al tamaño y la velocidad lenta del tifón, las autoridades de Bermuda predijeron que los vientos fuertes persistirían hasta el domingo. El centro de huracanes emitió advertencias sobre olas y corrientes peligrosas para la vida a lo largo de la costa este de los Estados Unidos. "Ernesto" se pronosticó que estaría al este de Terranova el lunes por la noche.

Hasta el viernes por la noche, Belco, la empresa de energía de Bermuda, informó que el 31% de sus clientes estaban sin electricidad. "Nuestros equipos ya no están trabajando en el campo ya que ya no es seguro para ellos. Descansarán hasta que sea seguro reanudar el trabajo de restauración", declaró Belco. El transporte público y el aeropuerto habían sido suspendidos antes de la tormenta. "Ernesto" representa una amenaza significativa, dijo el ministro de seguridad nacional Michael Weeks. "Este no es un tifón que deba tomarse a la ligera".

Bermuda es un conjunto de 181 pequeñas islas con un área total tan pequeña como Manhattan. Según AccuWeather, es raro que el ojo de un huracán golpee directamente Bermuda. Solo 11 de los 130 tifones tropicales que se acercaron a menos de 160 kilómetros de Bermuda desde 1850 han tocado tierra.

La isla sirve como un centro financiero con edificios resistentes. Debido a su elevación, las marejadas no son tanto una preocupación como en las islas más bajas. "Ernesto" había afectado previamente el noreste del Caribe, dejando a cientos de miles de personas en Puerto Rico sin electricidad o agua.

La lluvia pesada de 'Rain' podría agravar la situación de inundación, dada la advertencia de inundaciones repentinas graves. Después de que el tifón pase, los esfuerzos de limpieza y restauración podrían verse obstaculizados por la lluvia persistente.

