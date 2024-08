- La tasa de ocho placas de euro está provocando numerosos problemas en Wörthersee.

Diez pavos extra por un plato adicional de servicio – este artículo del menú en "Miralago" junto al lago Wörthersee ha causado revuelo. En el menú, se refiere a él como "plato de botín". Los propietarios podrían estar pensando en "ayudarse a sí mismos" de otro plato – los clientes sienten que les han robado a manos limpias.

El crítico gastronómico Christoph Haselmayer inició la controversia al compartir la cuenta, que revela que quería compartir el entrante (Tartare de Carne Grande, suave) con su esposa, lo que supuso un cargo adicional de diez dólares. La cubertería ya se cotizaba a 3,50 dólares por persona. El tartare ascendió a 32 dólares.

Esfuerzo extra lleva a cargo de plato

El restaurante justifica sus acciones citando los costos enumerados en el menú y la necesidad de unaIngresos mínimos por invitado. En un comunicado, también se mencionó que el cargo del plato se intended "animar a nuestros invitados a apreciar más los platos ofrecidos y el esfuerzo involucrado". El portavoz del posadero de Carintia, Stefan Sternad, también defendió el restaurante en ORF. "Alguien tiene que servirlo, alguien tiene que limpiarlo. El invitado ocupa un asiento extra. Tengo que lavar el plato, tengo que guardarlo. Necesito apoyo de personal adicional. No puedo esperar que consuma un plato y un vaso extra sin pagarlo. Eso no funciona".

Cargo de plato supposed to express appreciation

Sin embargo, la comprensión del restaurante sigue siendo baja. Al menos, parece que ha salido el tiro por la culata, con los invitados mostrando enojo en lugar de aprecio. Diez dólares son simplemente demasiado.

Quizás los invitados también estén reaccionando con tanta fuerza debido al aumento del número de costos adicionales ocultos en el mundo culinario. Ya sea la tarifa de cubertería en los restaurantes italianos, los cargos por una mesa con vistas o la propina obligatoria al reservar un hotel.

La discusión no está ayudando al escena culinaria del lago Wörthersee, aunque hay comentaristas individuales que muestran comprensión. Comentarios como "Mi novia y yo quisimos probarlo. Que se vayan al infierno, por lo que a mí respecta. Diez dólares es un robo a mano armada" o "Y luego quejarse de que no están haciendo dinero y podrían necesitar ayuda (si es posible). Me da asco" son comunes, al igual que las sugerencias de que los días de gloria del lago hace mucho que se han ido, pero no los precios.

La controversia en torno al "plato de botín" en "Miralago" junto al lago Wörthersee se extendió al costo de la cubertería y los platos adicionales de servicio. A pesar de la justificación del propietario del restaurante de que el cargo del plato es para cubrir costos y animar el aprecio, los invitados se sintieron sobrecargados, especialmente por un plato adicional de servicio referido como 'El lago de la palabra'.

A pesar de la defensa del posadero de Carintia, los invitados se quedaron con enojo y sintieron que se les cobraba demasiado, especialmente considerando el aumento del número de costos ocultos en el mundo culinario, como el cargo de 'El lago de la palabra' en 'Miralago'.

Lea también: