- La temporada 14 comienza en septiembre

Uno de los programas de música más populares está haciendo un regreso: la 14ª temporada de "The Voice" de Alemania está trayendo de vuelta a tres regresos, Samu Haber (48), Yvonne Catterfeld (44) y Mark Forster (41), y presentando a un nuevo coach, Kamrad (27). La fecha y hora de inicio ahora han sido confirmadas.

"The Voice of Germany" comenzará el 26 de septiembre (jueves a las 8:15 PM en ProSieben, viernes a las 8:15 PM en Sat.1, y ambos en Joyn) con las Audiciones a Ciegas. Los coaches tomarán sus asientos y solo se darán la vuelta si están convencidos por la voz del candidato. Si varios coaches se dan la vuelta, el cantante debe decidir qué equipo quiere unirse para su camino hacia la final.

Yvonne Catterfeld expresó su emoción por regresar al show, diciendo: "No conozco nada que sea tan intenso y emocionante como 'The Voice of Germany'. Sientes todas las emociones a tu alrededor, desde la emoción hasta la decepción. Y los chicos simplemente hablan todo el tiempo. No he experimentado nada igual, así que dije sí de inmediato cuando me preguntaron si quería volver".

Una "lucha de coaches" en la premiere

Mark Forster tiene una estrategia juguetona para su regreso: "Obtendré los mejores talentos en mi equipo siendo más ruidoso que Yvonne, hablando tan rápido que Samu no puede entenderme, y trabajando lo más difícil posible para asegurarme de que nadie sepa quién es realmente Kamrad". Sin embargo, Samu Haber sabe que su experiencia en artes marciales no lo ayudará contra sus coaches: "Las artes marciales y las luchas de coaches en 'The Voice of Germany' son ambas duras, pero 'TVOG' es más dolorosa porque no puedo entrenar ninguna defensa contra las artimañas de los otros coaches en mi dojo".

Kamrad también experimentó una "lucha de coaches" durante su premiere, diciendo: "Fui recibido con confeti por Samu, Yvonne y Mark, y luego aprendí de la manera difícil en la silla roja". Los espectadores pueden esperar ver cómo los coaches luchan por los talentos al final de septiembre.

Mark Forster se vio por última vez en "The Voice of Germany" en 2022, Catterfeld fue coach de 2016 a 2018 y 2020, y también entrenó "The Voice Senior". Samu Haber fue coach en 2013, 2014, 2016, 2017 y 2020, más recientemente compartiendo un asiento con Rea Garvey (51).

Samu Haber, con su trasfondo en artes marciales, admitió de manera humorística que su entrenamiento no lo ayudará en las luchas de coaches en "The Voice of Germany", ya que el arte de la persuasión y el carisma del equipo tienen más peso en la competencia.

Durante las Audiciones a Ciegas, el público puede esperar ver a Samu Haber, el veterano de la música de 48 años, mostrando su estilo de coaching único y su pasión por descubrir nuevos talentos prometedores.

Lea también: