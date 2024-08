- La superestrella de fútbol Ann-Katrin Berger, famosa por sus victorias olímpicas, reclama el título de Mejor Jugadora del Año

Previamente luchando contra el cáncer y ahora reconocida como la Futbolista del Año de Alemania, Ann-Katrin Berger hizo historia al convertirse en la primera portera en recibir este honor, superando a Alexandra Popp. "Nunca pensé que esto sucedería y tardé un poco en asimilarlo. Es una sensación increíble", expresó la jugadora de 33 años del NJ/NY Gotham FC. "No es común que los porteros ganen títulos como este".

Gwinn y Oberdorf terminan en segundo y tercer lugares

La única otra portera que había recibido este premio fue Silke Rottenberg en 1998. Berger (144 votos) obtuvo el segundo lugar, seguida por Lena Oberdorf (66) que recently joined Bayern Munich from VfL Wolfsburg y se perdió los Juegos Olímpicos debido a una lesión en la rodilla.**

Berger fue inicialmente seleccionada como la portera titular por el entrenador interino de la selección nacional Horst Hrubesch para los Juegos Olímpicos, reemplazando a Merle Frohms quien había ocupado el puesto durante mucho tiempo. Luego entregó una actuación increíble en el torneo, superando numerosos desafíos, incluyendo dos bouts con cáncer de tiroides en los últimos años.**

"Anne no es solo una fuerte portera, sino también una persona notable que ha enfrentado numerosos desafíos y siempre ha vuelto a levantarse", elogió Hrubesch.

En los Juegos Olímpicos, Berger experimentó su "final feliz": saves dos penales en la tanda de penales contra Canadá en los cuartos de final antes de marcar ella misma. En el partido por el bronce contra España, saves un penal de Alexia Putellas en el 9º minuto del tiempo extra, asegurando la victoria de Alemania por 1:0 y la medalla de bronce.**

Incertidumbre sobre el puesto de Wück

"Solo quería jugar al fútbol de nuevo. Sabía que aún tenía algo que ofrecer", dijo Berger. La exjugadora de FC Chelsea, Paris Saint-Germain y Turbine Potsdam combinó su reconocimiento tardío con una crítica: "Es importante señalar - y lo he experimentado yo misma - los clubes europeos generalmente no están interesados en jugadores que tienen 33 años. Luego ya no eres lo suficientemente buena". Pero para los porteros, es una historia completamente diferente.**

A pesar de su ascenso tardío, el nuevo entrenador Christian Wück aún no ha determinado la portera titular del futuro. "Para mí, hay dos número uno", dijo el hombre de 51 años en su presentación en Frankfurt.

