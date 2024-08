La tasa de inflación ha alcanzado un punto más bajo en tres años y medio.

Se espera un aumento del 2.1% en los precios al consumidor este mes, según los economistas, lo que marca la tasa de inflación más baja desde abril de 2021. Sin embargo, esta noticia no parece estar disminuyendo la escepticismo de los economistas.

Se espera que la inflación en Alemania haya alcanzado su nivel más bajo desde mediados de 2018 en agosto, según las predicciones de los expertos del sector. Los consumidores podrían ver un aumento del 2.1% en los precios en comparación con el año pasado, según una encuesta de doce instituciones financieras. Esta cifra representa la tasa de inflación más baja desde abril del año pasado. Curiosamente, en julio se registró un ligero aumento al 2.3%, un aumento menor en comparación con la cifra de junio del 2.2%.

Los datos preliminares de agosto se publicarán el jueves por la Oficina Federal de Estadística. Los economistas de Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) han destacado un posible alivio que podría llegar de los precios de la energía. Los precios de los combustibles como la gasolina, el diésel y el aceite de calefacción han disminuido en agosto en comparación con el mes anterior. Según ADAC, la asociación de automóviles, los precios de la gasolina Recently have reached their lowest point for the year.

A pesar de los desarrollos positivos, la mayoría de los expertos siguen siendo cautelosos sobre la situación de la inflación. "Las negociaciones salariales siguen aumentando los precios de los servicios", comparten los economistas de Helaba, destacando la tendencia cada vez más común de las empresas de transferir sus costos de personal elevados a sus clientes. En julio, los precios de los servicios registraron un aumento significativo del 3.9% en comparación con el año anterior. El ritmo de aumento de precios en la economía alemana aceleró en agosto, alcanzando un máximo de seis meses, según la encuesta de S&P Global a numerosas empresas.

Este aumento de precios se debe a que los proveedores de servicios aumentaron sus precios de venta a un ritmo más rápido que antes, según el informe. El Banco Central Europeo (BCE) ha establecido su objetivo de inflación en el 2%, una cifra que ahora está cerca de alcanzar. Las especulaciones del mercado sobre una posible reducción de la tasa de interés en septiembre también están haciendo titulares. En junio, el BCE revirtió su tendencia de aumentos de tasas, reduciendo la tasa de interés desde un récord del 4.50% al 4.25%. El BCE planea ajustar su enfoque en función de los desarrollos del mercado.

Dado los fluctuaciones en las tasas de inflación, algunos analistas están sugiriendo que el BCE podría necesitar reevaluar su política monetaria. El BCE, con el objetivo de mantener su objetivo de inflación del 2%, ha estado monitoreando de cerca estos desarrollos.

