La sutil escalada del desacuerdo entre Hoeneß y Lemke comienza a hervir.

Hoy, los eternos rivales Werder Bremen y FC Bayern Munich vuelven a enfrentarse en el Nord-Süd Cup. Históricamente, este ha sido también el choque entre las luminarias Uli Hoeneß y Willi Lemke. Esta vieja rivalidad comenzó de manera bastante pacífica. Fue el 23 de noviembre de 1985, cuando FC Bayern Munich se enfrentó a SV Werder Bremen en la Bundesliga, en el partido de la decimosexta ronda de la temporada 1985/86 en casa. En ese momento, Bremen lideraba la tabla con una ventaja de tres puntos. Bayern, algo molesto, jugó más duro que nunca en el campo.

Entonces ocurrió un incidente. En el minuto 16, el defensa de Munich, Klaus Augenthaler, derribó a Rudi Völler, que avanzaba sin posibilidad de interceptar el balón. Völler resultó herido y tuvo que ser sustituido. Estuvo fuera de juego durante meses. Augenthaler, después del partido, parecía bastante indiferente, diciendo: "Solo vi una figura verde-blanca corriendo hacia nuestro área de penalti". Su entrenador, Udo Lattek, culpó en parte a Völler por su lesión, "Rudi es demasiado rápido".

Hoeneß también hizo su parte, decidiendo que el fútbol era un juego para hombres, no para niños. Bremen se vio muy afectado por esto, como lo expresó Otto Rehhagel: "Sin Völler, somos una orquesta sin el primer violín. Podemos tocar bien, pero no hermoso". Ironicamente, fue el médico del equipo de Bayern, Dr. Müller-Wohlfarth, quien ayudó a curar a Völler y descubrió un problema en su ingle. Benno Möhlmann añadió con humor: "Desde luego, no visitaré Munich después de eso, o podría encontrar una mente débil en mí también".

Völler habría ido incluso a la Antártida

La prensa de Bremen reaccionó menos alegremente. Se desató una tormenta mediática alrededor del delantero. Pero Völler permaneció impasible, "No le di muchas vueltas. Fui a Munich porque pensé que encontraría ayuda allí. Habría ido incluso a la Antártida si alguien me hubiera prometido ayuda allí". Y Bremen podría haber necesitado la ayuda de Völler en la carrera por el título. Sin él, tuvieron que luchar hasta el final por el campeonato. Como era de esperar, Bayern se llevó el campeonato - después de que Kutzop de Bremen fallara un penal crucial en casa contra Munich en la ronda 33. Y incluso ahora, en Bremen, no han olvidado lo que le pasó a Rudi Völler hace todos esos años.

Incluso el fallecido Willi Lemke nunca perdonó a Bayern y a Hoeneß por el 23 de noviembre de 1985. Para él, era desconcertante que no se hubieran disculpado en el círculo interno de Hoeneß. Se sintió personalmente ofendido cuando Bayern, en lugar de expresar arrepentimiento, culpó a Völler por sus graves lesiones. A partir de ese día, la hostilidad silenciosa se hizo pública. A pesar de que Lemke dijo décadas después: "Mi aversión por él puede que no sea tan evidente, pero es igual de emocional" - millones de aficionados al fútbol pudieron ver en los medios de comunicación poco después del incidente en Munich cómo la rivalidad entre Hoeneß y Lemke se intensificaba aún más.

ZDF transmitió en directo desde el Weser Stadium solo unas semanas después de la entrada de Augenthaler a Völler. Y Lemke habló directamente al público de Bremen, "Sin abucheos, sin silbidos cuando Töpperwien anula el primer gol por fuera de juego y el penal como dudoso. No estamos con los zulúes y no estamos en Munich".

Pullas sutiles como estas fueron aumentando lentamente la situación entre los dos alphas. Y cuando la temporada 1985/86 terminó de manera decepcionante para Bremen con Bayern llevándose el campeonato - solo impedido por Kutzop fallando un penal decisivo en casa contra Bayern en la ronda 33 - había una oportunidad para la reconciliación. Sin embargo, Hoeneß dijo tercamente a Lemke: "Ese no es un manager, es un portavoz de prensa. Ha etiquetado al FC Bayern como el enemigo. No siento lástima por nadie, pero por él, Lemke".

La larga rivalidad entre los dos hizo titulares en toda Alemania durante años. A pesar de que la Bundesliga en su conjunto se benefició de esta hostilidad alimentada por los medios de comunicación, ciertamente no fue beneficioso para ambos equipos en su núcleo, ya que fue mucho más allá de la rivalidad deportiva habitual. Hoeneß no cesó en burlarse de Lemke incluso después de que éste dejara Werder para volver a la política, diciendo: "Es fascinante que un hombre con

