La tormenta tropical Ernesto está arrasando las islas del Caribe.

Ernesto se mantuvo muy cerca de Guadalupe temprano el martes por la mañana y avanzará a través de más de las Islas de Sotavento en el noreste del Caribe durante todo el día. Ha estado en una trayectoria de colisión con la región desde que se formó temprano el lunes por la noche.

La tormenta tenía vientos sostenidos máximos de 45 mph con ráfagas más altas el martes por la mañana mientras se movía hacia el oeste a un ritmo rápido de 18 mph, según el Centro Nacional de Huracanes.

Los vientos de fuerza de tormenta tropical se extendían muy lejos del centro de Ernesto y estaban entregando ráfagas de viento a gran parte de la región. Se registró una ráfaga de 56 mph en Saint Barthélemy –conocido comúnmente como St. Bart’s– a más de 100 millas de distancia.

Las imágenes satelitales capturan a la Tormenta Tropical Ernesto removiendo el noreste del Caribe mientras sale el sol el martes por la mañana. Los vientos y la lluvia de Ernesto se extenderán a más partes de la región durante la noche del martes y el miércoles.

Están vigentes advertencias de tormenta tropical para Puerto Rico y las Islas de Sotavento, incluyendo las Islas Vírgenes Estadounidenses y Británicas. Las fuertes ráfagas de viento de Ernesto son capaces de dañar algunas estructuras y derribar árboles y líneas eléctricas.

Las lluvias torrenciales, que podrían causar inundaciones, parecen ser la amenaza más significativa en partes del Caribe esta semana. La lluvia pesada persistirá en gran parte de las Islas de Sotavento hasta la noche del martes, pero el mal tiempo persistirá hasta el miércoles.

Una inundación de lluvia comenzará para las Islas Vírgenes Estadounidenses y Británicas el martes por la noche y alcanzará Puerto Rico el martes por la noche. La lluvia más pesada debería cesar en estas áreas tarde el miércoles.

Las precipitaciones totales serán de 4 a 6 pulgadas en gran parte del área, con hasta 10 pulgadas posibles en partes de Puerto Rico. Se pueden producir inundaciones repentinas y aludes de lodo, especialmente en las áreas de terreno elevado del este y sur de Puerto Rico.

Los vientos de fuerza de tormenta tropical también azotarán áreas dentro del camino de Ernesto hasta al menos la noche del miércoles. Estos vientos seguirán creando mares peligrosos y una subida del nivel del mar de hasta 3 pies para muchas islas de la región.

La combinación de lluvia y viento podría causar problemas para la vulnerable infraestructura eléctrica de Puerto Rico.

Las autoridades de Puerto Rico activaron la Guardia Nacional, cancelaron las clases en las escuelas públicas y advirtieron que Ernesto causaría cortes de energía generalizados debido al frágil estado de la red eléctrica de Puerto Rico, informó la Asociación de Prensa.

"Esa es la realidad", dijo Juan Saca, presidente de Luma Energy, una empresa privada que opera la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico, a la AP.

Se espera que Ernesto comience a girar hacia el norte el miércoles y se aleje del Caribe hacia el Atlántico abierto. Una vez sobre aguas abiertas, Ernesto se fortalecerá y se convertirá en un huracán, probablemente a última hora del miércoles.

La fuerza que Ernesto alcance dependerá en gran medida del agua muy caliente del océano y de cómo se vuelvan disruptivas las ráfagas de viento de nivel superior sobre la región. Es posible que Ernesto se convierta en un huracán importante –de categoría 3 o mayor– a finales de esta semana.

Pero la trayectoria de Ernesto podría cambiar dependiendo de varios factores, incluyendo cuándo sea desviado hacia el norte. Un giro más tardío significaría que la tormenta impactaría en áreas más occidentales como Hispaniola o el sur de las Bahamas.

Ernesto podría ser un huracán poderoso para el fin de semana a medida que se acerca a Bermuda. Es demasiado temprano para saber exactly cuán cerca Ernesto estará de Bermuda y cuánta lluvia y viento traerá.

Pero la tormenta tendrá un alcance amplio más tarde esta semana y este fin de semana, a pesar de una trayectoria sobre el Atlántico abierto.

La tormenta agitará los mares a Hundreds of miles of miles of distance and could create dangerous rip currents for the US East Coast, the Bahamas and parts of the Caribbean into early next week.

The weather conditions caused by Tropical Storm Ernesto pose a threat to Puerto Rico's vulnerable electrical infrastructure. Due to the fragile state of the power grid, Ernesto is expected to cause widespread power outages.

The storm's track could potentially bring dangerous rip currents to the US East Coast, the Bahamas, and parts of the Caribbean into early next week, affecting the weather far from its direct path.

Lea también: