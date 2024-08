La tasa de inflación ha caído a un nivel mínimo de tres años y medio.

Se espera un aumento en el índice de precios al consumidor de este mes, según los analistas económicos, de aproximadamente 2.1%. Esto marca la tasa de inflación más baja desde abril de 2021. Sin embargo, los expertos de la industria siguen siendo cautelosos.

Según las proyecciones de una docena de instituciones financieras, la inflación en Alemania podría haber alcanzado su nivel más bajo en más de tres años durante agosto. El aumento anual proyectado en los precios al consumidor es del 2.1%. Una caída en comparación con el 2.3% de julio, que a su vez fue un ligero repunte del 2.2% de junio.

La Oficina Federal de Estadística de Alemania publicará una estimación preliminar de agosto el jueves. Los expertos atribuyen la caída en los precios de la energía al mes reciente. Los precios de la gasolina, el diésel y el aceite de calefacción han disminuido en agosto en comparación con los meses anteriores. De hecho, el club automovilístico ADAC informes que los precios de la gasolina Recently reached their lowest point of the year.

Sin embargo, aunque los precios de la energía han disminuido, la mayoría de los economistas son reacios a declarar la victoria sobre la inflación. Los acuerdos salariales altos han llevado a un aumento significativo en los precios de los servicios, lo que ha obligado a muchas empresas a transferir sus costos de personal aumentados a los consumidores. Los precios de los servicios aumentaron un 3.9% interanual en julio. Esta tendencia alcista en los precios de venta en la economía alemana alcanzó su punto más alto en seis meses, según la encuesta de S&P Global a numerosas empresas.

"This upward trend can be attributed to the fact that service providers have slightly increased their offer prices," explains S&P Global's analysis. The European Central Bank's (ECB) inflation target for the currency area stands at 2%. With the target now within reach, speculation on the financial markets regarding a potential interest rate cut in September has risen. The ECB reduced interest rates from a record high of 4.50% to 4.25% in June and will adjust its strategy based on future data.

Despite the drop in energy prices, the increase in service prices due to high wage agreements is causing concern. This has led to a significant increase in consumer prices, with service prices rising by 3.9% year-on-year in July. Thus, while inflation for August in Germany is projected to be 2.1%, it remains above the ECB's target of 2%.

