La tenista Sara Errani, "disgustada" por el aumento de la sanción por dopaje

Errani dio positivo por el fármaco prohibido letrozol en 2017

El Tribunal de Arbitraje Deportivo acepta que lo ingirió en el tratamiento contra el cáncer de su madre

El TAS aumentó la sanción de dos a 10 meses tras los recursos presentados

La AMA dice que puede actuar como estimulante hormonal y metabólico

El año pasado, Errani, que llegó a ser cuarta del mundo, dio positivo por el fármaco prohibido letrozol, una sustancia utilizada por su madre para el tratamiento del cáncer de mama.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo aceptó que restos del fármaco habían llegado a los alimentos que se preparaban para una comida familiar, pero dijo en un comunicado que Errani seguía siendo culpable de un "grado leve de culpa".

Ahora clasificada en el puesto 72, la tenista de 31 años dice que el asunto se ha tratado de forma vergonzosa.

"He dedicado mi vida a este deporte y no creo que me merezca todo esto", publicó en Twitter la finalista del Abierto de Francia 2012.

"El TAS de Lausana ha vuelto a confirmar, una vez más, que ha sido una ingesta involuntaria y, además, de una sustancia que no mejora el rendimiento".

"Ya he cumplido siete meses. Entre la descalificación por resultados y el periodo de inactividad, me han obligado a volver a empezar con una posición en el ranking de 280, y he vuelto a subir. Y ahora quieren añadir una sanción extra de ocho meses. Todo esto es un sinsentido total".

La decisión llega tras el recurso de Errani contra la sanción original y los resultados anulados, mientras que la agencia antidopaje italiana había pedido una suspensión más larga.

Según la Agencia Mundial Antidopaje, el letrozol es un inhibidor de la aromatasa que puede actuar como estimulante hormonal y metabólico al aumentar la concentración de testosterona.

Errani, que ha ganado cinco títulos de dobles del Grand Slam, no está segura de si tiene futuro en el tenis.

"No sé si seré capaz de encontrar la fuerza y el deseo de volver a jugar al tenis después de todo esto", escribió.

La semana pasada, Errani se retiró del Abierto Bol de Croacia tras alcanzar la semifinal.

